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Все про:авария (1086) Зеленский (1535) уголь (749)

 Для рассмотрения проблем угольной отрасли соберем заседание СНБО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Львовщине, где в Сокольском районе на шахте "Лисова" в результате аварии погибли два горняка, сообщил, что созывает заседание Совета национальной безопасности и и обороны, который рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - цитирует Зеленского пресс-служба глава государства после посещения им шахты в среду вечером.

В информации отмечается, что "ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая".

Президент также подчеркнул, что семьи двух шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 000 гривень", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине Зеленский пообщался с шахтерами и семьями погибших горняков на шахте "Лесная". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3129623
 
   
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Не ганьби славне прізвище тупим коментарем.
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Скоморох не должен забывать про свои корни. Вот и весь посыл.
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Та то чмо просто в луганде ефрема боготворило. Но, уже петин холуй. Они такие
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Лично - это хорошо. Потому что как ни печальна история погибших, но я не вижу причины покупать им жилье за наши деньги.

Если компания частная - шахтеры должны быть застрахованы.

вот такие задачи у президента. Не затыкать дырки каждый раз, а решать их системно - проследить чтобы все шахтеры были застрахованы и профсоюзы следили за этим.
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Задача компаній-роботодавців - старховка шахтарів.
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Я вам даю 1000% ділі засідання РНБО нічого не піде. Буде протокол, доручення і все!!! Ну, так воно завжди в нас робилося і робиться. Важна морда ліца, протокол рішення і все забули пішли далі "решать"
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Дай бог, чтобы со временем смогли устранить все негаразды на шахтах...
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Для этого нужно очень много денежек....а это не с нашим счастьем..... и нужно в корне поменять психологию людей....что еще более сложно....
Не работает датчик....останавливай работу...выходи...и требуй....а не ставь перемычку...ради того что бы премия на 300 гривен больше была....
90% аварий на шахтах человеческий фактор....
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Да уж...
Против нашего менталитета трудно переть...
Каждый мыслит типа: да ладно, ничего не случится/ и, а кто если не я...
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Шахтар - ризикова професія. Але ясно, що ніж купляти вугілля з-за кордону, краще забезпечуватися власними покладами.
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і той... хай шамани 5 верблюдів закатують у жертву перед тим
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Евгений Середа: Кто же ты больное недоразумение, принесшее столько горя, слёз и позора Украине?
Украина не бедная, она ограблена. Это список только одного рейдера, а их достаточно много. Но.. И не таким приходил логический конец

Мародер и клептократ. Именно так его будут помнить в следующих поколениях. Смотрю на этот список, и понимаю что весь цивилизацованный мир не может найти объяснение этому позорному явлению. Почему так? Потому что большинство этих предприятий были захвачены этим рейдером не выходя за пределы государственной службы. Европа? Нато? Нее мужик, это бандитский почерк мародера, в Европе давно сидел бы пожизненно, Нато вообще в шоке. В Китае расстреляли бы нахер и забыли.
Представляю как смотрят мировые миллиардеры, Чак Фини, Уорен Баффет, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг.. Это люди живущие скромно, отдающие десятки миллиардов на благотворительность, они даже не знают сколько у них денег.. И они не отжали, а внесли вклад в развитие человечества. И то что человек покупавший вчера два мерседеса на 800к у. е., в надежде на второй срок, сегодня ворует оборонное оборудование включая провода и лампочки.. Вот это точно на голову не налазит. Теперь ясно что со складами с боеприпасами произошло..
Аудит. Я очень его жду. Соскучился по информационному адреналину.
Украина не бедная страна, она просто ограблена. Это ведь список только одного рейдера, а их достаточно много. Но.. И не таким приходил логический конец.
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А для чего он в принципе туда поперся..?? Сказать что заседание СНБО соберет...?? Так это можно было и фейсбуке анписать....
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Если разобраться... десятки причин чтобы это не произошло... виновные должны быть наказаны... сидеть... Иначе порядка не наведешь...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДля рассмотрения проблем угольной отрасли соберем заседание СНБО, - Зеленский
 
 
 
 
 
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