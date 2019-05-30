 "Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список (уточнено)

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу партии.

Среди региональных лидеров и кандидатов в Раду от "Самопомочи" числятся ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад"), юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток"), Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область), депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).

Следующими в списке партии числятся депутаты от фракции "Самопомич" в Раде Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ирина Сысоенко, Анна Романова, Игорь Диденко, Павел Костенко и Сергей Кираль.

Съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Рады "Самопомич" проведет 8 июня.

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Общий избирательный список "Объединение "Самопомич" будет формироваться из трех рабочих списков. Первый – список действующих народных депутатов, второй – лидеры партии в регионах, третий – лидеры общественных мнений и экспертной среды.

Единый избирательный список партии будет формироваться путем поочередного включения в него по одному лицу из каждого рабочего списка. Следовательно, каждые три порядковые номера единого избирательного партии будут включать представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства.

Общий избирательный список партия выставит на публичное обсуждение и передаст для проверки антикоррупционным общественным организациям. 80% списка – это будут новые лица для украинского парламента.