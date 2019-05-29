EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  263  2
Все про:НАБУ (2753) депутат (2654) Варченко Ольга (25) ГБР (329)

 ГБР расследует уголовные производства в отношении 23 нардепов и 44 детективов НАБУ, - Варченко

Государственное бюро расследований расследует уголовные производства в отношении 23 депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в ходе парламентских слушаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Варченко отметила, что центральный аппарат ГБР расследует несколько резонансных уголовных производств, в частности в отношении 23 депутатов парламента. 

Также расследуются дела против 44 детективов Национального антикоррупционного бюро. В частности, завершается следствие в отношении сотрудников НАБУ, допустивших халатность при расследовании хищений в государственном концерне "Укроборонпром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу о возможном вмешательстве в выборы в США активно проходят следственные и процессуальные действия, - первый замдиректора ГБР Варченко

"Данное уголовное производство уже на финальной стадии", - подчеркнула Варченко.

Чиновница сообщила, что общая сумма убытков, которая фигурирует в расследованиях ГБР составляет 2,5 млрд гривен.

Также читайте: Портнов принес в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129636
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вова, где зарплаты учителей по 4 килодолларов???????????????? 3.14ЗЕдобол?
 показать весь комментарий
 
 
Не спеши. Сейчас они ситуационную комнату найдут, и вынесут этот вопрос на РНБО.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР расследует уголовные производства в отношении 23 нардепов и 44 детективов НАБУ, - Варченко
 
 
 
 
 
 вверх