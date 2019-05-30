 Скоро РФ вернет наших моряков, не связывая это с решением трибунала, - Зеркаль

В эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала, какие положительные моменты можно записать на счет Украины в связи с победой в Международном морском трибунале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать украинские суда и украинских моряков. Это незаконно, это нарушает Международную морскую конвенцию, и они должны их немедленно освободить и вернуть домой. Это действительно для нас победа, особенно со счетом 19 к 1", - подчеркнула дипломат.

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Зеркаль также прокомментировала информацию в СМИ, что благодаря такому решению Международного суда европейским странам будет сложно идти по пути стремления к отмене санкций.

"Не только. Если вернуться к событиям, происходившим в ноябре и декабре, когда россияне навязывали, что все нарушали и что они имели право это сделать, и что вообще это Украина, которая виновата в этом инциденте, то даже наши партнеры в Германии и Франции, у них было такое сомнение, что, может, россияне правы, а здесь у нас есть доказательство того, что это не украинская позиция, что это решение Международного морского трибунала, что мы ничего не нарушали, что это нарушила Россия. И для нас это не просто инструмент, это действительно свидетельство того, что у нас есть доказательства своей правоты", - пояснила Зеркаль.

Заместитель главы МИД также объяснила, как Украина дальше может давить на РФ и какие будут дальнейшие шаги.

"По-разному, но я уверена, что россияне довольно скоро сами, не связывая это с решением Трибунала, вернут наших моряков. Они будут это представлять как собственное решение, как волю Владимира Владимировича, и думаю, что так, как это было в другом деле, касающемся "Гринписа" и корабля, который называется Arktic Sunrise, они также делали вид, что они не выполняют решение Трибунала, но они выполнили все и даже выплатили компенсацию", - сказала Зеркаль.

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На вопрос ведущей, может ли это решение быть связано с комплиментами новой украинский власти, что, мол, Россия начала договариваться, Зеркаль сказала: "Думаю, возможно, они так и будут это представлять, но для мира все очень четко – что есть решение Трибунала. И решение Трибунала должно быть выполнено, тем более это касается иммунитета военных кораблей, а военные корабли есть у всех стран, которые есть в этой субвенции".

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть суда, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.