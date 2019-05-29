 Гройсман дал 10 дней на расследование причин аварии на шахте "Лесная" на Львовщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Соответствующее поручение глава правительства подписал сегодня, 29 мая. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.
Срок представления результатов расследования - 10 дней.
Напоминаем, 29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.
Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Методичку мона смело назвать ПАРТИТУРОЙ!
🤣
Грося в ентом пррофффесиОнал...
😁
Правда согласно Положению о расследованию несчастных случаев на это дается 10 рабочих дней, но видно он до этого места не дочитал.
Аде зебілам - аби лиш провонятись.
😁
😁
2.Нарушаются паспорта креплений подготовительных и очистных забоев.
3.Допускаются нарушения в эксплуатации пускового электрооборудования (так называемый кол).
4.Не соблюдается пылегазовый режим выработок.
5.Нарушается технология выемки угля и прохождение горных выработок.
6.Нарушаются правила доставки людей к рабочему месту и обратно.
7.Нарушаются правила ведения буровзрывных работ.
8.Нарушаются правила доставки материалов и грузов внутри шахтным транспортом.
9.Грубо игнорируются правила комплектации звеньев и бригад согласно технологического паспорта.
И это все с ведома начальников участков и выше вплоть до директора шахты. Потому что остался главный принцип производства: давай, давай!
А посадят того или тех ...чти подписи будут стоять под тем что все было зашибись....