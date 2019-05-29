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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1519) Верховный Суд (723) Богдан Андрей (56)

 Верховный суд отказался начинать производство о незаконности назначения Богдана главой АП

Верховный Суд отказался открывать производство по иску о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

Как переддает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Верховный Суд мотивировал свой отказ тем, что право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан или лицо, прав, свобод и интересов которого это назначение непосредственно касается.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Андрея Богдана главой Администрации президента Украины, то такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - говорится в сообщении суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан - не святой и не идеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129602
 
 
 Топ комментарии
 
Коломойський представив більш зелений аргумент.
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Очень интересно.
А можно примеры, как палки Зеленскому куда-то вставляют.
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Это старая песня про папердников) А команда ЗЕклоуна это сепары, бывшие рыги и люстрированные адвокаты Бени + бонусом клоуны и администраторы с Шапито 95. Видите ли не Бене дают спокойно мародёрствовать,а зебики обижаюца что их хозяину спокойно воровать не дают.
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Если есть нарушение законов подают заявление в правоохранительные органы, но порохоботская шваль похоже настолько тупые олигофрены что этого не знают.
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Суд зробив дебільну відписку, а не оспорив право подавати заяву.
Так хто олігофрени ? Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 538
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Суд принял решение которое и должен был принять, права истца ни как не нарушаются от назначения Богдана, следовательно кто подавал иск олигофрен, если считает по другому.
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это явная отписка.
С сегодняшнего дня ВС приказал всем долго жить.
И бекать мекать про каких-то несуществующих "порохоботов" не надо - это признак умственной деградации.
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До нас дофіга кацапів завезли, які травлять українську душу і кров.

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Правильно, бо не было никаких подстав выделять одного, но тушировать других!
Сам пэдро мальдивский четко попадает под этот не совершенный закон, и все знают почему. А если еще перечислять "отпетых порохоботов"!..
Так шо - не нада пенять на лицо другого, когда у самого рожу перекосило (народная мудрость).
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Люстарцію Петру Порошенку! Давайте створимо петицію до Президента з цього приводу...
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Портнов приступил к выполнению своих обязанностей ?
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Значить, кадрова реформа Верховного Суду, проведена суспільство в 2017-му році, виявилась "вхолосту".
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Взагалі всі реформи попереднього уряду і президента виявилися вхолосту.
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Порушили закон про люстрацію і 73% радіють. У таких випадках відбуваються наслідки правового нігілізму.
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Вы проушили Конституцію України, призначивши Югу генпрокурором. И три роки хрен ложили на наслідки правового нігілізму.
Так шо порохоботы идите нах, ну или в Ростов, как вам угодно.
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конкретно, звиздун - яка стаття Конституції тоді була порушена?
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Кацап Жора українську Конституцію не читав.
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він навіть не уявляє, що існує українське законодавство...
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дебіл, в Конституції в жодній статті, в т.ч. 131/1 не прописувався випадок, відповідно до якого на посаду Генпрокурора був призначений Юрій Луценко. Абзац, наприклад, "Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України" - не мінявся з часу прийняття Конституції в 1996-му році!
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Ну шо тебе аленю, объяснять, как читаются Законы, если ты такой же юрист как и твой Юга.))
По этому лучше читай первое предложение моего топа, где написано шо такие, как ты барыги идут НАХ, а Юга едит в Макошино.
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все, тебе неграмотного касапа, в т.ч. в морфології, граматиці та орфографії - навіть посилати не буду. Нецікаво.
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Лихо наши " гуманные" судьи спелись с командой ЗЕ...Дальше будет больше..
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Они не спелись,а просто дождались рыговского реванша. Теперь все пойдем ВЗАД к 2013 году!...правда и в том,что это порох дал возможность пересидеть на своих ммстах этим гнидам/судьям всех категорий!
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"Нормальні" с точки зору соєвого бариги судді - йому підмахували, тепер ********** іншому... Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 8176
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Да что телевизоры, там и розетки повырывали, Петя кричал что лично их покупал.))
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ПИПЕЦ ! ВОТ ЭТО ОТВЕТ !!!!! РАДУЙТЕСЬ !!! АПЛОДИСМЕНТЫ !!! С ВАМИ ЛИГА СМЕХА !!!!
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,А де посилання на норми,не підставі яких було відмовлено?Ні ну я знав звичайно,що в судовій системі як були тупі,неосвічені, політичні *****,так і залишилися Але так внаглу ліпити муйню зі стелі?..
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не навели такого аргументу судді... Те, що порушено Закон держави - навіть "не помітили". І, чомусь думаю, що той же Верховний Суд в 2004-му не призначив би третього туру, якби не було Майдану... Нема Майдану - суди риплять, як хочуть.
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\Рассплодились крогом дни слуги якобы украинского народа : что ....резидент украинофоб , что его антиукраинская команда клоунов , бандитов экс рыгоАналов, мошенников ...украинофобов ... Ментов полусепаратистов украинофоба Авакяна .А продажные суды они такими как были такими и останутся. Но перекрасятся уже слугами хорошо видно что не украинского народа и будут помогать уже как слуги новой антиукраинской власти украинофобов ЗЕбилов.
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Нет, не существует полусепаратистов. Это как ************.
Нету такого.
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Верховный Суд мотивировал свой отказ тем, что право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан или лицо, прав, свобод и интересов которого это назначение непосредственно касается.Источник: https://censor.net.ua/n3129602

Простите...но непосредственно касается каждого гражданина Украины...в том числе и истца....
Багдану ведь не старшим по личному цирку Вовы клоуна назначили..... а главой администрации презедента.....с зарплатой из бюджета Украины...
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Скоро всі риги будуть знову на владних кріслах. Ще й компенсацію українці заплатять. Яник з Азіровим вже пакують чемодани. Готуй народ хліб-сіль!
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Оце тобі, Гапко й шпак... Трясця їх мамі! Де ж тій стабільності бути? Одна влада в одну сторону тягне, інша в другу... Лебідь, рак та щука! (((
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Они ещё не определились куда АП будет переезжать
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Ну зеклованы,вы довольны? Зеклован всех корешей подтянул? На законы насрал
! Скоро срать будет на вас на все 73%.поздравляю зедебилы.коломой ваш папа и у него для вас есть сися.😁
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Ось такі у нас суди, ********!!!! При чому це верховний суд, а на місцях взагалі повний треш, ось кого в першу чергу потрібно перевішати на стовпах вздовж доріг.
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а я писал, что Беня подмял под себя суды и на них надежды нет.
Беня захочет - и завтра суд признает что всем летать например только МАУ, и все.
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правильно, Ылита, - ну його нафуй той закон.. дайош беспредел и махновщину..
Владимир Александрович Клоун задал высокий градус правового нигилизма и пещерное правосудие не собирается его понижать.. знатоки.. ну нет так нет..
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У нас обычно суды за деньги принимают ЛЮБЫЕ ИСКИ! От третьих лиц в том числе. Но судьи ВС решили вовремя переобуться под новую власть
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