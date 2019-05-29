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 Политика Украины
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 Печать бюллетеней и закупка урн для голосования не требует проведения тендеров, - Нефьодов

Печать бюллетеней для голосования не требует проведения тендерной процедуры, поскольку они являются документами со специальным уровнем защиты.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это документы со специальной защитой… Деньги не печатаются по тендеру. Бюллетени не печатаются по тендеру. Паспорта не печатаются по тендеру - это было бы странно", - сказал он в ходе заседания межведомственной рабочей группы по наработке механизма закупок для проведения внеочередных выборов депутатов Верховной Рады в среду.

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Нефьодов добавил, что Минэкономразвития подготовило проект приказа, который упрощает процесс закупок для выборов-2019.

"Мы по обращению АП еще 22 числа разработали проект приказа, который прошел согласование ГРС, получил заключение уполномоченного по правам человека. Как только получим согласование и дополнительные комментарии со стороны ЦВК, мы это сделаем за один день", - сказал он.

По словам Нефьодова, каждый избирательный участок может закупить, например, урны для голосования без проведения тендерных процедур.

Напомним, 22 мая нардепам не хватило голосов и для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".

Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

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В то же время Максим Нефьодов отмечает, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.

Источник: https://censor.net.ua/n3129618
 
 
 Топ комментарии
 
А куда старые урные дели? Неужели Порошенко одалживал?
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Ну печать еще понятно, но куда они урны то девают что им новые подавай на каждые выборы.
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та нашо ті тендери?
вони ж бабло пилять заважають
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А куда старые урные дели? Неужели Порошенко одалживал?
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а в тебе досі від Справжнього Президента підгоряє?
ги
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ну...не успел зелебеня схватить булаву и вызвать бабушку-как пропали урны.быстрые хлопцы,эти зелененькие Печать бюллетеней и закупка урн для голосования не требует проведения тендеров, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4148
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Ну печать еще понятно, но куда они урны то девают что им новые подавай на каждые выборы.
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Канешна не потребує тендерів... Цим будуть займатися свої люди.
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а на эти выборы нужны какие-то особенные урны? (старые...проХУдились?)
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ну, а следить все равно надо, а то у нас закупят урны у кума бизнесмена по цене в три раза дороже, потом прибыль поделят между собой Печать бюллетеней и закупка урн для голосования не требует проведения тендеров, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2942
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А где старые урны дели???

И что происходит с сайтом? Мне постоянно какая-то розетка выскакивает со службой безопасности!
Это порохоботы атакуют?
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Мародерство до кінця..
Коли вже Свинарчуки нажеруться-ніколи?
🤔
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Вы не в теме. До этого ЦВК утверждали, что не успевают подготовиться к выборам, потмоу что не успевают провести тендеры.
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Мона орденяку пообіцяти . чи індульгенцію..
😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПечать бюллетеней и закупка урн для голосования не требует проведения тендеров, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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