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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1535) судья (2129) указ (323)

 Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Президент назначил Елену Турову судьей Днепропетровского окружного административного суда; Ивана Голошивца - судьей Донецкого окружного административного суда; Ульяну Братичак и Олега Кравцива - судьями Львовского окружного админсуда, Ольгу Николаеву и Екатерину Севастьяненко - судьями Харьковского окружного админсуда.

Также Зеленский назначил Людмилу Мелещенко судьей Ивано-Франковского городского суда; Андрея Брону - судьей Сколевского районного суда Львовской области и Ирину Тесликову - судьей Червонозаводского районного суда Харькова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129626
 
 
 Топ комментарии
 
с прастого нарида...
Усе честные и непадкупныя...
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я стіпісняюсь спросить...но хто еті люди,блд???
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ну да у тебя забыли спросить
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На лиге смеха обьявили комсомольский набор судьев Народ откликнулся, значит уважают Эксперимент прошёл успешно, щас начался набор депутатов мажоритарщиков. Новые морды-лица ща из всех щелей полезли А дихлофос сняли с производства.
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Одна рука запрещает функционирование ВККСУ, а другая - подписывает указы о назначении тех, кто успешно в том же ВККСУ прошёл квалифоценивание и добор...
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Що це таке? - ЗЕкваліфікаційне оцінювання суддів? - ЗЕсудова реформа в Україні? Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів - Цензор.НЕТ 7072 Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів - Цензор.НЕТ 3011
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А разве он имеет право назначать судей? А разве это не другая ветка власти, судебная? Тем более окружных?
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Часть два - "Судьи народа" Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів - Цензор.НЕТ 1677! Или "народные" судьи?
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Назначил, молодец.
Знать бы еще кто это такие
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с прастого нарида...
Усе честные и непадкупныя...
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Ну не актеры, поэтому мы их и не должны знать. А разве это функция Президента? В районные суды судьев назначать? А как он определит их квалификацию, если сам ни дня судьей не проработал?
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зеленое правосудие - так - ждем и активно теперь комментируем - решения судов )))
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а как же комиссии? вот так просто взяли и отказались от обещанного гороховые из семейства бобовых?
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я стіпісняюсь спросить...но хто еті люди,блд???
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По крайней мере, они все с юридическим образованием!
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А он теперь всех районных судей назначать будет? Все тысячи судей?
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Нарешті нам дістався геніальний чувак, майже Наполеон, десь навіть фото було. Так і уявляю, як він на унітазі після шаурми, десь на заправці, читає всі справи суддів і вирішує їхні долі. Куда вступати в ЗеСекту? Особливо знаючи, що верховний суд відмовився розглядати призначення довіреного чувака Коломойського по справам президента Богдана.
Куда вступати в ЗеСекту?
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ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ КРИТИЧЕСКИ ДУМАТЬ.
Критическое мышление - способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.
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Беня подкинул кандидатуры или пОРТНОВ настоятельно порекомендовал???
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Лучше бы Портнов! Зеленський своїми указами призначив 9 суддів окружних адміністративних та місцевих судів - Цензор.НЕТ 6929
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а как же комиссии, социальные лифты и прочие ништяки из президентской предвыборной? это что значит? к осени тарифы в половину меньше не станут? Вротердам же придумал вороватый петя, а продолжает мародерить уже вова?
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Люстарцію Володі Зеленському! Давайте створимо петицію до Президента з цього приводу...
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Меня всегда удивляло ЛИЦЕМЕРИЕ власти (фактических узурпаторов), если в названии государства есть определение "РЕСПУБЛИКА", то почему судей НАЗНАЧАЮТ, а не ВЫБИРАЮТ? А с возрастом понял, что если бы был НАРОД (состоящий из самодостаточных, свободных и до зубов ВООРУЖЕННЫХ ГРАЖДАН), не НАСЕЛЕНИЕ (из жалких,невежественных, глупых, недалеких и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ беззащитных ХОЛОПОВ-РАБОВ), то никто просто бы и не посмел УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ (убили бы на месте сразу без дисскусий и долгих разговоров)!
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я долго "гнал бочку" на феодализм (оказывается - это еще приемлемая и разумная формам управления, если бы не обязательное подчинение вассала господину), куда хуже когда недееспособным холопам и рабам нагло и безбожно врут (что они "граждане", а не рабы), манипулируя их "голосами" (которых у них быть не должно) на пседвовыборах в псевдофальшивых якобы "республиках". Политика - это искусство вранья и надо признать, что узурпаторы очень сильно преуспели в нем!
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Починає розставляти своїх людей, на місцях. Незабаром суди будуть кишеньковими і хрен ви що небуть доведете в них.
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А он по всей Украине районные суды будет расставлять? Все тысячи?
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Ребята назначать он может,73 процента зебиков дали власть ему,но м Украина не парашка,и думаеться мне с деревяными щитами стоять уже никто не будет,есть у людей на руках игрушки посерьезной,но бень зелий цезарь пока в эйфорие,vb5366@ukr.net,кто акции против жаб пишите
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Порошенка критикували за судову реформу, а як такі призначення відповідають реформі?
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