 "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в среду в аэропорту "Борисполь", куда он прилетел рейсом из Варшавы.
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", - заявил Саакашвили.
Он также заявил, что не собирается никому мстить "Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, кого-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль", - заявил Саакашвили.
Он хочет помочь украинцам строить новую страну" Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", - сказал Саакашвили.
А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?
Вот это облом.
Это что, побарыжничать решили?
Если на покой не сможешь, то можно Сеню по второму кругу)))
Кто же ему доверится, или возьмет в круг близких, когда он однажды уже предал своего Босса, который пригрел его и щедротами осыпал?
Будет ходить в шестерках у Бэни.....и питаться объектами со стола....и делать что ему прикажут - если такая жизнь его устроит конечно....
Но другие варианты для него закрыты....
Если это будет так, то возможны крупные посадки - Ахметов, Пинчук, Коломойский, если они не договорятся с Саакашвили и не отдадут какую-то часть денех в бюджет Украины.
Таким образом, Зеленского избавят от Коломойского и, вскоре, от Богдана.
Ну, тогда можно надеяться на лучшее.