 Украинка проиграла в Верховном Суде иск о праве не делать ребенку прививки

Решение Верховного Суда от 17 апреля было обнародовано в судебном реестре в мае, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".
В сентябре 2016 года сын истицы был принят в детский сад без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев, из-за отсутствия вакцины. В течение октября 2016 года - июня 2017 года ребенок не посещал учебное заведение, а когда мама решила вернуть его в садик, ей отказали в приеме.
Однако делать прививку женщина не стала, сославшись на недоверие качеству вакцины, а вместо этого пошла в суд.
Славутский горрайонный суд обязал детский сад не препятствовать ребенку в получении дошкольного образования. Однако Апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение, сославшись на то, что право на получение дошкольного образования неразрывно связано с обязанностью проходить профилактические прививки, гарантирующие безопасность как самого ребенка, так и окружающих его лиц. То есть, ребенок истца не был лишен права на образование, но реализация этого права требовала определенных действий, постановил суд.
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Верховный Суд поддержал мнение апелляционной инстанции, указав, что в данном случае истец противопоставляет индивидуальное право отказаться от прививки интересу общества, других родителей и их детей.
"Требование обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, исходя из необходимости охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. В данном случае превалирует принцип важности общественных интересов над личными", - сказано в решении суда.
"По обстоятельствам этого дела право малолетнего сына истца на образование в дошкольном учебном заведении было временно ограничено в связи с тем, что сама истец, не доверяя качеству вакцины (должным образом не мотивировав свое недоверие или невозможность применить вакцину, которой она доверяет), не соблюла календарь обязательных прививок и отказалась от очередной прививки", - решил Верховный Суд.
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Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, что в календарь профилактических прививок в Украине включены гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, хиб-инфекция.
доктор : " просто ему 1 год и он не привит , так что у него кризис среднего возраста "
Потому что такие "мамаши" и СМИ 2-3 года назад подняли волну против прививок!
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ljudej_umerli_ot_kori_v_ukraine_n1097297
Праздник отмечался в сентябре, однако уже через несколько недель вспышка кори была зафиксирована в Израиле, а в октябре минувшего года - болезнь пришла в Нью-Йорк, подчеркивают американские журналисты.
Ибо польза от массовой вакцинации многократно превышает вред. Победили черную оспу - победим и другие болезни...
тем кто скажет что это все выдумки идите лесом. когда сталкиваешься сам и потом выкидыаеш кучу бабла на лечения ребенка, начинаешь изучать проблему. и оказывается таких проблем с детьми очень много!!! но все молчат. если в других странах еще есть статистика с плохоми показаниями, то у нас все замечательно никаких патологий.
и я за прививки но! никаких комплексных сборных солянок за которые никто неотвечает прививки надо делать одну от одной болезни и изучать можно ли ее делать этому ребенку.
Эпидемия не потому, что мамы хотят, чтобы их дети болели.
Мамы хотят быть уверены в качестве и необходимости прививок.
А то когда прививки делают врачи другого народа, для которог все остальные -
гои и быдло, то потом от этих прививок люди всю жизнь страдают с убитым иммунитетом.
От одних требуют, а своим можно и так.
Посмотрите на детишек номенклатуры: все мордатые, толстожжопые, наглючие,
худосочных среди них нет, есть только перекормленные свиньи с лишним весом,
вечно уверенные что им все должны.
где не будет казённой манной каши с сахаром, где на детей не будут орать,
где не будут воровать продукты на кухне, и тарелки будут всегда вымыты.
И где воспитательницы будут без хамства и ненависти к чужим детям.
Родителям, прививающим отпрыскам принципы наиболее строгой формы вегетарианства, грозит до двух лет тюрьмы.