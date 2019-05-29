 Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели", список партии был представлен на форуме в среду, 29 мая.

Следующими в списке партии числятся депутаты от фракции "Самопомич" в Раде Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ирина Сысоенко, Анна Романова, Игорь Диденко, Павел Костенко и Сергей Кираль.

Среди региональных лидеров и кандидатов в Раду от "Самопомочи" числятся ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад"), юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток"), Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область), депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).

Съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Рады "Самопомич" проведет 8 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эти люди лучше не стали", - Сыроид заявила, что "Самопомич" не будет участвовать в формировании новой коалиции