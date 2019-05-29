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Все про:Египет (670) моряки (774) танкер (12) Кирилич Василий (36)

 Вторая часть команды задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращается в Украину, - Кирилич

Все украинские моряки с грузового танкера с нефтью Sea Shark, задержанного в Египте, вернутся в Украину.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter заместителя директора департамента - начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 из 17 украинских моряков, задержанных в прошлом году в Египте, вернулись на родину

Вторая часть команды задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращается в Украину, - Кирилич 01

Напомним, танкер Sea Shark, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. Экипаж утверждает, что в территориальные воды Египта танкер зашел случайно.

18 мая 2019 года капитан судна Виталий Нестеренко сообщил, что жизнь экипажа под угрозой, моряков фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

Также читайте: Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту

После этого Украина направила Египту из-за задержания танкера ноту протеста.

21 мая стало известно, что египетские военные позволили пятерым из 17 задержанных украинских моряков сойти с танкера. 26 мая фонд помощи морякам "Ассоль" заявил, что задержанные украинцы возвращаются на родину.

Источник: https://censor.net.ua/n3129632
 
 
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это конечно хорошо. но стоит спросить у мореманов, - в чем дело?
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Думали морячки детишкам на молочишко немного заработать, а оно вон как вышло. Небось, еще и свои пришлось доплачивать. Не повезло...
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Всего неделю каденции и такие шикарные результаты!!! Да еще Вова цены на продукты существенно снизил: на огурцы, на клубнику, на капусту... Скоро победит олигархов и на лук с морковкой цены снизит! Слава ЗЕЛЕНСКОМУ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВторая часть команды задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращается в Украину, - Кирилич
 
 
 
 
 
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