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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Гелетей (271) Зеленский (1535) УГО (117) Оцерклевич (1) Донец Максим (1)

 Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича (обновлено)

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил вместо него Алексея Оцерклевича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Также Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности Президента Украины.

Своим указом Президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, ранее уволив с этой должности Владимира Дахновского. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Управления госохраны Гелетей подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Подполковник Алексей Оцерклевич (позывной Купол) стал известнен благодаря участию в обороне Донецкого аэропорта, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 г. и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.

Также читайте: Зеленский заслушал отчет об обстоятельствах пленения восьми военнослужащих 53-й ОМБР: факт госизмены не установлен

Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3129617
 
   
 Топ комментарии
 
Я думаю при Зеленском новых лиц будет немало. А вообще Вова хорошо начинает. Дай Бог ему осилить все это. По крайней мере пока его слова с делами не расходятся.
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Ура. Новые лица. Не в политике. Но все же!
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Ну соевым он уж точно ничего не должен. Вы за него не голосовали. Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 8556 И напомни пожалуйста где ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ обещал зарплату учителям 4000грн. Уточняю ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ. И где и когда он нарушил закон. Нарушил или нет определяет суд. Суд был?
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Ура. Новые лица. Не в политике. Но все же!
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Я думаю при Зеленском новых лиц будет немало. А вообще Вова хорошо начинает. Дай Бог ему осилить все это. По крайней мере пока его слова с делами не расходятся.
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Слова с делом - ты про"нарушил закон - уйду"?
Или про ЗП учителям 4000?
А может про:"я вам ничего не должен"?
Уточни.
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Ну соевым он уж точно ничего не должен. Вы за него не голосовали. И напомни пожалуйста где ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ обещал зарплату учителям 4000грн. Уточняю ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ. И где и когда он нарушил закон. Нарушил или нет определяет суд. Суд был?
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4000$, это где-то в 27 раз глубже.
А суд был. 850 грн штрафа.
Зебилам трудно конечно.
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Вы уже бедолаги не знаете за что зацепиться. Так что там на счет 4000 баксов от Зеленского? Ссылка на его обещание где? Я я вот могу ссылку дать на обещание Пэци. Освежи т.с. память. Порошенко: АТО будет длиться часы
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Ну так где ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ обещал зарплату учителям 4000$?можно ссылку..а то всё никак не находится
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отсутствие суда не мешает вам Пороха обвинять во всех смертных?
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Дай Бог ему осилить все это.\\\\\\\

Даст, даст. Так даст шо "кравчучки" взлетят в цене. Боб и в голодомор "давал". Так "давал" что детей кушали((
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фу *** !фамилия у тебя смердючая ....и коменты смердючие.
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Сэр, ваши манеры изысканы. Настоящий джентльмен Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 5033
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Соевой истерикой удовлетворен. Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 9301 Похоже у вас кризис жанра. Кураторы не успевают методички подтаскивать. Ылита, ***. Так и хочется вспомнить слова грустной лошади *****...
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Соевой истерикой удовлетворен.\\\\\\\\

Похоже у вас кризис жанра. Кураторы не успевают методички подтаскивать.\\\\\\\\\\
Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 1837
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то что перевезли с АП ,это просто был офис минстеця ,во время переезда работал частично,теперь на полную до выборов.
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мы переживаем за страну. А вы - ослеплены амбициями.

Я-то на вашей тупости только заработаю. А вот лохи, голосовавшие за Зелю, станут еще беднее.
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У грудні 2014 року журналісти російського телеканалу Lifenews показали сюжет про зустріч «кіборгів» з бойовиками ДНР поблизу Донецького аеропорту.

Переговори з ватажком терористів Моторолою вів Олексій Оцерклевич. Український офіцер потиснув бойовику руку та сказав, що вважає цю війну «братовбивчою», ініційованою політиками та нікому не потрібною. Ця ситуація спричинила сильний резонанс в українському суспільстві, яке різко засудило вчинок Оцерклевича.
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Не надо так огульно !!!

вот на пресс-секретаря, к примеру, конкурс объявлен.

а это - основополагающая должность

На остальные должности, типа главы АП, замглавы СБУ и прочая, можно дружбанов без всяких конкурсов
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Пресссекретарь - это как Зеленский у коломойского.
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Тут справа в тому, що на таку посаду потрібно брати не просто професіоналів, а людей честі. До речі, зачарований зебіл не підійде. А діючий військовий, який цінує статут і військову службу буде охороняти навіть того, ідеї якого не підтримує. Бо звик не просто виконувати накази, а виконувати їх добре. Не бійтеся, Богдана на цю посаду не призначив би. Не прикриє Богдан фіктивного патрона у тяжку хвилину, не прикриє. А Оцерклевич не порушить закон, ой, не порушить. Тому кесарю-Богдану - кесареве (фінансові потоки) а Оцерклевичу - геморой у вигляді дорослого "мальчіка". І головне, зелена паства в екстазі.
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Зеленского знаю, Кошевого знаю а этого...Какой у него сценический образ ? Может сценарист или ассистент ?
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На зону Гелетея ,он плохой парад в Севастополе провёл ...
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А ЗЕ хороший проведет ?
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в Киеве под триколором.

эта страна не нужна в качестве независимой самому населению.

Зелемойский всего лишь квинтэссенция чаяний населения этой территориии
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На ментовской зоне будет в авторитете.в бытность ментом работал на криминал
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ФАМИЛИЯ чисто украинская-ОЦЕРКЛЕВИЧ, а ШТИРЛИЦ вам не РОДСТВЕННИК ?
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Ну положим Гладкий тоже не украинских корней фамилия и что?
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Ой, забыл паспорт у тебя дома.... На тумбочке....отдай.те))
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Шило на мыло?
Или нам, народу, пофиг это УГО?
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Одно из предвыборных обещаний Зе "назначать только на конкурсной основе". Интересно, что там за конкурсы такие ?... может в домино играют.
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так на посаду речника президента конкурс призначили !!!

хіба цього не достатньо ?
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у "чапаєва" вони грають на шаховой дошці. Тому так і нервує більшість
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Зеледротам похер - головне Цирк при Владі! Зембіленд-початок!!! Програма - на вас чекають: виступ "мідвєдєй на сєвєрє", "матацікл в калісє" і фішка сезону - "клован Зе"!
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да как-то пофиг, кто будет Зе охранять, вместо этого Галетея, бывшего начальника УБОП, за счет откатов от криминала он поднялся в 90-х и теперь зубы может белые позволить Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него Оцерклевича - Цензор.НЕТ 4759
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Ройтман с 2-3 года назад такого понарассказывал об этой шайке, что странно шо не убили(спрятался). Реально Гелетей - бандюк. И Петко этого не мог не знать.
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За Ройтманом американские спецлужбы стоят, руки коротки убить, он не просто так все вбрасывает, хотя бывший депутат-киллер из антинародного фронта сбежал, продавший Лексус Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 6143
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а кому он надо?(в смысле паре десятков тыс. слушателей) Бандит рассказывает про других таких же. Может совесть проснулась? Оно надо спецслужбам? Всегда можно сказать что ему заплатили и т.д. Правда в суд никто не подал, как он и сказал. Усманов и прочие то есть.
х.з., можид и так в общем.
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хорошие зубі - єто прямое оскорбление чувств верующих
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верующих во что? в честность начальника УБОП г.Киева в 90-х?
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Razumkov,Bogdan,Shefir,Daniluk- dlya vas ZEPATRIOTI eto novie litza,a da Micho Saakashvili priehal toje novoe litzo a boss ZE Kolomojskij -eto voobshe novejshee litzo
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каломыйский не лицо он наш президент! а зеля это так передаст указаний каломыйского!
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зеля, а ты подумал что для начала это самое уго надо сделать полностью цивильным как секретсервис в США. ты же сам себе возьмешь хлопчика и з прапоров и под конец своей каденции сделаешь его не в ъ е бенным генералом которого потом не знают куда девать... ну как с охранником пороха федоровым (кстати до сих пор в ВСУ почему то служит офигенным начальником) и полторак его почему то не увольняет)!!! так что зеля? будешь демилитаризировать структуры типа уго сбу свр военных прокуроров судей налоговиков сборщиков таможеных мчс пожарных, вертухаев и т.д . пусть звания остануться только в ВСУ именно они военные и никто более... а представь зеля сколько бабла на генералах и офицерах в казну съэкономить можно... как в Штатах там звания только армия имеет остальные идут на йух!!
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Странно, а американцы и не подозревают, что у них в ЦРУ нет званий - Для обучения и подготовки своих офицеров ЦРУ имеет два тренировочных центра. Главный - The Farm (Ферма) - находится на армейской базе Кэмп-Пири, штат Виргиния. Второй центр - The Point (Точка) - находится в Харвей-Пойнт, штат Северная Каролина.
Про полицию, ФБР, пожарных и прочих службах, где имеются звания сами поищите.
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Киборга назначил, но соевой ылытке опять что-то не так.
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пусть киборг но без воинских званий.... никто ж не ставит под сомнение само существование службы. так что ты Роженко не прав.
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Максим Донец -личный охранник Коломойского.Теперь " нам не страшен серый волк" Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 8485
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ну да у нас же теперь бэня президент! и вааще у нас теперь не Украина а Израиль в экзиле....
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Був Вальцман, став - Зельцман... нічого нового...
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не зельман а каломыйский.. зельман не президент он передаст бэниных вказивок! читал кого сегодня утром каломыйский в министры здравоохранения предлагал нуивот посмотришь зеля его и поставит! так кто главный?
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Це той скандальний який моторолі тиснув руку?
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Алексей Оцерклевич достойный боевой командир. Да, спасая своих людей жал руку Моторолле и назвал войну "братоубийственной". Спас своих хотя сам рисковал жизнью.
"не верьте слова, ни своим ни чужим, а верьте делам и своим и чужим".

Количество "братьев" которых он после этого положил.... много. Евангелие помните "По делам вы их узнаете".
Я только одного не понимаю. Он хороший БОЕВОЙ командир. Охрана - это совсем другое. Зеленский выбрал - его проблемы но...
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еще раз говорю надо уго сделать гражданскими и не будет никаких проблем.....вот янек убежал в рашку а его охранаикуда делась? а они ведь тоже присягу принимали и не на верность хряку а народу Украины! и где они? а гелетей? да у тебя в уго предатели!
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Вже й стаття у Вікіпедії є... - "11 березня 2011 року в частині А-1048, де Олексій Оцерклевич обіймав посаду командира роти, стався інцидент під час якого 20-річний солдат Олексій Д'яконов зламав собі ногу 32-кілограмовою гирею. За словами командування частини, які згодом підтвердив і сам потерпілий, Д'яконов за півроку служби «напрацював» на 7 попереджень і жодного заохочення. Після чергового порушення дисципліни Оцерклевич запропонував солдату самому обрати собі міру покарання і той зголосився носити 32-кілограмову гирю. Ротний же віддав наказ солдатам пробігти декілька разів навколо казарми. Рядовий Д'яконов побіг з гирею в руках, проігнорувавши команду «Стій!», послизнувся і зламав гирею ногу. Втім, очевидно, що подібне пояснення задовольнило не всіх і Військова прокуратура Деснянського гарнізону відкрила кримінальну справу за статтею 424 (частина 2) Кримінального кодексу України, згідно з якою Олексія Оцерклевича мали намір засудити на 5 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень та не уставні методи впливу на солдат строкової служби[3].Інцидент з Моторолою[ред. | ред. код]
У грудні 2014 року журналісти російського телеканалу Lifenews показали сюжет про зустріч «кіборгів» з бойовиками ДНР поблизу Донецького аеропорту. Переговори з ватажком терористів Моторолою вів Олексій Оцерклевич. Український офіцер потиснув бойовику руку та сказав, що вважає цю війну «братовбивчою», ініційованою політиками та нікому не потрібною[4]. Ця ситуація спричинила сильний резонанс в українському суспільстві, яке різко засудило вчинок Оцерклевича. Сам офіцер в своє виправдання заявив, що насправді йому хотілося задушити Моторолу, але перш за все треба було вивести без стрілянини українських солдат[5]. Окрім того, він повідомив, що за декілька днів потому зустрівся з Павловим ще раз і, приспавши його пильність, надав змогу провезти оточеним бійцям дві машини ***********[2]."
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хорошее дело Володя! теперь нужно двигаться дальше - брать за "мягкое место" этого "генерал-полковника" и хорошенько потрясти!!!!
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назначить боевого офицера командовать службой охраны - такая же тупость, как та что сделал Порошенко 5 лет назад, назначив нигде не воевавшего Гелетея главой Минобороны.

это вообще о разном.
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Глава Минобороны может быть и гражданским лицом. Собственно такое во многих странах. Это должность не оперативного военного руководителя, а менеджера.
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Сейчас порохомерзость объяснят почему це зрада
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Что ни назначение, тем страшнее за Зе-беню. Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 8742 Обложили как волка красными флажками.
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Шось соя вяло сьогодні лайном кидається. Фінансірованіє прикрутили?
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У грудні 2014 року журналісти російського телеканалу Lifenews показали сюжет про зустріч «кіборгів» з бойовиками ДНР поблизу Донецького аеропорту. Переговори з ватажком терористів Моторолою вів Олексій Оцерклевич. Український офіцер потиснув бойовику руку та сказав, що вважає цю війну «братовбивчою», ініційованою політиками та нікому не потрібною[4]. Ця ситуація спричинила сильний резонанс в українському суспільстві, яке різко засудило вчинок Оцерклевича.
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А це можливо цілком правильне рішення. Бо Галетей реально - військовий коньюктурщик та карерист. Тільки одне питання: чо в ангійській врсії цієї новнини немає згадування про його (Купола) успішну операцію в ДАП?
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За Оцерклевича рад, но это не делает меня сторонником Зеленского.
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От этого назначения народу Украины ни холодно ни жарко...это назначение касается только целостности личной жопы чувака с ксивой презЕдента...и более никого....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича (обновлено)
 
 
 
 
 
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