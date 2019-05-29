 Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин

Как информирует Цензор.НЕТ, на пресс-конференции "Май 2014 года в истории гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации" сказал Олег Гришин, заместитель председателя Донецкой областной общественной организации "Комитет избирателей Украины" в 2014 году.

"Говорить о референдуме на Донбассе – это не профессионально. Потому что там было четыре референдума – это если мы признаем таковым так называемый "референдум "ДНР-ЛНР".

У нас был референдум о присоединении некоторых районов Донецкой области к Днепропетровской. Тогда глава Днепропетровщины надеялся таким образом отхватить себе кусок бизнеса у "хозяина Донбасса".

Также был референдум, который серьезно восприняли в городе – о присоединении города, основанного самим Юзом, к Великобритании. Люди очень радо за это голосовали, переспрашивали, действительно ли они будут жить в таких условиях, как британцы.

Был хорошо спланированный и, вероятно, наиболее правдивый опрос. Оно дало нам возможность говорить о том, что на тот момент около 80% жителей четко сказали, что хотят жить в Украине. 15% сказали, что хотят жить в Российской Федерации. И 5% заявили, что хотят жить в СССР.

И наконец, тот цирк, который иначе назвать нельзя. Люди, разбирающиеся в избирательных стандартах, не могли назвать это референдумом. Когда из 10-15 участков открывается только 1 – чтобы показать массовость. Когда вместо списков использовались любые записи, найденные в директорских кабинетах со времен, когда происходили выборы при Украине. Когда разным людям предлагали дописать себя, записывали любые придуманные адреса, выдавалась бумажка, которая считалась референдумом… И все это называли красивым словом "референдум", - рассказал он.

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Гришин подробнее рассказал об опросе, который проводился силами кафедры социологии Национального донецкого университета.

Вопросы формулировались так:

"Вы хотели бы жить в унитарной Украине"

"Вы хотели бы жить в Донецкой области как федеративной части Украины"

"Вы хотели бы жить в Российской Федерации"

"Вы хотели бы жить в Советском Союзе".

"Этот опрос был не фейковым с научной точки зрения, потому что была разработана выборка. Опрос был проведен во всех районах Донецка… ", - подытожил он.

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Кроме того, Гришин рассказал об условиях, в которых пытались провести в Донецкой области выборы президента Украины 25 мая 2014 года:

"Когда мне говорят, что на Донетчине только россияне, то я смеюсь. Потому что в Енакиево окружная комиссия с самого первого дня вместо того, чтобы заседать в горсовете арендовала помещение в отеле. И в то время, когда в городе бесновались "патриоты России", они проводили свое заседание и регулярно консультировались с нами и ЦИК. Это можно рассказывать практически про каждый город".

По его словам, там, где выборы могли состояться, они состоялись, что дало полную легитимность новоизбранном президенту и показало, что Донбасс - с Украиной.

"В Донецке мы запускали фейки, давали объявление об открытии избирательных участков. И через пять минут там появлялись люди с автоматами - искали, где происходит голосование. Таким образом, в Донецке голосование не состоялось. Есть много людей, которы государство, к сожалению, не оценило, - которые рисковали своим здоровьем и довозили бюллетени туда, куда это было возможно. Они на собственных машинах, БТРах, в пакетах, прикрытых мусором вывозили эти бюллетени на подконтрольную Украине территорию, чтобы доставить в ЦИК и показать, что Донеттчина голосовала... Для нас как наблюдетелй важно было зафиксировать, что комиссии готовились и приложили максимум усилий. Там, где с точки зрения безопансости голосование можно было провести, люди голосовали массово - в отличие от фейкового референдума", - подытожил он.

Экс-замглавы КИУ региона подчеркнул, что жители Донетчины хотели голосовать и рисковали, чтобы провести выборы.

"Вечером 25 июня в отель, где мы находились, приехал Царев с автоматчиками. И сотрудники отеля, обычные девушки, которые понимали, что происходит, делали максимум для того, чтобы не показать, где мы находимся и предупредить нас. Мы без вещей выскочили через черный ход. То есть, Донетчина хотела голосовать за президента. И сотрудники исполкомов и райадминистраций (не мэры) пытались всячески содействовать этим выборам.