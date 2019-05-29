 Верховный суд отказался начинать производство о незаконности назначения Богдана главой АП

Как переддает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Верховный Суд мотивировал свой отказ тем, что право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан или лицо, прав, свобод и интересов которого это назначение непосредственно касается.
"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Андрея Богдана главой Администрации президента Украины, то такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - говорится в сообщении суда.
Так хто олігофрени ?
С сегодняшнего дня ВС приказал всем долго жить.
И бекать мекать про каких-то несуществующих "порохоботов" не надо - это признак умственной деградации.
Сам пэдро мальдивский четко попадает под этот не совершенный закон, и все знают почему. А если еще перечислять "отпетых порохоботов"!..
Так шо - не нада пенять на лицо другого, когда у самого рожу перекосило (народная мудрость).
Так шо порохоботы идите нах, ну или в Ростов, как вам угодно.
По этому лучше читай первое предложение моего топа, где написано шо такие, как ты барыги идут НАХ, а Юга едит в Макошино.
Нету такого.
Простите...но непосредственно касается каждого гражданина Украины...в том числе и истца....
Багдану ведь не старшим по личному цирку Вовы клоуна назначили..... а главой администрации презедента.....с зарплатой из бюджета Украины...
Заробитчане
! Скоро срать будет на вас на все 73%.поздравляю зедебилы.коломой ваш папа и у него для вас есть сися.😁
Беня захочет - и завтра суд признает что всем летать например только МАУ, и все.
Владимир Александрович Клоун задал высокий градус правового нигилизма и пещерное правосудие не собирается его понижать.. знатоки.. ну нет так нет..