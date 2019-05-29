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 По делу о возможном вмешательстве в выборы в США активно проходят следственные и процессуальные действия, - первый замдиректора ГБР Варченко

В Государственном бюро расследований (ГБР) заверяют, что активно проводят следственные действия по делу о возможном вмешательстве в выборы США, но не сообщают деталей.

Об этом сказала в среду на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следственные и процессуальные действия проходят активно, но в настоящее время мы не имеем права разглашать информацию досудебного расследования без соответствующего разрешения следователя и прокурора", - заявила она, отвечая на вопрос о том, какие следственные действия проводятся в рамках расследования производства о возможном вмешательстве руководителя НАБУ Артема Сытника в выборы в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достоверность черной бухгалтерии Партии регионов подтверждена и в Украине, и в США, - Лещенко

По ее словам, "в ближайшее время общественность будет проинформирована".

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.

Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.

По словам Луценко, расследование началось после того, как украинский депутат Борислав Розенблат опубликовал аудиозапись со словами высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов (Артема Сытника. - Ред.) о том, что его ведомство слило финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон. Парламентарий также добился решения суда о том, что передача документов является по сути "незаконным вмешательством в американскую избирательную кампанию".

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Национальное антикоррупционное бюро отрицает информацию о возможном влиянии бюро на выборы президента США, о чем ранее заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

Также Луценко ранее заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3129612
 
 
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Помню те времена,все украинские политики подлизывали клинтоньше-рептилоидше.
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Вся эта история с мониторами и серверами с ситуативного кабинета (которые ДВЕ НЕДЕЛИ ищет данилюк в АП, хотя те находятся на ул.Болчана)*, которая была арендована средствами Порошенко и возвращена арендодателю по истечению срока договора говорит лишь о том, что новая президентская команда была есть и будет совершенно не готова к управлению целой государственной машиной воюющей страны, если они за две недели фактического пребывания у власти и более чем за месяц переходного периода не смогли обеспечить свою администрацию техникой коммуникации для оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга ситуации. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.

Он отмечает, вся эта история продемонстрировала, что Россия продолжает мощную информационную кампанию против Петра Порошенко и Украины, и в этих целях использует не кого-нибудь, а уже действующую администрацию президента и членов команды Зеленского.

Павел Нусс пишет, еще один важный момент, который дает о себе знать - эффективности и слаженности работы, как это было при Петре Порошенко, от новой команды во благо государства ждать не стоит. Это временная команда, цель которой, как уже известно, дефолт, ослабление государства с перспективой дальнейшего его разрушения. Читайте также - если Данилюк не покажет документы, что собственность государственная - он окажется обманщиком.

*Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
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Т.е. ПАП не мог передать арендованное имущество,чтобы новый президент мог использовать это оборудование для эффективного управления страной во время войны или все таки там была коррупция, и аренда была у самого себя.
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Как токо петю мальдивского послали, так сразу зашевелились государственные институты.
Это радует и обнадеживает. Значит не все у нас так плохо.
Третий Майдан произошел, но нам всем следует его дожать, шобы не совершить ошибок предыдущих двух Майданов: догнать эту сволочь и публично наказать, шобы другим поколениям чиновников не пришла на ум даже мысль наживаться на стране/ на войне!!!
Только так!
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Ну признайте доказательства недопустимыми и все коррупционеры в Украине свободны .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо делу о возможном вмешательстве в выборы в США активно проходят следственные и процессуальные действия, - первый замдиректора ГБР Варченко
 
 
 
 
 
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