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 Политика Украины
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Все про:ВР (22975) Гройсман (4747)

 Гройсман не видит угрозы в сокращении количества депутатов Рады

29 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит большой угрозы в сокращении количества народных депутатов,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что количество может быть меньше, я не вижу в этом никакой, в принципе, большой угрозы", – сказал он, комментируя вопрос о возможном сокращении количества народных депутатов.

Этот вопрос следует рассматривать с двух сторон – качества и количества, отметил Гройсман.

Премьер сказал, что эффективные решения в парламенте могли бы принимать, к примеру, 250 депутатов, и подчеркнул необходимость реформирования Верховной Рады, в том числе снятия неприкосновенности с нардепов.

В состав Верховной Рады входит 450 народных депутатов.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук говорил о сокращении количества нардепов в интервью изданию LB.ua, опубликованном 22 мая.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 – это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов?" – говорил он.

Также читайте: Рада 30 мая рассмотрит отчет правительства, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3129638
 
 
 Топ комментарии
 
тут скорее угроза в таких как Гройсман и прочие, что в результате их правления нас из 52 млн стало 30
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Ну как можно быть таким жлобом с миллиардным состоянием???
Просто шок!!!

Гройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради - Цензор.НЕТ 1272

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Когда присягу принимали и ксивы раздавали.
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тут скорее угроза в таких как Гройсман и прочие, что в результате их правления нас из 52 млн стало 30
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А нас и не было 52 млн. Про советские приписки не слышал?
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Їх там залишити сотню і ніякої різниці не буде.
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Буде різниця. Залишаться самі найбагатші. А мандат коштуватиме такі гроші, що Рада стане клубом мільйонерів. Доларових
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Але зараз ці мільйонери розбавлені Гаврилюками, Найємами і ще деякими "бідаками". А при скороченні місць до сто для них потрапити туди шансів не буде. Зовсім. 😊
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🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ 2 ч.2 часа назад

🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞 Ретвитнул(а) Akmal Khamraev 🇺🇿
🇷🇺

Перемога аж сльози з очей.. Akmal Khamraev 🇺🇿🇷🇺‏ @superakish

Akmal Khamraev 🇺🇿
🇷🇺 Ретвитнул(а) Kun.uz

Узбекистан начал экспорт картофеля в Украину! В Украину, Карл!
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Бариги продовжують торгувати. Там купив - тут продав і має навар.
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ну, так молодой там раньше вызрел, что тут такого?
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назовите хоть одну дату когда там были все 450 задротов?
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еще, когда бюджет деребанят слетаются в полном составе
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Грося в ВР не пройде,хіба що по мажеритарці від вінницького Базару))
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Там теж перекрестились коли здихались великого керувальника
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Кааакие 250!!!??? С императивным мандатом - 5-ти с головой хватит!!! Гройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради - Цензор.НЕТ 7710
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Какая там угроза, один хрен больше половины на вообще заседания не ходят, а те кто ходит в зале занимается чем угодно, но никак не законотворчеством. Смешно смотреть как в пустом зале что-то там рассматривают, при чем никто не слушает выступающего, а потом начинается бесконечные стенания Парубия "перголосуємо, зберіться, змобілізуйтеся, покличте колег до зали". А по зданию Верховной зРаде по матюгальникам созывают "работничков" кнопочку нажать.
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Ну как можно быть таким жлобом с миллиардным состоянием???
Просто шок!!!

Гройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради - Цензор.НЕТ 1272

10 replies

30 retweets

39 likes
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман не видит угрозы в сокращении количества депутатов Рады
 
 
 
 
 
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