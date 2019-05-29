 Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Президент назначил Елену Турову судьей Днепропетровского окружного административного суда; Ивана Голошивца - судьей Донецкого окружного административного суда; Ульяну Братичак и Олега Кравцива - судьями Львовского окружного админсуда, Ольгу Николаеву и Екатерину Севастьяненко - судьями Харьковского окружного админсуда.
Также Зеленский назначил Людмилу Мелещенко судьей Ивано-Франковского городского суда; Андрея Брону - судьей Сколевского районного суда Львовской области и Ирину Тесликову - судьей Червонозаводского районного суда Харькова.
Знать бы еще кто это такие
Усе честные и непадкупныя...
Куда вступати в ЗеСекту?
Критическое мышление - способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.