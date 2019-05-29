 Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели", список партии был представлен на форуме в среду, 29 мая.
Следующими в списке партии числятся депутаты от фракции "Самопомич" в Раде Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ирина Сысоенко, Анна Романова, Игорь Диденко, Павел Костенко и Сергей Кираль.
Среди региональных лидеров и кандидатов в Раду от "Самопомочи" числятся ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад"), юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток"), Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область), депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).
Съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Рады "Самопомич" проведет 8 июня.
Эти выборы....это уже не протестное голосование.... тут уже каждый будет выбирать.....Зеля не является кумиром для всех 73 процентов....
Тю, а я и не знал шо он розовый и пушистый! А насчёт этих выборов, поживём, посмотрим. Только я уверен шо " Армія Мова Віра" и Томос пєте уже не помогут.
Якось пАганий з тебе експерт.
Но выборы в раду это не выборы в президенты..... и даже если судить по результатам первого тура презединстких выборов....абсолютного большинства партия "слуга урода" не наберет...
Ти дійсно вважаєш, що до твоєї думки потрібно прислухатися?
73 відсотка- це таки Україна.
Эти 73% лучше всего клюют на кокошник и руський шансон....
Зю это и обещал им не громко...., но по ходу кинул, - всем придется 7,40 слушать...
Фильмец хороший , добрый.
а не ох... они наш центр Украины востоком называть?Источник: https://censor.net.ua/n3129630
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Хоть этих не будет в новой Раде и то хорошо...
А Садовий - по мажоритарці? Понятно...