 Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности, - разведка США

Об этом сообщил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", - сказал Эшли.
По его словам, Россия "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.
Постоянный представитель России при международных организациях в столице Австрии Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что Россия придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.
Напомним, 2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМД после того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия также вышла из договора, запрещающего обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.
Коломойський вже, фактично, представив свого міністра охорони здоров'я в уряді Зе.
Ним має стати нардеп екс-регіонал Андрій Шипко.
Кілька основних, загальнодоступних фактів про ймовірного очільника МОЗ.
- Член ПР з 2006 року, а з 2019 року партії "Слуга народу" (маладєц!);
- 2012-2014 народний депутат України VII скликання, голова підкомітету ВР з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, виробництва та обігу виробів медичного призначення (розквіт тіньових закупівель ліків за міністра Раїси Богатирьової); "новие ліца", не так лі?))
- у вересні 2018 року був одним із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу.
- був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
- послідовно виступав проти відміни медичної реформи на користь обов'язкового медичного страхування.
Я Вас вітаю! Ми поміняли вже діючу реформу, що ефективно впроваджувалася командою Уляни Супрун на старого вишколеного гравця ринку "тендерної мафії". Чекайте, зовсім скоро в усіх закупівлях ліків ми побачимо безапеляційними переможцями компанії Богатирьової та Бахтєєвої.
https://charter97.org/ru/news/2019/5/29/335840/
27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.
Т.е. он вроде как снизил свою долю акций в своей компании, вот санкции и сняли. Смешно, крутят как наперстками.
Адам Малигов, чемпион Европы по тяжелой атлетике 2017 года, был задержан в Москве за кражу в торговом центре, сообщает "Спорт-экспресс".
Сумма ущерба 6 тысяч рублей.
Спортсмен пытался подраться с охранниками, но конфликта удалось избежать.
Адам Малигов был доставлен в отделение полиции. Он был выпущен через несколько часов.
мощность нужна только на один Кремль