Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
Отбор кандидатов продлится до 2 июня включительно. Подать заявку можно с помощью официального сайта партии.
Желающие стать кандидатами в депутаты должны заполнить анкету, отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.
Также команда Зеленского предлагает своим сторонникам заняться и другой деятельностью в рамках политической силы: быть волонтером в штабе, членом избирательной комиссии или наблюдателем на досрочных парламентских выборах.
Напоминаем, партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Руководителем избирательного штаба стал Александр Корниенко. Руководителем цифрового направления стал Михаил Федоров.
На сьогодні формальним керівником штабу партії «Слуга народу» в Київській області є Ольга Коваль. Але фактично усіма процесами керує її батько - Володимир Коваль.
Його активність уже не можна приховати: саме він веде перемовини із мажоритарними кандидатами й готує списки цих кандидатів на затвердження з'їздом партії Зеленського, який має відбутися в перших числах червня.
Саме той Коваль, який працював керівником головного управління Київської обласної адміністрації - і був з тріском вигнаний звідти. Причина - вимагання і отримання хабаря у розмірі 25 тисяч доларів. Хабаря вимагав за переоформлення власності. Кримінальну справу тоді, традиційно, спробували зам'яти. Але через великий резонанс цього зробити не вдалося. Тому вину на себе узяв керівник фонду комунального майна (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20632483), який напряму підпорядкований Ковалю. Коваль відбувся звільненням.
Коваль і команда ЗЕ на Київщині
Втиснувшись в штаб Зеленського, Володимир Коваль почав активну роботу по протягуванню своїх людей на мажоритарні округи в Київській області.
Зокрема, за достовірною інформацією, на сьогодні на 90 округ (Біла Церква) від партії «Слуга Народу» планується креатура Володимира Коваля - Юрій НЕСТЕРЧУК.
Відомий в Білій Церкві тим, що монополізував усі пасажирські перевезення. Громада неодноразово виходила на акції протесту проти дій його компанії щодо необґрунтованого підняття цін на проїзд. Ще один кандидат на депутатський мандат - така собі Скороход Ганна. Її сватають на один з округів по Київській області. Її протеже, крім Коваля, є екс-депутат від Партії Регіонів - Віктор Тимошенко, близька людина до Віктора Піскуна.😂
Источник: https://informator.news/novi-oblychchia-chy-stari-mordy/
Вывод один и давно: категорически НЕЛЬЗЯ дилетантов с отсутствием идеологически осознанных убеждений, допускать к власти. Это и безответственно для граждан, но и просто опасно для их жизни, здоровья и опасно для государственности. Вопрос: когда народ опомнится, что он выбрал?
Все голосовать не должны...
Охлос в большинстве своем туп, а в условиях Украины еще и сильно разбавлен анти-национальными элементами...(латентными сепарами и ватой руського мира)
Охлокра́тия - вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов, революций.
Термин введён Полибием
я - депутат, служу народу
четыре дома пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
--вес не меньше 170 кг
--безусловная ненависть к Порошенко
--музыкальное образование
--знание слов импичмент и дижжитализация
--наличие селфи-палки
🍫 киздець!
🤣🤣🤣
😁
Бахамте в Вавилонском автономном округе....
как только данилюк на Банковой появился - в тот же день украли все розетки...
Совпадение? Не думаю..
П.С. Что данный пост нарушает из правил форума что он был удален..??
-ШаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
🤣🤣
- володіння мовою по фені;
- освіта, бажано, не повна середня;
- робота, де не потрібна висока квліфікація, а також бюджетники і безробітні;
- любов домешканців ерефіі;
- фанат каналу Г + Г;
- політичні переконання - совок або ватник.
_Выміть вашу електронну пошту
_Посмотрите, что вы делаете, чтобы увидеть, как вы проживаете
_Государственный курс Президента и комитетов,
посвященный слушаниям и розыску людей,
посвященный изучению
вопросов, связанных с созданием уникальных краев в
отношении особенных готовых форм країни майбутнього
_Подготовка курса «Президент и командир»
Готовые бутики настольных
вибрационных процессов Готовые контроли
виконных правил
Розничная торговля по вибрирующим процессам
_Вступительный курс Президент и командир
Великой поликлинической амбиции
Планета по делам народного депутата
Бахамте по
апостолам в Вавилонском автономном округе
_Подводный курс Президент и
командир
Магистерский совет готовится к
рассмотрению проблем, которые могут
возникнуть в связи с широким спектром питательных факторов
Партия «Слуга Народу» - змінимо країну разом!
Запас суспензий на кардинальных чувствах, в том числе президентских вибраций. Все без обязательных поликлинических систем, без новых методик поликлиники и полисов, без каких-либо дополнительных условий и принципов!
Кандидатская партия - все люди, я слышу о проблемах и проблемах, связанных с этим. В ходе патрулирования, приезда в командировки, в Магистратуре и вузе, в частности, в Викосии, готовятся к дежурству и наказанию за экзамен.
Ви саме такий? Приднестись к партії «Слуга народу».https://sluganarodu.ua/join
https://www.facebook.com/100006448650648/videos/2352223785002554/?notif_id=1559023787469932¬if_t=live_video
И спросила кроха
- Быть нардепом хорошо?
- Да ,сынок, неплохо.