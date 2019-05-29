 Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него Оцерклевича - участника боев за Донецкий аэропорт (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Также Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности Президента Украины.

Своим указом Президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, ранее уволив с этой должности Владимира Дахновского.

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Подполковник Алексей Оцерклевич (позывной Купол) стал известнен благодаря участию в обороне Донецкого аэропорта, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 г. и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.

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Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.