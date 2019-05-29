 По делу о возможном вмешательстве в выборы в США активно проходят следственные и процессуальные действия, - первый замдиректора ГБР Варченко

Об этом сказала в среду на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следственные и процессуальные действия проходят активно, но в настоящее время мы не имеем права разглашать информацию досудебного расследования без соответствующего разрешения следователя и прокурора", - заявила она, отвечая на вопрос о том, какие следственные действия проводятся в рамках расследования производства о возможном вмешательстве руководителя НАБУ Артема Сытника в выборы в США.

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По ее словам, "в ближайшее время общественность будет проинформирована".

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.

Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.

По словам Луценко, расследование началось после того, как украинский депутат Борислав Розенблат опубликовал аудиозапись со словами высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов (Артема Сытника. - Ред.) о том, что его ведомство слило финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон. Парламентарий также добился решения суда о том, что передача документов является по сути "незаконным вмешательством в американскую избирательную кампанию".

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Национальное антикоррупционное бюро отрицает информацию о возможном влиянии бюро на выборы президента США, о чем ранее заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

Также Луценко ранее заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.