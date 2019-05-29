 Для рассмотрения проблем угольной отрасли соберем заседание СНБО, - Зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - цитирует Зеленского пресс-служба глава государства после посещения им шахты в среду вечером.

В информации отмечается, что "ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая".

Президент также подчеркнул, что семьи двух шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 000 гривень", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

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