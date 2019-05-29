EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  3140  144
Все про:Верховный Суд (723) дети (3541) детсад (179) прививка (78)

 Украинка проиграла в Верховном Суде иск о праве не делать ребенку прививки

Выступающая против прививок жительница Славуты проиграла иск к детскому саду, который отказал ее непривитому ребенку в посещении.

Решение Верховного Суда от 17 апреля было обнародовано в судебном реестре в мае, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

В сентябре 2016 года сын истицы был принят в детский сад без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев, из-за отсутствия вакцины. В течение октября 2016 года - июня 2017 года ребенок не посещал учебное заведение, а когда мама решила вернуть его в садик, ей отказали в приеме.

Однако делать прививку женщина не стала, сославшись на недоверие качеству вакцины, а вместо этого пошла в суд.

Славутский горрайонный суд обязал детский сад не препятствовать ребенку в получении дошкольного образования. Однако Апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение, сославшись на то, что право на получение дошкольного образования неразрывно связано с обязанностью проходить профилактические прививки, гарантирующие безопасность как самого ребенка, так и окружающих его лиц. То есть, ребенок истца не был лишен права на образование, но реализация этого права требовала определенных действий, постановил суд.

Читайте на Цензор.НЕТ: Исследование показало, что связи между аутизмом и вакцинацией от кори нет, - Минздрав

Верховный Суд поддержал мнение апелляционной инстанции, указав, что в данном случае истец противопоставляет индивидуальное право отказаться от прививки интересу общества, других родителей и их детей.

"Требование обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, исходя из необходимости охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. В данном случае превалирует принцип важности общественных интересов над личными", - сказано в решении суда.

"По обстоятельствам этого дела право малолетнего сына истца на образование в дошкольном учебном заведении было временно ограничено в связи с тем, что сама истец, не доверяя качеству вакцины (должным образом не мотивировав свое недоверие или невозможность применить вакцину, которой она доверяет), не соблюла календарь обязательных прививок и отказалась от очередной прививки", - решил Верховный Суд.

Также на Цензор.НЕТ: Российские тролли подрывают веру в прививки, выступая на стороне скептиков и противников вакцинации, - Radio Free Europe/Radio Liberty

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что в календарь профилактических прививок в Украине включены гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, хиб-инфекция.

Источник: https://censor.net.ua/n3129603
 
   
 Топ комментарии
 
Идиот. Эти прививки не Супрун придумывает - они делались задолго до Супрун. Экспериментами над своими и чужими детьми занимаются те горе-родители, которые отказываются от прививок.
 показать весь комментарий
 
Слава Богу, мракобесие не прошло!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"В данном случае превалирует принцип важности общественных интересов над личными", - сказано в решении суда."- совок в чистом виде. Человек не Личность а винтик. Привет СССР!
 показать весь комментарий
 
 
можно узнать фамилию истца. Ну, шоб понимать, то точно украинка, или потомок завезенных уголовников кацапских
 показать весь комментарий
 
сложное дело, с одной стороны надо доказать в суде, что вакцины не качественны или нет их необходимости, а это не просто, а с другой стороны больной ребенок может быть угрозой для других детей, так что решение понятно
 показать весь комментарий
 
Прививки это многомиллиардный оборот и контроль рождаемости населения Земли. Выиграть суд у нее не было никаких шансов. Это интернациональная мафия.
 показать весь комментарий
 
 
Угу, прививки мешают немцам размножаться 🤣🤣🤣 Харе тут флудить
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю как прививки могут контролировать рождаемость и откуда в головах людей берется подобный информационный мусор, а вот смертность прививки уменьшили на порядки
 показать весь комментарий
 
 
Развиваться как личность и будет вам ответ а не как совок переходить на личности. Некоторым людям, открою Вам секрет, нужно больше чем еда, фирменные шмотки, дорогие гаджеты, телевизионные шоу...
 показать весь комментарий
 
это разные теории, которые вбрасываются, то истина где-то по средине, есть большой бизнес, тоже, к сожалению, бабло для некоторых главное, а есть и необходимость, но для этого надо науки изучать тесно с этим связанные, а не только просто критиков, ищущих тайные заговоры
 показать весь комментарий
 
я бы в суд подавал на людей которые заболели корью из-за того что не сделали прививок
 показать весь комментарий
 
Про мафію прививочну тільки вата віщає! Ви дійсно вірите, що у ЗДОРОВОЇ дитини (без протипоказань до прививки) можуть початися страшні борошна саме через прививку?))))
 показать весь комментарий
 
отлично. а еще есть право отрубить себе руку и ногу, а главное голову-для таких мамаш в самый раз)))
 показать весь комментарий
 
 
Лучшая новость, которую я прочитал за последнюю неделю точно!
 показать весь комментарий
 
 
нравится быть рабом и скотом на забой? Но это твое личное дело. Понимаешь личное? Люди то здесь причем???
 показать весь комментарий
 
 
Да, солдат пера, прививки дело личное. Но и мое личное право требовать от руководства садика не пускать непривитых детей в садик, да это жесть, но это лучше чем умирающие дети и, кстати, взрослые тоже от дифтерии. В 90-е дифтерия достаточно активно свирепствовала и люди умирали, тогда был провал с прививками в какой то период.
 показать весь комментарий
 
 
мать : "доктор ребенок постоянно плачет и я не знаю почему"
доктор : " просто ему 1 год и он не привит , так что у него кризис среднего возраста "
 показать весь комментарий
 
Просте питання до вас: ви в курсі як оспу людство перемогло?
 показать весь комментарий
 
 
А почему у нас сейчас эпидемия кори!!!!
Потому что такие "мамаши" и СМИ 2-3 года назад подняли волну против прививок!
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ljudej_umerli_ot_kori_v_ukraine_n1097297
 показать весь комментарий
 
 
А почему в Америке эпидемия кори сейчас?
 показать весь комментарий
 
Вспышка кори в Нью-Йорке связана с ортодоксальными евреями, посетившими украинский город Умань, где традиционно отмечается еврейский Новый год. К такому выводу пришли журналисты американской газеты The New York Times.


Праздник отмечался в сентябре, однако уже через несколько недель вспышка кори была зафиксирована в Израиле, а в октябре минувшего года - болезнь пришла в Нью-Йорк, подчеркивают американские журналисты.
 показать весь комментарий
 
 
Какие все категоричные однако... А вот вам обратная ситуация - у меня родился ребёнок, полностью здоровый по всем показателям. Но когда начали делать комплекс прививок началось резкое ухудшение общего состояния, падение иммунитета. Подумали что проблема в вакцина и на следующий круг взяли хорошую французскую вакцину. И что вы думаете? Проблема опять появляется, после вакцины начинается задержка в розвитии. Мама в панике, я вожу ребёнка по всем врачам, сдаём все анализы какие только можно... В итоге спустя 2 года выясняем что у нас нарушение фолатного цикла. С таким диагнозом прививки противопоказано априори. Тут уже без вариантов нет никакого "хочу - не хочу". Или без прививок вообще, или у тебя ребёнок будет со всеми возможными осложнения и с задержкой в развитии... Справка есть, диагноз расписан и что дальше? А дальше оказывается что ни один педиатр не слышал о такой проблеме, а садик и думают что это бзик неадекватные родителей. В садик кое как все таки устроили тк в первый год жизни сделали Корь-Краснуху-Паротит. Только за счёт этого сделали скидку в дет саду. Я понимаю что случай не стандарт, просто сам столкнулся что нельзя делать прививки по показаниям, а все равно в учреждениях гребут под одну гребёнку...
 показать весь комментарий
 
 
Есть проблема, когда ребенку давать прививку нельзя. Так бывает. Но это не повод отказываться от массовой вакцинации, естественно, с индивидуальными особенностями (у нас там целый ворох причин есть, когда вакцины колоть нельзя).
Ибо польза от массовой вакцинации многократно превышает вред. Победили черную оспу - победим и другие болезни...
 показать весь комментарий
 
 
Я это понимаю, сам сторонник вакцинирования, просто многие простые обыватель и специалисты на местах слышат фразу "мы не делали прививку" и у них буквально падает планка и они уже ничего не слышат и не хотят слышать. Мол " родители просто неадекваты и не заботятся о здоровье своего ребёнка". ((
 показать весь комментарий
 
Вот в вашем случае вполне возможно и разрешит суд посещать садик, ведь действительно редкая ситуация и прививки противопоказаны. Но если накопится определенный процент (небольшой) непривитых детей, тогда гарантированно вспыхивают эпидемии, как с корью сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
Ну с садиком слава Богу проблему решили х)) надеюсь как до школы доберёмся тоже обойдёмся без суда)) суды по подобным делам не сколько сложны, сколько муторны и долги)) к тому же не дай Бог возьмут за основу решения ВСУ по этому делу и будут рассматривать по упрощенке ((
 показать весь комментарий
 
ребенок начал разговаривать очень рано, и первую прививку оттянули и сделали на год позже, после этого ребенок перестал разговаривать, логопеды итд... стоял попрос идти в школу в первый класс или на год позже.

тем кто скажет что это все выдумки идите лесом. когда сталкиваешься сам и потом выкидыаеш кучу бабла на лечения ребенка, начинаешь изучать проблему. и оказывается таких проблем с детьми очень много!!! но все молчат. если в других странах еще есть статистика с плохоми показаниями, то у нас все замечательно никаких патологий.

и я за прививки но! никаких комплексных сборных солянок за которые никто неотвечает прививки надо делать одну от одной болезни и изучать можно ли ее делать этому ребенку.
 показать весь комментарий
 
 
Эпидемия потому, что кто-то её сознательно распространяет - тот кто имеет доступ.
Эпидемия не потому, что мамы хотят, чтобы их дети болели.
Мамы хотят быть уверены в качестве и необходимости прививок.
А то когда прививки делают врачи другого народа, для которог все остальные -
гои и быдло, то потом от этих прививок люди всю жизнь страдают с убитым иммунитетом.
 показать весь комментарий
 
 
все вопросы к вакцинам Богатыревой. От туда все проблемы.
 показать весь комментарий
 
 
А що хтось заважає піти в аптеку і купити круту німецьку/французьку вакцину, у яких не зафіксовано серйозних побочних ефектів?
 показать весь комментарий
 
А кто дакажет, что все остальные дети делали прививки ?
От одних требуют, а своим можно и так.
Посмотрите на детишек номенклатуры: все мордатые, толстожжопые, наглючие,
худосочных среди них нет, есть только перекормленные свиньи с лишним весом,
вечно уверенные что им все должны.
 показать весь комментарий
 
У каждого ребенка есть медицинская книжка, где указано когда и какую прививку ребенку делали.
 показать весь комментарий
 
Прививки во многих случаях панацея и альтернативы им пока нет! Приведу пример: в Китае чиновников очень успешно вакцинируют чиновников от воровства и корупции препаратами на основе свинца. Неплохо бы такую вакцинацию провести в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Коли дитина помре через хворобу ,від якої були відсутні щеплення, то буде навмисне вбивство .Можливо , та жінка так хоче позбавитися від тягаря обов'язків.
 показать весь комментарий
 
 
Надо договариваться и открывать свои частные детские садики,
где не будет казённой манной каши с сахаром, где на детей не будут орать,
где не будут воровать продукты на кухне, и тарелки будут всегда вымыты.
И где воспитательницы будут без хамства и ненависти к чужим детям.
 показать весь комментарий
 
 
И сколько будет стоить день в таком частном садике?
 показать весь комментарий
 
В Бельгии запретили воспитывать детей веганами

Родителям, прививающим отпрыскам принципы наиболее строгой формы вегетарианства, грозит до двух лет тюрьмы.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинка проиграла в Верховном Суде иск о праве не делать ребенку прививки
 
 
 
 
 
 вверх