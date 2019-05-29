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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:выборы (22439) Саакашвили (2713)

 "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили

Вернувшийся в Украину экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, но хочет обновить украинский политикум.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в среду в аэропорту "Борисполь", куда он прилетел рейсом из Варшавы.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", - заявил Саакашвили.

Он также заявил, что не собирается никому мстить "Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, кого-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль", - заявил Саакашвили.

Он хочет помочь украинцам строить новую страну" Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", - сказал Саакашвили.

Источник: https://censor.net.ua/n3129610
 
   
 Топ комментарии
 
«МВД Украины убрало из розыска бывшего главу «Укртранснафты» и сотрудника группы «Приват» Александра Лазорка, разыскивавшегося за расхищение госимущества».
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6426

А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?
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Золотовалютные резервы сократились на $1,4 млрд. Зэ ворует так, что никаким свинарчукам не снилось
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Приехал топить Барыгу за пайку и дозу со стола Зе
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Конечно не сам. Только со спонсором.
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5967
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Ого! Мабуть повернення йому громадянства було результатом конкретних домовленостей. Нікуди не лізти, а тільки працювати проти опонентів Коломойського. Цікаво, на скільки Міхо вистачить?))))
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Не на сколько,а за сколько?он же не на голом энтузиазме будет бебебекать
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Он нигде не уживается. Будем свидетелями его очередного выдворения из Украины "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4214
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Он не может быть избираться депутатом или президентом потому что у него нет минимального "стажа" беспрерывного проживания в Украине на момент подачи заявления. Но в разных госструктурах может работать, или советником каким-то.
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«МВД Украины убрало из розыска бывшего главу «Укртранснафты» и сотрудника группы «Приват» Александра Лазорка, разыскивавшегося за расхищение госимущества».
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6426

А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?
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нуууу как же так, Владимир?
Вот это облом.
Это что, побарыжничать решили? "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7702
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...но если выдвинут, или народ попросит....
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Мстить Пэдро не достойно, всё правильно. А у Зеленского, думаю, найдётся должность для Саакашвили и имея президентский опыт он сможет реально помочь Зеленскому, а не как Пэдро пафосно обещал) А Пэдро должен понести заслуженное наказание за преступления перед народом. Это не месть. Это справедливость. Очень хотелось бы, чтобы обвинения ему выдвинул действующий Генеральный прокурор. Это подорвёт Пэдро нипадеццки, как-бы кондратий его не хватил.
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Золотовалютные резервы сократились на $1,4 млрд. Зэ ворует так, что никаким свинарчукам не снилось
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Ані толька прішлі, і ещьо нє успєлі нічего сделать. Вон новый глава РНБО до сих пор не разобрался где находится ситуационная комната его ведомства "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2878
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кацманавт пока в звании сержанта и таких цифир не разумеет
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Это как? Он заходит в хранилище и выносит пачки валюты и золотые слитки? Опишите подробнее, как он ворует. Ничего не понятно.
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Кондратий Шакала не возьмёть.Этот гангстер -пуганый,да и помпа у него стоить.Единственно ,- у него ускоренный старческий маразьм наступаить.
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Народний депутат від партії "Відродження" Андрій Шипко, друг Бєні, стане новим міністром охорони здоров'я України. Питання - так хто у зельонки все вирішує? Але ж зебобіки цього і чути не хочуть. А знаєте чому? Бо не можуть визнати, що помилилися у виборі.
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При этом дусте супруниху будут ещё вспоминать как самого лучшего министра.
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хочу видеть дуэль квАвакова и Саака …
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Победителя назначить министром мвд
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Наблюдай пока за дуэлью огурца со своей ******)
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Это прекрасно, но только не с узеленского!
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Отличный ход Зекоманды Узеленского. Чтобы быдло не начало осторожно спрашивать про обещания посадки олигархов, снижение тарифов, повышение зарплат и пенсий, на экраны выпускают энергичного Мишу. Какой там конец эпохи бедности, это забыто и неинтересно. Все внимают потоку лайна в телевизоре. Прекрасное развлечение и народ в восторге!
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Будет весело . Остальное вам не обещали .
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Миша, зах..ярь Петю, и твоя миссия исполнена! )))
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А, потом зах..рь ИВК и Авакова. Вот тогда на покой.
Если на покой не сможешь, то можно Сеню по второму кругу)))
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хренова Миша закончит....
Кто же ему доверится, или возьмет в круг близких, когда он однажды уже предал своего Босса, который пригрел его и щедротами осыпал? "Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1264
Будет ходить в шестерках у Бэни.....и питаться объектами со стола....и делать что ему прикажут - если такая жизнь его устроит конечно....
Но другие варианты для него закрыты....
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Треба закон Вибиратись в органм влади можуть тільки ті хто народився в Україні і прадіди тут жили НУ й на національність дивитись
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Чому він не бажає оновити грузинський політикум
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Скорее всего Саакашвили будет премьером.
Если это будет так, то возможны крупные посадки - Ахметов, Пинчук, Коломойский, если они не договорятся с Саакашвили и не отдадут какую-то часть денех в бюджет Украины.
Таким образом, Зеленского избавят от Коломойского и, вскоре, от Богдана.

Ну, тогда можно надеяться на лучшее.
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Успокойся и запомни- ставленники олигархов никогда не будут сажать олигархов и их людей. К власти в Украине пришли ставленники олигархов,неважно какие они новые или старые. Они пришли,чтобы выполнить волю своих хозяев, а не народа Украины,который для них лохи и быдло.
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Счас михо вставит фитиль всем порохоботам и их шоколадному папику
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Я за политику с противовесами ,садить вовсе не обязательно .
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Интересно, через сколько времени борец с корупцией и олигархами Михо опять начнет бегать по крышам?
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А шой то он в Грузии изгой? Он ведь хороший же. ****, как клещь в Украину вцепился, тут шо галстуки вкуснее?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы", - Саакашвили
 
 
 
 
 
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