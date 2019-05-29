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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:выборы (22447) Самопомич (896) Сыроид (238) Березюк (194) Острикова (21) Семенуха Роман (5)

 Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду

Избирательный список партии "Объединение "Самопомич" на внеочередных выборах Верховной Рады возглавят председатель фракции Олег Березюк, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, заместитель председателя фракции "Самопомочи" в Раде, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Олег Лаврик, депутаты Рады от фракции "Самопомощь" Роман Семенуха и Татьяна Острикова.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели", список партии был представлен на форуме в среду, 29 мая.

Следующими в списке партии числятся депутаты от фракции "Самопомич" в Раде Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ирина Сысоенко, Анна Романова, Игорь Диденко, Павел Костенко и Сергей Кираль.

Среди региональных лидеров и кандидатов в Раду от "Самопомочи" числятся ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад"), юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток"), Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область), депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).

Съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Рады "Самопомич" проведет 8 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эти люди лучше не стали", - Сыроид заявила, что "Самопомич" не будет участвовать в формировании новой коалиции

Источник: https://censor.net.ua/n3129630
 
 
 Топ комментарии
 
После первого тура выборов весь ваш департамент правды от стецька кричал шо во втором туре пэпа сделает Зеленского, как мальчика. Ну и...
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Но к парашенке эти отщипнутые проценты никак не прилипнут.
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Навіть не сумнівайся. Буде більшість.
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та хай создают...в раду все равно не пройдут,а у зелебени пару процентов отщипнут...курочка по зернышку. Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова , - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 4507
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Но к парашенке эти отщипнутые проценты никак не прилипнут.
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И не надо... главное что бы у "слуги урода" не было абсолютного большинства.....
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Не будет.... и не надейся.....и это хорошо....
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После первого тура выборов весь ваш департамент правды от стецька кричал шо во втором туре пэпа сделает Зеленского, как мальчика. Ну и...
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Холодильник показанный по телевизору победил.... оказывается и такое может быть....
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тю...нашли чем хвастаться-зебилизмом Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1914
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Гыга, скажу честно, в 2014 году с тобой было интересно общаться, читать твои комменты, чмырить кацапов, а сейчас ты начал писать как прыщавая нулёвка. Извини конечо ИМХО.
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так а я причем?вы ж нашли врага нифкримле...вот вам и не интересно уже чмырить кацапов...уже апплодируете зелебене,вернувшему почти всех одиозных рыгов.интересуйтесь теперь друг другом
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По ходу именно вы нашли врага не в кремле, а в Украине. И всеми силами стараетесь работать на одного из отцов-основателей рыгоанальной своры, тем самым дестабилизировать ситуацию в Украине. ***** аплодирует вам стоя.
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а чо ему не апплодировать если все по его сценарию?даже возвращение сааки?

Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 1994
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И то было в основной своей массе протестное голосование...глупое...абсолютно бездумное протестное голосование.... основанное на том что людям пять лет вбивали в головы брехню о Порошенко...
Эти выборы....это уже не протестное голосование.... тут уже каждый будет выбирать.....Зеля не является кумиром для всех 73 процентов....
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основанное на том что людям пять лет вбивали в головы брехню о Порошенко...

Тю, а я и не знал шо он розовый и пушистый! А насчёт этих выборов, поживём, посмотрим. Только я уверен шо " Армія Мова Віра" и Томос пєте уже не помогут.
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Только в коалиции с кем то...скорее всего с партией "зажисть"...рабиновича.... Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 8492
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Та ти писав ,що Зеленський ніколи не стане Президентом.
Якось пАганий з тебе експерт.
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Да уж....допустить что в стране 73 процента не совсем адекватных людей я не мог....
Но выборы в раду это не выборы в президенты..... и даже если судить по результатам первого тура презединстких выборов....абсолютного большинства партия "слуга урода" не наберет...
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В твоїй уяві Україна- неадекватна.
Ти дійсно вважаєш, що до твоєї думки потрібно прислухатися?
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Не Украина...а 73 процента принявших участие в голосовании...не нужно отождествлять голосовавших за Зелю..со всей Украиной....
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Навіть не знаю як тобі це делікатно пояснити.
73 відсотка- це таки Україна.
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Дуже не хочеться, щоб ви помилились. Але скоріше всього наш мудрий народ з 73% за проросійською інерцією збере для ЗЕ конституційну більшість у ВР з Слуга народу+Батьківщина+Опоблок, щоб легко похерити всі проукраїнські речі, які були здобуті в Україні за Порошенка і надасть потужний імпульс для створення у нас новоросії та малоросії.
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А Вы верите , что Зеленский реально победил? Но почему то живых избирателей, которые за него голосовали найти сложновато. Произошел примитивный рейдерский захват Коломойским Украины. Его схемы отработаны до мелочей. Своя ЦВК может написать любой результат.
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Ну чого ж важко. Я- реальна. Нічого важкого. Тримайтеся. Шукайте.
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Да есть они....просто боятся в этом признаваться....за это скоро начнут морды бить.... Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 9602
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ва зачем ему чужое? Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 8610чай не зелебеня какой
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голосовал сам в 2014 году за "Самопомич": Гопко, Соболев и Сотник - самые адекватные были депутаты
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потужними силами пошли на абордаж, эх если бы ещё дракон Михо Ужасный был то ваще верхи сели на скатерть саморванку
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Неужели народ опять клюнет на этих ряженых в шаровары иудеев?
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Привет - в точку...

Эти 73% лучше всего клюют на кокошник и руський шансон....
Зю это и обещал им не громко...., но по ходу кинул, - всем придется 7,40 слушать... Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 8976
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какая часть? их больше десяти фильмов? последний вроде в прошлом году был.
Фильмец хороший , добрый.
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а чего это "Полтавская область, регион "Восток"?
а не ох... они наш центр Украины востоком называть?Источник: https://censor.net.ua/n3129630
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Видимо Харьковщина у них Дальний Восток Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 5982
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Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова

___________

Хоть этих не будет в новой Раде и то хорошо... Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 4218
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погано, що не буде Руслана Сидоровича і Павла Костенка... З того всього списку тільки цих хлопців поважаю. А інших нормальних (Ганя Гопко, наприклад) - вони самі пішли...
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а упоротому зебілу навіть ім'я Ганя нічого не скаже...
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список лузерів.
А Садовий - по мажоритарці? Понятно...
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В 2014 очень многие голосовали за "Самопомичь" только из-за Егора Соболева и Семена Семенченко
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Семенченко - отьявленный проходимец. Егор Соболев - засланный Кремлем козачек. Его родители спокойно и без проблем в России живут ,
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это хорошая партия, но уж слишком демократична. Удачи ей.
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А куда они засунут своего феэсбешного засланца "Семена Семенченко" (Константина Гришина)? Фридман без него денег не даст...
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Секта мутного Садового похоже все,если сами львовяне не поддержат,то ловить им больше нечего.. Березюк, Сироїд, Лаврик, Семенуха і Острикова, - "Самопоміч" представила першу п'ятірку на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 8705
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Хотів написати, що всякі клоуни йдуть на вибори у ВР, але ж вони в більшості своїй там сидять вже 28 років. Тобто тут в нас нічого не зміниться. Просто кольори клоунів.
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Опять первая пятерка. Огласите весь список, или для этого надо принять закон об открытых списках?
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Самопоміч зараз в процесі самоліквідації...не будемо заважати
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Політичні лузери ця садопоміч! Наберуть на виборах 0, 00000000000001 %
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБерезюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду
 
 
 
 
 
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