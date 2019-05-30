 Новый управляющий "Межигорья" не имеет необходимого опыта и финансов для управления, - Общественный совет при АРМА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Общественного совета АРМА, в конкурсе победила малоизвестная компания без соответствующего опыта ООО "Скомпани", директор которой - политолог, связанный с бывшим "регионалом" Евгением Мураевым.

Общественный совет при АРМА призвал ведомство провести новый отбор.

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"Мы понимаем, что такой критерий как "регионал" или "нерегионал" не может быть применен к участникам конкурса. Впрочем, факты свидетельствуют о том, что ООО "Скомпани" не имеет необходимого опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье", - говорится в заявлении.

Общественный совет призвал АРМА в следующем конкурсе отобрать профессионального управляющего, который сможет подтвердить опыт, финансы, а также бизнес-план, учтет социальные инициативы актива.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

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Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.