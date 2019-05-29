 На месте боя с вражеской ДРГ обнаружено тело сапера 54-й ОМБр Степанченко, пропавшего без вести 27 мая возле Попасной

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 54 ОМБр в Фейсбук.

"Около 15:00 29.05.19 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ, группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего нашей бригады солдата Степанченко Б., который 27.05.19 в составе группы саперов в районе н.п Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады и попали в засаду ДРГ противника", - говорится в сообщении.

Тело погибшего воина эвакуировано на временно оккупированную территорию. Передача тела представителям ВСУ планируется 31 мая на КПВВ "Счастье".

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