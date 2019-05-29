 Гройсман дал 10 дней на расследование причин аварии на шахте "Лесная" на Львовщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее поручение глава правительства подписал сегодня, 29 мая. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.

Срок представления результатов расследования - 10 дней.

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Напоминаем, 29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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