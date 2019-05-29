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 Политика Украины
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Все про:Блок Петра Порошенко (1635) Кононенко Игорь (378)

 Кононенко вышел из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность": Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам

Народный депутат Украины, один из ближайших соратников Петра Порошенко Игорь Кононенко объявил о выходе из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кононенко отметил: "За последние пять лет мы прошли очень нелегкий путь. В 2014 году мы получили разрушенную и ограбленную страну. Никто не верил, но нам удалось удержать экономическую стабильность, не допустив дефолта, восстановить армию, возродить украинский язык и создать мощную международную коалицию поддержки Украины

Я был и остаюсь сторонником европейского и евроатлантического вектора развития страны, поэтому буду делать все от меня зависящее, чтобы защитить выбор украинского народа. Полностью разделяю стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций.

Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне.

Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать.

Уверен, что будущее Украины в ЕС и НАТО. Верю, что мы вместе пройдем этот путь к общей цели".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грановский прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко"

Источник: https://censor.net.ua/n3129634
 
 
 Топ комментарии
 
На самом деле это Свыня рубит хвосты и избавляется от самых одиозных подсвинков
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Как говорил Мародер, нужно бежать к хирургу и менять лицо партии. Потому что в старое лицо все только уже плюют и скоро и бить начнут. Только что делать с вонью которой пропитан сам Мародер. Вонь выдаст Мародера и с новым лицом.
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На самом деле это Свыня рубит хвосты и избавляется от самых одиозных подсвинков
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Надо было делать это перед президентскими выборами, это дало бы возможность Пете набрать хотя бы 30% во втором туре
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Он по мажоритарке в Черниговской области баллотируется. Пройдет как самовыдвиженец, а потом опять сольётся с Петей в экстазе. Это называется разложить яйца в разные корзины.
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Причина в том что в новую то партию БЕС все равно никто не поместится. БЕСы наберут от силы 3% и займут только 3 кресла: Мародер, Гнойсман и Паршивский.
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25% и выходит? соя обьясни, без тебя никак😷
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Крысы бегут с тонущей будки. Парашенко уже строит новую будку под названием БЕС.
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Будет новая молодая реально хорошая партия, от увидите, Порох сделает то, что обещал Зеленский.
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порох - политический импотент, у него пять лет было!
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И он больше сделал, чем все президенты до его.
Он не виновен что людей смогли зазомбировать, люди повелись на блестящие бусы.
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он украл больше кого-либо и назвиздел больше кого-либо!
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Он ничего не сделал для 75 процентов граждан Украины!!!
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у гига взагалі проблеми з головонькою.. Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 1420

що зробили 73 відсотки для країни?-це що за маячня?
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Это да, накрал и наврал он больше, чем все предыдущие вместе взятые, благо, зомбированных верящих в него осталось совсем немного, поэтому и пролетел на выборах. )))
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Імпотент твій ЗЄля, а може й Рабінонович.
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ахахахахахахахахахахахахахаххааххаахахахаххаахахахахахахахха
хахахахахахаххахааххахахахахааххааххаахаххахахахахахахахахах
ахаххахахахахахахахахахахаххахахахаххахахаххахахахахахахахах
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а юрик шо опять не на тех поставил?=))
Контролируемая демократами палата представителей Конгресса США может в ближайшее время начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
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Дв пусть себе начинают. Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 4704 Напомнить чем у них это все заканчивается? Вроде фамилию Клинтон не все еще забыли.
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Как говорил Мародер, нужно бежать к хирургу и менять лицо партии. Потому что в старое лицо все только уже плюют и скоро и бить начнут. Только что делать с вонью которой пропитан сам Мародер. Вонь выдаст Мародера и с новым лицом.
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солидарность это в смысле свиносолидарность?
так это поздно уже делать. свиньи посчитаны и уже готовятся к шашлыку
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та бачу як падсчітани Кононенко вышел из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность": Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам - Цензор.НЕТ 6057 свинарчуки досі ходять бродять з руками ногами...ніколи до них...тут після пеці 19ярдів золотовалютних лишилося(було 20)- тре срочно дерибанити. а лахам фуфєл толканьомс
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то не страшно. как говорят с мыролюбной свиньи хоть шмат сала и то дело.
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любишь сало,когда его украсть?такое даже халяльщики и кошерники любят Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 255
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О уже и ближний круг побежал, тревожный звоночек для Пети.
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ага,бла бла бла ...украли сервєра...за тиждень про них ніхто не згадає...видумають шось нове...а кононенко не пропаде.з його то баблом і впливом
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"вышел")))))))))))))))) от петиного дружка так воняет, что петя не осмелился даже взять это чмо в свою "новую" партию)))))))))))) лысый попробует пролезть в киевской области - готовьте ему подсрачники!))))))))))))))) Кононенко вышел из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность": Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам - Цензор.НЕТ 2009
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Пускай! Мы сагласны хоть на дэфолт, главное што мародьора пабедили!
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Этого фантомаса Дубинский в говно размажет
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Дубинскому будет сейчас некогда. Михо вернулся. Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 1451
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В инете ходит инфа что он в клубе сосался с каким-то чуваком.
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***
когда все крысы убежали - корабль перестал тонуть
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всі крадуни в однім тазіку "БЕС" Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 9521
нарешті все стало на свої місця
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Щас розплачусь. Він ХОЧЕ дати можливість проявити себе ІНШИМ.
Це взагалі для неадекватів.
Дякули, дякуйте мерщій бо не встигнете))
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Интересно, Свинарчук тоже пойдет по мажоритарке, или только Кононенко и Грановский?
А вообще нас хотят *******, если вы не поняли. Самые грязные дружбаны ПеПо идут не в списках его партии а как мажоры на прикормленных округах. Со стороны это выглядит как очистка рядов, но мы то знаем что они по прежнему одна кодла.
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И что? Вы прекрасно знали, что Зе и Беня одна кодла. И что это изменило?
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Крысы бегут с корабля и им по.... на порохоботов которые им лизали 5 лет )))
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Его нужно садить в первую очередь ,прямо перед петром.
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Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, это шо, анекдот такой? А когда смеяться?
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На самом деле или переобулся или Пеця его выпер, чтобы обновить партию, бо Конь слишком "токсичен".
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Конон, мій милий,краще б ти повісвся ще в руках повитухи, надав би можливість іншим людям жити,а не скнити "по-новому" щоб ви, суки, повиздихали разом зі своїм приплодом!
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ценные кадры, попличныкы покидают Партию великого патриотичного вождя, как же он теперь справится наш Петя-дякую без своих друзей, Кононенка и Грановского, хоть бы Ахметов не предал бы его
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я даю можливість молодим патріотам...
хм, а що в бєпєпє є патріоти ? чи він мав на увазі панамських ?
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Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 8840
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКононенко вышел из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность": Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам
 
 
 
 
 
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