 Для рассмотрения проблем угольной отрасли соберем заседание СНБО, - Зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - цитирует Зеленского пресс-служба глава государства после посещения им шахты в среду вечером.
В информации отмечается, что "ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая".
Президент также подчеркнул, что семьи двух шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.
"Уже принято решение выделить по 100 000 гривень", - сообщил он.
Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.
Если компания частная - шахтеры должны быть застрахованы.
вот такие задачи у президента. Не затыкать дырки каждый раз, а решать их системно - проследить чтобы все шахтеры были застрахованы и профсоюзы следили за этим.
Не работает датчик....останавливай работу...выходи...и требуй....а не ставь перемычку...ради того что бы премия на 300 гривен больше была....
90% аварий на шахтах человеческий фактор....
Против нашего менталитета трудно переть...
Каждый мыслит типа: да ладно, ничего не случится/ и, а кто если не я...
Украина не бедная, она ограблена. Это список только одного рейдера, а их достаточно много. Но.. И не таким приходил логический конец
Мародер и клептократ. Именно так его будут помнить в следующих поколениях. Смотрю на этот список, и понимаю что весь цивилизацованный мир не может найти объяснение этому позорному явлению. Почему так? Потому что большинство этих предприятий были захвачены этим рейдером не выходя за пределы государственной службы. Европа? Нато? Нее мужик, это бандитский почерк мародера, в Европе давно сидел бы пожизненно, Нато вообще в шоке. В Китае расстреляли бы нахер и забыли.
Представляю как смотрят мировые миллиардеры, Чак Фини, Уорен Баффет, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг.. Это люди живущие скромно, отдающие десятки миллиардов на благотворительность, они даже не знают сколько у них денег.. И они не отжали, а внесли вклад в развитие человечества. И то что человек покупавший вчера два мерседеса на 800к у. е., в надежде на второй срок, сегодня ворует оборонное оборудование включая провода и лампочки.. Вот это точно на голову не налазит. Теперь ясно что со складами с боеприпасами произошло..
Аудит. Я очень его жду. Соскучился по информационному адреналину.
Украина не бедная страна, она просто ограблена. Это ведь список только одного рейдера, а их достаточно много. Но.. И не таким приходил логический конец.
😁