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Все про:конкурс (784) Межигорье (777) общественный совет (82) АРМА (12)

 Новый управляющий "Межигорья" не имеет необходимого опыта и финансов для управления, - Общественный совет при АРМА

Общественный совет при Агентстве по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) выразил недовольство результатами конкурса по отбору нового управляющего для комплекса "Межигорье".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Общественного совета АРМА, в конкурсе победила малоизвестная компания без соответствующего опыта ООО "Скомпани", директор которой - политолог, связанный с бывшим "регионалом" Евгением Мураевым.

Общественный совет при АРМА призвал ведомство провести новый отбор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева

"Мы понимаем, что такой критерий как "регионал" или "нерегионал" не может быть применен к участникам конкурса. Впрочем, факты свидетельствуют о том, что ООО "Скомпани" не имеет необходимого опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье", - говорится в заявлении.

Общественный совет призвал АРМА в следующем конкурсе отобрать профессионального управляющего, который сможет подтвердить опыт, финансы, а также бизнес-план, учтет социальные инициативы актива.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

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Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/n3129645
 
 
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Какая разница ? Произошёл госпереворот. Новая "команда" ежедневно нарушает какой-то закон или статью Конституции. Верховный суд этого "не видит". Погранохрана пускает в страну человека, въезд которому запрещён. Главпахан трындит что "дефолт - это хорошо", то есть открыто требует разрушения финансовой системы страны.

73% - полностью одобряют.

Страны с таким количеством идиотов среди населения, перспектив государственности не имеют. Ждите в скором времени разделения страны на три анклава как минимум: "новороссию", "малороссию" и "остальное".
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Ще є надія на парламентські вибори, де Слугу народа регіоналів не дуже багато виборців підтримає.
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Нет, дружище. Есть только один вариант обвала этого режима: экономический крах.Но и его не будет: русские заплатят любые деньги. С Украиной они - империя, без Украины - Орда.
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Нема у росіян грошей, щоб повністю стримувати Україну, тому дефолт буде. Насправді вони не мають 73% підтримки.
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..народ башкой окончательно поехал, галаснут как начальники на работе скажут и кто больше ********** с тиливизира сыпанет...старичье на гречку поведется как всегда... ..
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Готовят для Легитимного .... одного карлсона уже вернули + пару рыг .... готовиться реванш .... только пссс ... тихо ... 73 процента не должны знать .... для них новый Слуга Народа выйдет ... там всё красиво и альтернативно.... там простой парень из народа жидов знакомится с одним жидом из Израиля ... очень интересная серия ... посмотрите и сори за спойлер!!!!
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жесть!..что то я таки пропустил...меня как то за одно слово библейное на неделю заблокировали, тебя за два, да еще и жирным шрифтом-и нифига... Новый управляющий "Межигорья" не имеет необходимого опыта и финансов для управления, - Общественный совет при АРМА - Цензор.НЕТ 4003...
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таким чувствительным активом как "Межигорье", Источник: https://censor.net.ua/n3129645

Где там чувствительный объект??Новый управляющий "Межигорья" не имеет необходимого опыта и финансов для управления, - Общественный совет при АРМА - Цензор.НЕТ 4828
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый управляющий "Межигорья" не имеет необходимого опыта и финансов для управления, - Общественный совет при АРМА
 
 
 
 
 
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