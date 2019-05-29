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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:расследование (2523) шахта (820) шахтеры (515) Гройсман (4747)

 Гройсман дал 10 дней на расследование причин аварии на шахте "Лесная" на Львовщине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее поручение глава правительства подписал сегодня, 29 мая. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.

Срок представления результатов расследования - 10 дней.

Смотрите: На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте "Лесная". ФОТОрепортаж

Напоминаем, 29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Для рассмотрения проблем угольной отрасли соберем заседание СНБО, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3129633
 
 
 Топ комментарии
 
Только проснулся? Президент уже на месте ,разгребает ваше разгильдяйство .
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Згідно чинних норм розслідування нещасних випадків, саме 10 діб - якщо кому невідомо. Тим, хто займався проблемами техніки безпеки на підприємстві - просто нагадую.
Аде зебілам - аби лиш провонятись.
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Какой хороший Додик, дал указание. А как же, без этого никак.
Правда согласно Положению о расследованию несчастных случаев на это дается 10 рабочих дней, но видно он до этого места не дочитал.
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ну не так как зелебеня с шавермой конечно...
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Нюю,нє с ШаКАЛадной кожаной флєйтой...
Методичку мона смело назвать ПАРТИТУРОЙ!
🤣
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и наверное брови (театрально) нахмурил! Гройсман дал 10 дней на расследование причин аварии на шахте "Лесная" на Львовщине - Цензор.НЕТ 3362
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И ПУК зачетно-знатно!
Грося в ентом пррофффесиОнал...
😁
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Только проснулся? Президент уже на месте ,разгребает ваше разгильдяйство .
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100% урод! Люди погибли а зебил поехал шаурму жрать!
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Когда погидли люди нормальный человек не делает фото с шаурмой и ржащей физиономией!!! Как минимум это мерзко!!!
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Авакову некогда, он почему то военных награждает, мин МВД награждает военных, еще раз)
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на канале зик хайль Илькович Хмара рвет на лоскуты мерзейшую свиномразь андрушу полтаву.
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Какой хороший Додик, дал указание. А как же, без этого никак.
Правда согласно Положению о расследованию несчастных случаев на это дается 10 рабочих дней, но видно он до этого места не дочитал.
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Не..это .без визита чувака с ксивой презЕдента было никак.....
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Так зеля уже все порешал...уже даже сумму озвучил по 100000 грн... помощи....
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тебя жаба задавила? иди убейся - твоя родня может что и получит, но порохоботам не положено!
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Жаба..? За 100 штук..?7 Я же не зебеня....я в год больше зарабатываю....
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Які ви всі богаті.Хто при кориті сидить))Де ти заробляєш,якщо цілими днями на Цензорі пасквілі пишеш?
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А зебени кроме как корыто другие способы зарабатывать деньги не знают..не..??
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Предприниматель....владелец и директор частного предприятия.... удовлетворен..?? Плюс пенсионер....
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Згідно чинних норм розслідування нещасних випадків, саме 10 діб - якщо кому невідомо. Тим, хто займався проблемами техніки безпеки на підприємстві - просто нагадую.
Аде зебілам - аби лиш провонятись.
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Ента 24.35 Ылита уже бистро 🍫⤵🚽..
😁
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1.Блокируются датчики контроля рудничного воздуха.
2.Нарушаются паспорта креплений подготовительных и очистных забоев.
3.Допускаются нарушения в эксплуатации пускового электрооборудования (так называемый кол).
4.Не соблюдается пылегазовый режим выработок.
5.Нарушается технология выемки угля и прохождение горных выработок.
6.Нарушаются правила доставки людей к рабочему месту и обратно.
7.Нарушаются правила ведения буровзрывных работ.
8.Нарушаются правила доставки материалов и грузов внутри шахтным транспортом.
9.Грубо игнорируются правила комплектации звеньев и бригад согласно технологического паспорта.
И это все с ведома начальников участков и выше вплоть до директора шахты. Потому что остался главный принцип производства: давай, давай!
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І як завжди винним буде гірничий майстер.Якби хоть раз посадили директора,то майже всі такі випадки пішли б у небуття.
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Посадят горного мастера и поделом.....не нужно идти на поводу у начальника участка..директора....нужно соблюдать ПБ....нужно останавливать работы при нарушениях ПБ....а не остановил..отвечай....
А посадят того или тех ...чти подписи будут стоять под тем что все было зашибись....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман дал 10 дней на расследование причин аварии на шахте "Лесная" на Львовщине
 
 
 
 
 
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