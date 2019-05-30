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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список (уточнено)

Во время форума "Открытые списки – финал" выборщики путем тайного голосования сформировали рейтинг кандидатов в народные депутаты от "Самопомочи" среди лидеров областей. Вместе с рейтингом действующих народных депутатов он станет основой для финального избирательного списка партии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу партии.

Среди региональных лидеров и кандидатов в Раду от "Самопомочи" числятся ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад"), юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток"), Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область), депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).

Следующими в списке партии числятся депутаты от фракции "Самопомич" в Раде Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ирина Сысоенко, Анна Романова, Игорь Диденко, Павел Костенко и Сергей Кираль.

Съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Рады "Самопомич" проведет 8 июня.

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Общий избирательный список "Объединение "Самопомич" будет формироваться из трех рабочих списков. Первый – список действующих народных депутатов, второй – лидеры партии в регионах, третий – лидеры общественных мнений и экспертной среды.

Единый избирательный список партии будет формироваться путем поочередного включения в него по одному лицу из каждого рабочего списка. Следовательно, каждые три порядковые номера единого избирательного партии будут включать представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства.

Общий избирательный список партия выставит на публичное обсуждение и передаст для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка – это будут новые лица для украинского парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3129630
 
 
 Топ комментарии
 
Но к парашенке эти отщипнутые проценты никак не прилипнут.
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После первого тура выборов весь ваш департамент правды от стецька кричал шо во втором туре пэпа сделает Зеленского, как мальчика. Ну и...
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Навіть не сумнівайся. Буде більшість.
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А я не пророхобот и для меня как Клоун, так и Порох - это зло.
Но если Порох мелкое зло - поправимое, то Клоун - это мегазло, ведущее к концу украинской государственности и чтобы не видеть этого и тупо пойти и проголосовать за него (чтобы сделать Пороху хуже, в стиле "насру себе в штаны, чтобы соседу воняло") нужно быть либо: сепаром ненавидящим все украинское, либо конченым дебилом (наивные мечтатели сюда же)!
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Если бы ты не был порохоботом, то не велся на их дурные предвыборные методички, типа Зеля - мега зло. Что бы так думать, какие для этого у тебя есть основания, кроме методичек? Зато кто такой Петя, все уже давно поняли.
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Молодцы, всем пример как нужно делать открытые спсики.
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На этой ветке тусняк "25% наиобразованнейших государственников" - каков ваш прогноз % обновленной Европейской Солидарности - бывшей БПП, а еще ранее - рыгов, в Раду?
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Сироїд вже передумала позбавляти Зеленського повноважень? Забрала свій законопроект у Парубія?
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Садопомощь еще ладно, но главное чтобы свынячие БЕСы в парламент не попали.
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занадто швидко вибори..

Банда"Солідарність" на огризках Пєтіного особистого рейтингу у ВР ще,на жаль,попадає..(
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Без Соболева и Семенченко "Самопомощь" - местечковая партия Львова и области, и голоса, соответственно, откусывает у ряженого под патриота пепы.
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пэпа уже весь слился, одни порртхотбты остались. "Самопомощь" это голоса "Голоса", Саака и где то Тягнибока
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Петро останется в истории Украины навечно и в её политике надолго.
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конечно останется, у него будет мемориальная доска в Лукьяновке.
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я тебе уже предлагал ответить на простенький вопросик по грамматике украинского языка?
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боишься, значит. предсказуемо. про погоду в Урюпинске спрашивать не буду - ты это уже читал много раз...
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погоджусь.
більшість виборців Самонемічі перебере на себе Вакарчук.

скоро можна буде сказати з точністю до відсотка..
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повернімося до теми.

Оновлення списків Самопомочі навіть найдемократичнішими процедурами Україні вже малоцікаві.
1)після ряду політичних помилок і досить імпотентної політики фракції у ВР.
2) після помилок самого Садового у президентській передвиборчій компанії..
3)після втрати Садовим Львова -зараз кількість усвідомивших барижність Мера Андрійка перейшла критичну для нього межу.

Тому Самопоміч(ТОЧНІШЕ САДОВИЙ) перед КІНЦЕМ МАКСИМУМ ЩО МОЖЕ -ЩЕ ПОДЕРИБАНИТИ ЛЬВІВ .Більшістю у Міськраді.
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помилки, помилки, помилки... а конкретно кроме петного мусора есть что нибуть?
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особливо тупим заюлькам.. з Галюніками..

що бачили,як Пєтя особисто з грузовиків "рошен" розкидував сміття по львівським вулицям..
продовжуйте.Але не ображайтесь,. "Самопоміч" відібрала дві третини людей до свого парламентського списку (уточнено) - Цензор.НЕТ 147
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я знаю, что после того как "Самопомощь" вышала из коалиции начались проблемы с мусорм. В совпадения я не врю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список (уточнено)
 
 
 
 
 
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