EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10158  215
Все про:Администрация_Президента (1522) Верховный Суд (723) Богдан Андрей (56)

 Верховный Cуд отказался начинать производство о незаконности назначения Богдана главой АП

Верховный Суд отказался открывать производство по иску о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины.

Как переддает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Верховный Суд мотивировал свой отказ тем, что право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан или лицо, прав, свобод и интересов которого это назначение непосредственно касается.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Андрея Богдана главой Администрации президента Украины, то такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском", - говорится в сообщении суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан - не святой и не идеальный, но именно он - самый эффективный и быстрый игрок в команде Зеленского, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129602
 
 
 Топ комментарии
 
Коломойський представив більш зелений аргумент.
 показать весь комментарий
 
Очень интересно.
А можно примеры, как палки Зеленскому куда-то вставляют.
 показать весь комментарий
 
Это старая песня про папердников) А команда ЗЕклоуна это сепары, бывшие рыги и люстрированные адвокаты Бени + бонусом клоуны и администраторы с Шапито 95. Видите ли не Бене дают спокойно мародёрствовать,а зебики обижаюца что их хозяину спокойно воровать не дают.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Украинцам плевать на вопросы свинарчукив и прочей порохоботовской шоблы.
 показать весь комментарий
 
мда.. с такими решениями до майдана не далеко. начувайтесь!
 показать весь комментарий
 
 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ КРИТИЧЕСКИ ДУМАТЬ.
Критическое мышление - способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения. Существует мнение, что переход к критическому уровню мышления в том или ином сообществе - необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
КЕМ ВЫ СЧИТАЕТЕ блогера ШАРИЯ???
 показать весь комментарий
 
а что такое? чего тебя штырит? в Украине лишнехромосомного балабола шмария считают никем.
 показать весь комментарий
 
 
Как приятно слышать єтот вой на болотах. Понимаешь сразу, что все твари Ада уходят и это им очень не нравится. Потому и воют. И это есть хорошо. Хорошо для всего юного и цветущего. А эти мерзкие твари повоют еще некоторое время, да и сгинуть сами собой...
 показать весь комментарий
 
 
"Хорошо для всего юного и цветущего" Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 9772 Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 9772 Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 9772

Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 3506 Верховний суд відмовився починати провадження про незаконність призначення Богдана главою АП - Цензор.НЕТ 6272
 показать весь комментарий
 
 
в сравнении с тем же вилкиным, этот глава АП просто дар божий
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот и чудесно, вот и правильно.
Богдан - это кость в горле старой власти.
Чем больше вытья и попыток нагадить своими "позовами" от бывших, тем правильнее видятся действия по очищению власти.
 показать весь комментарий
 
 
То есть по логике суда то, что Януковощь будучи судимым по криминальной статье и выперся в президенты могло мешать только тому деятелю, с которого он сорвал шапку?
 показать весь комментарий
 
 
шо та мну подсказывает что опять будет виноват Зе!))))
 показать весь комментарий
 
Правовые основания какие имеются для начала производства? Правильно ровно никаких. Или порососи привыкли все по беззаконию вершить, кто неугоден того и в омут?
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Cуд отказался начинать производство о незаконности назначения Богдана главой АП
 
 
 
 
 
 вверх