 Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него Оцерклевича - участника боев за Донецкий аэропорт (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Также Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности Президента Украины.
Своим указом Президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, ранее уволив с этой должности Владимира Дахновского.
Подполковник Алексей Оцерклевич (позывной Купол) стал известнен благодаря участию в обороне Донецкого аэропорта, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 г. и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.
Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.
Хотя ты и сейчас, видимо, не против.
И его порохоботов мне уже становится жалко. Им скоро даже свое бе-бе-бе не о чем будет сказать.
Критическое мышление - способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.
Мені просто цікаво, калоша поділиться із зеленським частиною украіденних 5.5 млрд. доларів в українських вкладників ПриватБанку або все собі залишить?
Друг детства Зеленского Иван Баканов с понедельника возглавляет СБУ. В статусе врио
Хер вам выродки. Вас народ ногами вперед кое-куда вынесет за попытки забивания.
"Если бы телеведущему Российского телевидения, как булгаковскому Берлиозу, отрезало бы голову трамваем, то отрезанная голова телеведущего, валяясь на московском тротуаре, ещё около 3-х минут самостоятельно громко говорила бы о том, как ей глубоко безразлична майданутая бандеровская Украина."
Под уголовником я понимаю, что Гелетей возглавлял силовой блок криминальной группировки Суркисов, Константиновских и далее кто к власти пришёл.
И вы сказали " А у вас, нерозумних, хто проти вашого Зєлєнского, той за Пєтю. І не доходить, що можна бути проти обоз, але за Україну." А как вы определяете умные или нет ? Если вам мама или жена сказала " моя ты умничка " -это не значит что вы умнее других ! И поверьте все они тоже за Украину .Вот только не надо делить " я не за такую Украину " .УКРАИНА у нас одна ! А сколько людей , столько и мнений !
парашелизы
шокодупонюхи
підпарашніки
брехопарашисты
"птенцы шоколадной дупы" ( пшд ) ... ???? вот последнее неплохо ... так романтично...