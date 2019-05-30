 Обстоятельства бунта в одесской колонии будет выяснять мониторинговая группа, - представитель омбудсмена Остапенко

Об этом в эфире Громадського заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в южных регионах Украины Александр Остапенко, передает Цензор.НЕТ.
"По истечении срока, согласно регламенту государственных учреждений, когда они порядок наводят в колонии, 9 июня будет работать специальная группа мониторинговая секретариата уполномоченного Верховной Рады, которая пообщается со всеми осужденными, или подавляющим большинством, кто захочет общаться и тогда мы сделаем выводы о причинах первичных вот этого самого беспорядка", - заявил он.
Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.
Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.