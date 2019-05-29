 Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Также Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности Президента Украины.
Своим указом Президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, ранее уволив с этой должности Владимира Дахновского.
Подполковник Алексей Оцерклевич (позывной Купол) стал известнен благодаря участию в обороне Донецкого аэропорта, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 г. и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.
Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.
Или про ЗП учителям 4000?
А может про:"я вам ничего не должен"?
Уточни.
А суд был. 850 грн штрафа.
Зебилам трудно конечно.
Даст, даст. Так даст шо "кравчучки" взлетят в цене. Боб и в голодомор "давал". Так "давал" что детей кушали((
Похоже у вас кризис жанра. Кураторы не успевают методички подтаскивать.\\\\\\\\\\
Я-то на вашей тупости только заработаю. А вот лохи, голосовавшие за Зелю, станут еще беднее.
Переговори з ватажком терористів Моторолою вів Олексій Оцерклевич. Український офіцер потиснув бойовику руку та сказав, що вважає цю війну «братовбивчою», ініційованою політиками та нікому не потрібною. Ця ситуація спричинила сильний резонанс в українському суспільстві, яке різко засудило вчинок Оцерклевича.
вот на пресс-секретаря, к примеру, конкурс объявлен.
а это - основополагающая должность
На остальные должности, типа главы АП, замглавы СБУ и прочая, можно дружбанов без всяких конкурсов
эта страна не нужна в качестве независимой самому населению.
Зелемойский всего лишь квинтэссенция чаяний населения этой территориии
Или нам, народу, пофиг это УГО?
хіба цього не достатньо ?
х.з., можид и так в общем.
Про полицию, ФБР, пожарных и прочих службах, где имеются звания сами поищите.
"не верьте слова, ни своим ни чужим, а верьте делам и своим и чужим".
Количество "братьев" которых он после этого положил.... много. Евангелие помните "По делам вы их узнаете".
Я только одного не понимаю. Он хороший БОЕВОЙ командир. Охрана - это совсем другое. Зеленский выбрал - его проблемы но...
У грудні 2014 року журналісти російського телеканалу Lifenews показали сюжет про зустріч «кіборгів» з бойовиками ДНР поблизу Донецького аеропорту. Переговори з ватажком терористів Моторолою вів Олексій Оцерклевич. Український офіцер потиснув бойовику руку та сказав, що вважає цю війну «братовбивчою», ініційованою політиками та нікому не потрібною[4]. Ця ситуація спричинила сильний резонанс в українському суспільстві, яке різко засудило вчинок Оцерклевича. Сам офіцер в своє виправдання заявив, що насправді йому хотілося задушити Моторолу, але перш за все треба було вивести без стрілянини українських солдат[5]. Окрім того, він повідомив, що за декілька днів потому зустрівся з Павловим ще раз і, приспавши його пильність, надав змогу провезти оточеним бійцям дві машини ***********[2]."
это вообще о разном.