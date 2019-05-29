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 Политика Украины
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 Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

Вернувшийся в Украину экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявляет, что его не привлекают какие-либо должности, однако он хотел бы участвовать в создании в стране "площадок для новых идей".

"Я с удовольствием поучаствовал в создании площадок для новых идей. Меня никакие должности не привлекают. Я был на многих должностях в двух странах и прямо скажу, что сейчас скажи мне куда-либо в кабинет… вообще не привлекает меня эта жизнь, потому что денег я этим не заработал, шишек я себе на этом наломал, при этом если не поменять систему, меня эта система засосет и опять будет такой стиль, что опять этот человек пытается что-то делать и опять ничего не выходит. Не мой стиль, не хочу", - сказал он в интервью на телеканале "Наш" в среду вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

При этом политик выразил убеждение, что сейчас нужны "площадки больших идей".

"Я уже несколько лет говорю про идею информационных технологий", - отметил Саакашвили, добавив, что поддерживает высказанную президентом Украины Владимиром Зеленским о государстве в смартфоне, в том числе выступает за то, чтобы граждане Украины могли сами голосовать за законопроекты, в том случае, если Верховная Рада не в состоянии этого делать.

Также читайте: "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили

Источник: https://censor.net.ua/n3129628
 
   
 Топ комментарии
 
Не до советов сейчас - стулья, сервера и мониторы выносить надо.
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новая идея - Слетать в Грузию и понести наказание согласно приговоров грузинских судов..
Грузия это демократическая страна... - никто этого не отрицает...
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Пока что его только памятник в тюрьме ждет... Если кому и поставят памятник в Грузии так это Бендукидзе.
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Ну кто бы сомневался. Михо - барабан в своей стихии. Пусть дураки работают и пусть их за это ругают. Я умный - я буду какашками кидаться.
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Мы тебя именно таким и представляли.
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У зедебилов вечно галюники. Как занюхал, так и представил.
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Да сам ты кацаб, если 75% украинцев обзываешь!
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Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

главное,что бы крыши выдержали)))
а,так идея неплохая - бегать по крышам)
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"...чтобы граждане Украины могли сами голосовать за законопроекты, в том случае, если Верховная Рада не в состоянии этого делать".

Миша, надо идти ещё дальше: пусть граждане Украины сами эти законопроекты и разрабатывают. И сами голосуют. И сами исполняют. И сами деньги печатают.
Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей" - Цензор.НЕТ 5212

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Триумф будет когда вся "старая ситема" , которую зедебилы хотят разрушить, ********* им на голову с необратимыми последствиями. И кацапы, захватившие руины, зедебилам памятник не поставят.
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В Мурманской области украли железнодорожный мост через реку.
Писец там средние века, жестяк.
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По аналогии с постом выше,

это - триумф вандализма...
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Че-то мне подсказывает, что мы сползаем туда семимильными шагами.
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Новая идея, как избежать пробок в Киеве, хаотично перемещяясь по крышам?
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Загнать Михуила пинками на последний дом на Троещине. Лох соберется смотреть, а в центре будет свободно.
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Так ты уйди с манежа, баранов еще не вызывали.
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Зря Михо пригласили, он не помнит доброжелательности. Вскоре начнёт переть на зебилов.
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Та лишь бы запэдрота и K° засадил подальше. Остальное разрешим.
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Елена, вы пропустили прием лекарств. ) Расслабьтесь.
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малошановный, в отличие от тебя, я не нуждаюсь в приёме.
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Галоперидолу бибисе, можно сразу 3 дозы. Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей" - Цензор.НЕТ 4111
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В Италии ни Haloperidol, ни Promazine нет в коммерции. А ты довольствуйся и этими.
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не действуют лекарства. Только эвтаназия. По желанию усыпаемой -помазать зеленкой.
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"Убийца коррупционеров", гроза "барыг" и создавать площадки для идей? А как идеи создавать, если коррупционеры живы и барыги никуда не делись?
"бэшэнный Мишико"?
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*площадки новых идей*))))ржу до слез,да вам этих идей накидает каддый простой украинец,особенно в субботу утром. Но если по честному Сааксшвили мне нравился,приедет увидим или это киви,или Гиви
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Мадам, с Вашим художественным вкусом... Мужчина с перевернутыми штанами... Хотя, если вы не мадам... То вся моя логическая цепочка летит к черту.
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Коротше буде займатись четвертим майданом Саакашвілі хоче допомагати створювати в Україні "майданчики нових ідей" - Цензор.НЕТ 899
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Совсем ручной стал . Послушный . Идейный .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"
 
 
 
 
 
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