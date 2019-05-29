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Все про:разведка (2110) Россия (72903) США (15006) ядерное оружие (601)

 Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности, - разведка США

Американские агентства разведки считают, что Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности, вопреки международным договоренностям.

Об этом сообщил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", - сказал Эшли.

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По его словам, Россия "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Постоянный представитель России при международных организациях в столице Австрии Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что Россия придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.

Напомним, 2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМД после того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия также вышла из договора, запрещающего обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

Также читайте: Ельченко предупредил ООН, что Россия может расположить ядерное оружие в оккупированном Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3129639
 
 
 Топ комментарии
 
Доброї ночі, посполиті.
Коломойський вже, фактично, представив свого міністра охорони здоров'я в уряді Зе.
Ним має стати нардеп екс-регіонал Андрій Шипко.
Кілька основних, загальнодоступних фактів про ймовірного очільника МОЗ.
- Член ПР з 2006 року, а з 2019 року партії "Слуга народу" (маладєц!);
- 2012-2014 народний депутат України VII скликання, голова підкомітету ВР з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, виробництва та обігу виробів медичного призначення (розквіт тіньових закупівель ліків за міністра Раїси Богатирьової); "новие ліца", не так лі?))
- у вересні 2018 року був одним із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу.
- був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
- послідовно виступав проти відміни медичної реформи на користь обов'язкового медичного страхування.

Я Вас вітаю! Ми поміняли вже діючу реформу, що ефективно впроваджувалася командою Уляни Супрун на старого вишколеного гравця ринку "тендерної мафії". Чекайте, зовсім скоро в усіх закупівлях ліків ми побачимо безапеляційними переможцями компанії Богатирьової та Бахтєєвої.
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Ну так читайте не только заголовки.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Т.е. он вроде как снизил свою долю акций в своей компании, вот санкции и сняли. Смешно, крутят как наперстками.
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спасибо авакову, отрабатывает хорошо)
Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США - Цензор.НЕТ 1926
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да и пес с этой русней. но очень желательно чтобы русня эти бонбы на своих сородичах испытывала, где нибудь в воронеже или пензе.
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Доброї ночі, посполиті.
Коломойський вже, фактично, представив свого міністра охорони здоров'я в уряді Зе.
Ним має стати нардеп екс-регіонал Андрій Шипко.
Кілька основних, загальнодоступних фактів про ймовірного очільника МОЗ.
- Член ПР з 2006 року, а з 2019 року партії "Слуга народу" (маладєц!);
- 2012-2014 народний депутат України VII скликання, голова підкомітету ВР з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, виробництва та обігу виробів медичного призначення (розквіт тіньових закупівель ліків за міністра Раїси Богатирьової); "новие ліца", не так лі?))
- у вересні 2018 року був одним із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу.
- був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
- послідовно виступав проти відміни медичної реформи на користь обов'язкового медичного страхування.

Я Вас вітаю! Ми поміняли вже діючу реформу, що ефективно впроваджувалася командою Уляни Супрун на старого вишколеного гравця ринку "тендерної мафії". Чекайте, зовсім скоро в усіх закупівлях ліків ми побачимо безапеляційними переможцями компанії Богатирьової та Бахтєєвої.
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спасибо авакову, отрабатывает хорошо)
Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США - Цензор.НЕТ 1926
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"Слуга народу" це ребрендінг ПР?
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Жирік пропонував кинути таку бімбочку на Київ, де сидить хунта.
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Wevelsburg росія нас вважає родичами і тому має бажання випробувати цю зброю на нас, про що вони відкрито говорили.
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Ну , что ? Санкции не работают ? Дерипаска жалуется на многомиллиардные убытки из-за санкций США

https://charter97.org/ru/news/2019/5/29/335840/
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Ну так читайте не только заголовки.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Т.е. он вроде как снизил свою долю акций в своей компании, вот санкции и сняли. Смешно, крутят как наперстками.
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тобто ,деріпаска поскаржився , і ти вже вирішив , що санкції "діють".Придурки підкацапські , підіграють ***** як тільки можуть.Продайте вже кацапам мотузку , на якій вони вас вішатимуть ,вони добряче заплатять ,може й втричі.
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В Москве за кражу в торговом центре задержан чемпион Европы по тяжелой атлетике




Росія проводить випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США - Цензор.НЕТ 9057

Адам Малигов, чемпион Европы по тяжелой атлетике 2017 года, был задержан в Москве за кражу в торговом центре, сообщает "Спорт-экспресс".
Сумма ущерба 6 тысяч рублей.
Спортсмен пытался подраться с охранниками, но конфликта удалось избежать.
Адам Малигов был доставлен в отделение полиции. Он был выпущен через несколько часов.
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правильно что не мощные!
мощность нужна только на один Кремль
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Эти идиоты могут и да такого додуматься....
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Что значит "вероятно"? Эшли, хватит мямлить! Ясно и чётко, по военному - какого числа, в какое время, в каком месте по твоим данным кацапы взорвали что-то ядерное? Предполагаемая мощность заряда?
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нам нужно иметь 2000 единиц грязных бомб. поребрик уберется с перепугу. локальное действие этого оружия отрезвит полоумного карлика. Воронеж напрягся.
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Думаю, що тепер буде значне скорочення виробництва озброєнь в Україні і приєднання до ОДКБ.
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Я не жартую, бо тепер при владі будуть регіонали. Вони хотіли саме цього. Така ціна виборів президента.
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були вже твої ригі , тепер не буде .Гелетей для тебе ж не риг 😉 ,як і Барига.
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...санкции не работают, только эмбарго, иначе доиграются америкосы и остальным тоже мало не покажется...
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Какие санкции. Не смешите. Только с Украиной ********* ввозит своего товара на более 9млрд. долларов.
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это с учетом всех видов топлива, 9млрд?
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якби санкції діяли , вони б змінювали поведінку кацапії в потрібний бік, чого я не спостерігаю зовсім .
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..так а я о чем?...пора эмбарго вводить, и давно уже.. ...
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Вместо ныть и биться в истериках уже многие десятилетия, уже давно могли все страны обьедениться и задавить Рашку. Но мы наблюдаем как весь мир опять выращивает нового Гитлера и ему потакает типо дайте Ху*лу возможность не ударить в грязь лицом и выйти из любой ситуации ему с достоинством. Ето Ху*лу очень льстит. Деждетесь, доторгуетесь, топотакаетесь, что он таки применит свою ядерную бомбочку тогда кровавыми слезами будете вытираться.
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Украина тоже восстановит ядерное.дело времени.
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...янек енакиевский последние 90 кг обогащенного урана за пузырь фюреру отдал...восстановишь теперь, да еще и на санкции такие нарвешься, что нефтяной Иран тихо курить в сторонке будет....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности, - разведка США
 
 
 
 
 
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