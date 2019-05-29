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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Гелетей (272) Зеленский (1553) УГО (118) Оцерклевич (1) Донец Максим (1)

 Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него Оцерклевича - участника боев за Донецкий аэропорт (обновлено)

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил вместо него Алексея Оцерклевича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Также Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности Президента Украины.

Своим указом Президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, ранее уволив с этой должности Владимира Дахновского. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Управления госохраны Гелетей подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Подполковник Алексей Оцерклевич (позывной Купол) стал известнен благодаря участию в обороне Донецкого аэропорта, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 г. и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.

Также читайте: Зеленский заслушал отчет об обстоятельствах пленения восьми военнослужащих 53-й ОМБР: факт госизмены не установлен

Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3129617
 
   
 Топ комментарии
 
Я думаю при Зеленском новых лиц будет немало. А вообще Вова хорошо начинает. Дай Бог ему осилить все это. По крайней мере пока его слова с делами не расходятся.
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Ура. Новые лица. Не в политике. Но все же!
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Ну соевым он уж точно ничего не должен. Вы за него не голосовали. Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича - Цензор.НЕТ 8556 И напомни пожалуйста где ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ обещал зарплату учителям 4000грн. Уточняю ИМЕННО ЗЕЛЕНСКИЙ. И где и когда он нарушил закон. Нарушил или нет определяет суд. Суд был?
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Razumkov,Bogdan,Shefir,Daniluk- dlya vas ZEPATRIOTI eto novie litza,a da Micho Saakashvili priehal toje novoe litzo a boss ZE Kolomojskij -eto voobshe novejshee litzo
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Тебе какая разница? ты ж сдернул с Украины, учи бюргеров на выборы ходить.
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а ты откуда вещаешь? тоже вроде бы не с Украины,лицемер
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И не мечтай, что теперь пройдет если не петя то путин нападет. Все, порохоботская мантра закончилась.
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Ему уже не надо нападать. Через год он голыми руками сможет забрать территорию, на которой царит хаос. Еще и рад будешь его встречать.
Хотя ты и сейчас, видимо, не против.
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Порохоскот и тут будет доказывать,что надо было гелетея илловайского оставить,так как только он умеет правильно лизать дупы президентов?Не удивляет....
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Еще немного и пете будет полный псдец. Не на кого нигде уже на своего опереться и никого уже не застращать. Зеленский всех вышвырнул. А суды решили жалобы от вышвырнутых петиных выдвиженцев не принимать к рассмотрению. Мол не наша юрисдикция. Бедный петя. И не гадал, что так с ним, таким важным и значимым по его меркам, быстро начнут расправляться. И кто, какой-то клоун, наркоман, стадион так стадион, и марионетка. То ли еще будет.
И его порохоботов мне уже становится жалко. Им скоро даже свое бе-бе-бе не о чем будет сказать.
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Я бы на месте Президента дал бы прижизненно ему майора,так как украинский бюджет не выдержит такого большого количества генералов
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ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ КРИТИЧЕСКИ ДУМАТЬ.
Критическое мышление - способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.
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Галантерей в шоке. Такого подвоха он не ждал. Бугага.....
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Так 90% тролєй мародера Порошенка і є кацапи з паРаші.
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вы ошибаетесь, к сожалению. Есть очень приличные и патриотичные люди, прошедшие Майдан, воевавшие и до сих пор помогающие армии, но такое впечатление, что их просто зазомбировали.
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Вы ошибаетесь про зомбирование. Людям часто трудно отойти от устоявшегося мнения. Давайте будем честными. В первый год своей каденции Порошенко сделал много правильного, затем его понесло. Людям порядочным трудно поверить, что их просто обманули, в них живут иллюзии, что просто где-то экс-президент ошибся.
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Не просидів пройдисвіт свій перший рік каденції секретаря РНБО у 2005му. На пресконференції виступив Зінченко, сказав про шалену корупцію любих друзів, яку створив Порошенко і Ющенко мусив його прибрати з очей. Бо участь в корупції самого Ющенка дуже прозоро була помітна. Ну і під шумок Юлю зняв. А у Травні 2014го Порошенко "робив багато правильного(офшори?)" вже, як добре відомий пройдисвіт.
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Станем пожить - будем посмотреть.Потрох многих волонтеров и добровольцев должностями понакуплял.
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Бірюков НІКОЛИ не був волонтером. Він завжди був шахраєм. Так само і Тука.
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Зе розбушувався. Того і дивись папіка в запалі некерованих псіхореакцій звільнить або заборонить. Хоча ні, ділових партнерів не можна чіпати, особливо коли від них залежить твоє майбутнє

Мені просто цікаво, калоша поділиться із зеленським частиною украіденних 5.5 млрд. доларів в українських вкладників ПриватБанку або все собі залишить?
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изгоните наконец и стеця..с его ольгинским кодлом..
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Так Петро ж гроші валить. Накрався досхочу
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Януковича гнали як жирного кабана по грядках, цього, відчуваю, заб'ют як щура шваброю
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Та не, будет твоё поросенковское порося огородами в Румынию *********, а такие как ты перекрашиватся.
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Как сообщалось ранее, Иван Баканов является другом детства президента Владимира Зеленского. До назначения первым заместителем главы СБУ был руководителем студии "95 квартал"...
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ну да дипломированный и опытный специалист - а у нас вообще то война ,а СБУ отвечает за анти террор - а он конечно много фильмов посмотрел и много про шпионов прочитал - как можно назначать дилетанта начальником СБУ в воюющей стране? - это не ген прокурор - тут не бумаги подписывают - вот не пойму и все
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и много наработал дипломированный грицак,сколько арсеналов еще не взорванных осталось?
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вы таки предлагаете шоб было еще хуже - он даже сленга не понимает - над ним ведь смеются ,как такой может шо то реально оценить и правильно принять решение и дать кому надо команду на выполнение? вот вы мне ответьте - это же не игрушки .а наша безопасность
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Почему среди порохоботской швали только одна конченная мразь ненавидящая Украину?
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голова СБУ лично проводит оперативную работу?
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да он должен понимать специфику работы - элементарного не знает и знать не может - вот не может и все - это аксиома
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Не возглавляет, а есть первым заместителем. Вы должны понимать, что заместители выполняют функцию взаимодействия власти с органом.
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Когда Галетей будет парад в Севастополе проводить?
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Мозгами Того.. у него зеркальные мозги, видят все наоборот, ну как в кацапов, промыт конкретно.
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10%-е, поклонники создателя партии регионов, министра правительства азарова, мародера в должности президента, решили идти забивать нынешнего президента как щура. Почему так, не говорят.

Хер вам выродки. Вас народ ногами вперед кое-куда вынесет за попытки забивания.
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Слава Украине!!! И её тысячелетней истории.
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А худшего презерватива чем этот миролюбивый рукопожиматель Зельцрман не нашел? Хорошая селекция у него....
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В России вообще есть какая-то политическая жизнь??? Так их всех Украина интересует, сунут свои рыла во внутреннюю политику другой страны.
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Юморной насмешливый анекдот из статьи российского оппозиционного издания "Новая Газета".

"Если бы телеведущему Российского телевидения, как булгаковскому Берлиозу, отрезало бы голову трамваем, то отрезанная голова телеведущего, валяясь на московском тротуаре, ещё около 3-х минут самостоятельно громко говорила бы о том, как ей глубоко безразлична майданутая бандеровская Украина."
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Есди бы соевый мародер с позором уволил паркетного шаркуна галантерея вместо того что бы назначать того Министром обороны в самое ответственное для страны время, то ирезультаты выборовы Президента могли бы быть другими. Но воры и бандиты своих не здают, в кодле действует круговая порука. Хорошо, что Зеленский пинком под зад выгнал эту соеворошеновскую подстилку на улицу, теперь к нему у правоохранительных органов должно возникнуть очень много вопросов, лет так на 15
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Надо было Надьку наводчицу взять, у нее даже звезда Героя Украины есть.
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А шо в УДО любой танкист работать может?
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Ну после уголовника Гелетея кого бы ни назначили - всё в плюс.
Под уголовником я понимаю, что Гелетей возглавлял силовой блок криминальной группировки Суркисов, Константиновских и далее кто к власти пришёл.
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Та да) кацапы уде прыгают от радости, что он моторыле клешню жал... сопля себе уже котлован вырыл
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Я нне топлю за Зелю ! Я за справедливость ! Я вижу с твоей стороны подколы в одну сторону. Вы почему то назвали себя элитой ?Вообще то люди с определеннным складом ума не будут себя восхвалять, такое делают только самовлюбленные личности . Не удивиительно что Петя все пытался привознести как Я-я-я-я.И танки с БТР он красил , и самолеты ремонтировал и корабли строил и почти в разведку за линию фронта ходил . И обзывая людей зебилами , не уподобляйтесь пригожинским тролям. На передовой почти половина проголосовала за Зелю и им я думаю обидно не меньше чем другим , а может и больше. Не хотите поменятся с кем нибудь из них ? И когда разносят , что увольняются , потому что зебеня победил, у меня вопрос " они там за Украину стояли или за Пороха , который давал заработать на контробасе ?
И вы сказали " А у вас, нерозумних, хто проти вашого Зєлєнского, той за Пєтю. І не доходить, що можна бути проти обоз, але за Україну." А как вы определяете умные или нет ? Если вам мама или жена сказала " моя ты умничка " -это не значит что вы умнее других ! И поверьте все они тоже за Украину .Вот только не надо делить " я не за такую Украину " .УКРАИНА у нас одна ! А сколько людей , столько и мнений !
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Так Галетей всю жизнь в милиции проработал. А тут каких то охраников Бени поназначали. У нас теперь каждый президент со своим УГО приходить будет?
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А тебе одночленственно, что милиция, что армия! Маладец! А мне нравится что подполковник сможет заменить генерал-полковника липового , паркетного! Сам принцип отбора кадров нравится!
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Я не о Галетеи, а о профессионализме УГО. Всп возмущались назначением Луценко, а тут тишина.
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если он еще поспособствует открытию уголовного дела на эту пэтинскую мразь гелетея, я даже раскаюсь в том, что не пошел проголосовать за ЗЕбеню.
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Не равняй генпрокурора и начальника УГО, при всем неуважениии к Югику. В Конституции об УГО ничего не говорится. И влияние генпрокурора на жизнь страны несравненно больше, чем руководителя УГО. Вероятно подполковнику, участнику боев за ДАП кинут полковника, а там видно будет.
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Народ, а как правильно называть тех кто здесь брешет за шоколадного ворюгу, их около 400 особей, к стати ( :
парашелизы

шокодупонюхи
підпарашніки
брехопарашисты
"птенцы шоколадной дупы" ( пшд ) ... ???? вот последнее неплохо ... так романтично...
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Вова МОЛОДЕЦ! ВСЕ ПРАВИЛЬНО, ТОЛЬКО НАЧИНАЙ ПРИНИМАТЬ (ПОДАВАТЬ ЗАКОНЫ) УКАЗЫ НА ОБЛЕГЧЕНИЕ ЖИЗНИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, НАПРИМЕР УБРАТЬ ВОЕННЫЙ СБОР, УБРАТЬ НДС (ПДВ), РОЗОБРАТЬСЯ С АКЦИЗОМ НА КАЖДУЮ ЛИТРУ БЕНЗИНА, КУДА ОН ИДЕТ - НА ДОРОГИ ЛИ И ГДЕ ТОГДА ДОРОГИ, УБРАТЬ ДОРОГУЮ ТУПУЮ РАЗТАМОЖКУ АВТО И СДЕЛАТЬ КАК В ГРУЗИИ НАПРИМЕР, ИЛИ МОЛДОВЕ.
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цн а почему про Оцерклевича все не написали? что это он рукажатник ****** мотороллы .....цн превратился в зепомойку !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него Оцерклевича - участника боев за Донецкий аэропорт (обновлено)
 
 
 
 
 
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