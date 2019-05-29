 Верховный суд отказался начинать производство о незаконности назначения Богдана главой АП

Как переддает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Верховный Суд мотивировал свой отказ тем, что право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан или лицо, прав, свобод и интересов которого это назначение непосредственно касается.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Андрея Богдана главой Администрации президента Украины, то такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - говорится в сообщении суда.

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