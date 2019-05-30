EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  40  0
Все про:бунт (117) колония (324) Одесса (5459) омбудсмен (413)

 Обстоятельства бунта в одесской колонии будет выяснять мониторинговая группа, - представитель омбудсмена Остапенко

Обстоятельства бунта в одесской колонии с 9 июня начнет выяснять специальная мониторинговая группа секретариата омбудсмена.

Об этом в эфире Громадського заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в южных регионах Украины Александр Остапенко, передает Цензор.НЕТ.

"По истечении срока, согласно регламенту государственных учреждений, когда они порядок наводят в колонии, 9 июня будет работать специальная группа мониторинговая секретариата уполномоченного Верховной Рады, которая пообщается со всеми осужденными, или подавляющим большинством, кто захочет общаться и тогда мы сделаем выводы о причинах первичных вот этого самого беспорядка", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воровских авторитетов, наладивших систему получения денег, забрали в другое место и заключенные восстали, - Аброськин о причинах бунта в Одесской колонии

Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3129644
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбстоятельства бунта в одесской колонии будет выяснять мониторинговая группа, - представитель омбудсмена Остапенко
 
 
 
 
 
 вверх