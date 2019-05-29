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Все про:Донецк (6027) КИУ (324) опрос (1676) референдум (1224)

 Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин

По данным соцопроса, проводившегося Донецким национальным университетом весной 2014 года, 80% жителей Донецка хотели жить в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, на пресс-конференции "Май 2014 года в истории гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации" сказал Олег Гришин, заместитель председателя Донецкой областной общественной организации "Комитет избирателей Украины" в 2014 году.

"Говорить о референдуме на Донбассе – это не профессионально. Потому что там было четыре референдума – это если мы признаем таковым так называемый "референдум "ДНР-ЛНР".

У нас был референдум о присоединении некоторых районов Донецкой области к Днепропетровской. Тогда глава Днепропетровщины надеялся таким образом отхватить себе кусок бизнеса у "хозяина Донбасса".

Также был референдум, который серьезно восприняли в городе – о присоединении города, основанного самим Юзом, к Великобритании. Люди очень радо за это голосовали, переспрашивали, действительно ли они будут жить в таких условиях, как британцы.

Был хорошо спланированный и, вероятно, наиболее правдивый опрос. Оно дало нам возможность говорить о том, что на тот момент около 80% жителей четко сказали, что хотят жить в Украине. 15% сказали, что хотят жить в Российской Федерации. И 5% заявили, что хотят жить в СССР.

И наконец, тот цирк, который иначе назвать нельзя. Люди, разбирающиеся в избирательных стандартах, не могли назвать это референдумом. Когда из 10-15 участков открывается только 1 – чтобы показать массовость. Когда вместо списков использовались любые записи, найденные в директорских кабинетах со времен, когда происходили выборы при Украине. Когда разным людям предлагали дописать себя, записывали любые придуманные адреса, выдавалась бумажка, которая считалась референдумом… И все это называли красивым словом "референдум", - рассказал он.

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Гришин подробнее рассказал об опросе, который проводился силами кафедры социологии Национального донецкого университета.

Вопросы формулировались так:

"Вы хотели бы жить в унитарной Украине"

"Вы хотели бы жить в Донецкой области как федеративной части Украины"

"Вы хотели бы жить в Российской Федерации"

"Вы хотели бы жить в Советском Союзе".

"Этот опрос был не фейковым с научной точки зрения, потому что была разработана выборка. Опрос был проведен во всех районах Донецка… ", - подытожил он.

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Кроме того, Гришин рассказал об условиях, в которых пытались провести в Донецкой области выборы президента Украины 25 мая 2014 года:

"Когда мне говорят, что на Донетчине только россияне, то я смеюсь. Потому что в Енакиево окружная комиссия с самого первого дня вместо того, чтобы заседать в горсовете арендовала помещение в отеле. И в то время, когда в городе бесновались "патриоты России", они проводили свое заседание и регулярно консультировались с нами и ЦИК. Это можно рассказывать практически про каждый город".

По его словам, там, где выборы могли состояться, они состоялись, что дало полную легитимность новоизбранном президенту и показало, что Донбасс - с Украиной.

"В Донецке мы запускали фейки, давали объявление об открытии избирательных участков. И через пять минут там появлялись люди с автоматами - искали, где происходит голосование. Таким образом, в Донецке голосование не состоялось. Есть много людей, которы государство, к сожалению, не оценило, - которые рисковали своим здоровьем и довозили бюллетени туда, куда это было возможно. Они на собственных машинах, БТРах, в пакетах, прикрытых мусором вывозили эти бюллетени на подконтрольную Украине территорию, чтобы доставить в ЦИК и показать, что Донеттчина голосовала... Для нас как наблюдетелй важно было зафиксировать, что комиссии готовились и приложили максимум усилий. Там, где с точки зрения безопансости голосование можно было провести, люди голосовали массово - в отличие от фейкового референдума", - подытожил он.

Экс-замглавы КИУ региона подчеркнул, что жители Донетчины хотели голосовать и рисковали, чтобы провести выборы.

"Вечером 25 июня в отель, где мы находились, приехал Царев с автоматчиками. И сотрудники отеля, обычные девушки, которые понимали, что происходит, делали максимум для того, чтобы не показать, где мы находимся и предупредить нас. Мы без вещей выскочили через черный ход. То есть, Донетчина хотела голосовать за президента. И сотрудники исполкомов и райадминистраций (не мэры) пытались всячески содействовать этим выборам.

Источник: https://censor.net.ua/n3129620
 
   
 Топ комментарии
 
И сколько осталось от этой цифры в результате пяти лет мыру-мымрной политики соевого мародера и его торговых партнёров из Лугандона?
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Власть захватили примазавшиеся к Майдану, включая тех, кого стягивали с трактора и лупили огнетушителем между рог. К революции гидности эти животные отношения не имеют
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Хочете? А я нехочу! Ви удмурти кацапські в більшості! К чортовій матері на росію! Українці в Україні, в тому числі і переселенці.
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И сколько осталось от этой цифры в результате пяти лет мыру-мымрной политики соевого мародера и его торговых партнёров из Лугандона?
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я думал в результате 5 лет оккупации террористами из Рашки. Нет?

Это Порошенко оккупировал часть Луганщины и Донеччины?
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Вы общаетесь с кацапским троллем,постарайтесь не обращать внимания на этого засранца.
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їх тут дофіга.
От би скласти їхній перелік...
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Было настолько большое желание, что они с удовольствием начали убивать грабить и жечь своих соседей по улице, городу, району С любовью к Украине на устах. они вспороли живот обычному студенту Рыбаку и бросили в речку. С наслаждением избивали ногами привязанную к столбу женщину. Отрубали руки с гербом Украины или калёным железом выжигали их на спинах наших воинов. Зверства в отношении Украинцев - это любовь к Украине Даже ************ фашисты до такого не додумались.
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Этот вопрос был не фейковым с научной точки зрения
Ну вот и получили результат, с научной точки зрения))
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Хочете? А я нехочу! Ви удмурти кацапські в більшості! К чортовій матері на росію! Українці в Україні, в тому числі і переселенці.
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Этого не хотели "рэволюционэры" захватившие власть в результате Революции Гидности. Причины две - это не их электорат. Им нужен был военный конфликт для личного обогащения. Только и всего.
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Власть захватили примазавшиеся к Майдану, включая тех, кого стягивали с трактора и лупили огнетушителем между рог. К революции гидности эти животные отношения не имеют
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Вы хотели бы жить как в раю?
-Мне и в РАЙисполкоме неплохо.
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*****...Я вот сколько раз слышу...никак понять не могу умстаенно одаренных, которые по сию пору орут про СыСыСэР, спустя 28 лет с момента его распада. А детство свое они вернуть не желают?
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_Неважно сколько было за расию! Кто этого тупицу вообще за язык тянул? Важно только то, что это агрессия расии. Проценты не важны, это игра на пользу агрессора с её т. н. референдумами! Но проблема и причина только и исключительно в расии. Этот тупой мудак вообще напрасно рот открыл.
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Ты мне скажи ,сколько % из них ходили с власовскими тряпками, и сколько% останавливали колоны ВСУ.
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единицы даже из тех ж 20%.

Основная масса были приехавшие на автобусах из Ростовской области. Кстати, наши погранцы их спокойно пропустили. А чо такова?

они еще потом жгли флаги Шахтера. В ДОНЕЦКЕ.
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Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин - Цензор.НЕТ 7616да,да,точно-точно!все же помнят эти ожесточенное сопротивление?массово создавались добробаты в регионе? Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин - Цензор.НЕТ 7616по-ходу до конца пятилетки клоуна,орков вернут под следующие выборы...
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А ты, воен клавиатурный, сам то ныне в армии? Боевой диван у тебя какой модели и какое у него вооружение?
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эм.. например батальон Донбасс? батальон Айдар? не. не слышал про такие?
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Весной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин - Цензор.НЕТ 2447шо ты несешь,клоун?тот же "донбасс" в днепре формировали и было там чуть больше сотни!а сколько там донбасцев,а?где добробаты на территории где АЖ 80% проукраинского населения,а?где эти сотни тысяч людей?
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Ну ті 80% і мовчали, поки 20% з допомогою Росії відпиляли Донбас. Всі ж думали, що в Україні є СБУ і МВС, а виявилось, що нема. Тепер під питанням, чи взагалі, окрім суцільних декорацій, тут можна щось знайти.
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Счас тоже хатят две пенсии палучать..
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А на референдум в травні 2014 року хто пхався? Чи травень на Донбасі не весна?
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Коменты супер... мжебратьяодиннарод. я знаю людей из днры, 95% ждуть рассею.забыли уже банки с медом для ВСУ где внутри граната. Да коротка память.запомните там нас ненавидят....
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т.е. такие новости будут "форситься" что значит шо Днобасс о5 присоединится? по факту, а не по закону. походу скоро и обострение будет чтобы референдум "о мире" легче прошел.
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П***жь. Примерно 1/3 была активных проросийских. 1/3 было пох. на все лишь бы цены и тарифы были низкие и зарплаты высокими. 1/3 были проукраинскими. То же самое в окупированном крыму. Всего лишь 30% ходили на референдум. А остальные ждали помощи от Украины. Но Украинская власть предала их. Вместо воевать и вводить против Рашки санкции, начали окупантам поставлять електроенергию, газ и товары по заниженным ценам. Тогда ватные крысчаны начали прыгать от восторга мол посмотрите как без Украины хорошо стало и никто свет не отключил как обещали биндеровцы а все благодаря Путену.
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Как по мне то Парашенка и Турчинова нужно расстрелять за измену Родины. Вместо того чтобы ввести военное положение и перекрыть границы они спокойно пропускали росийские передовые отряды через границу на автобусах и поездах. Вдуматься только, уже шли бои а из Рашки спокойно ехали поезда и автобусы с войсками к нам в тыл.
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Хотели жить в Украине, а пенсии получать российские!!!
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Начинается.
Сейчас нам начнут впаривать это обратно в Украину на принципах автономии...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВесной 2014 года 80% жителей Донецка хотели жить в Украине, - экс-зампредседателя КИУ Донетчины Гришин
 
 
 
 
 
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