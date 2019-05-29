 Суд признал невиновным директора ЗТМК, которого САП обвиняла в растрате 492 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"При рассмотрении на предыдущих заседаниях заявлений прокуроров САП об отводе указанной коллегии судей, в удовлетворении которых было дважды отказано, среди других материалов в подтверждение существования объективных сомнений в их беспристрастности был объявлен протокол допроса в качестве свидетеля судьи Заводского районного суда г. Запорожье Марченко Н.В.
Судья подтвердил получение предложения неправомерной выгоды от руководителя одного из отделов ООО "ЗТМК" за вынесение в отношении обвиняемого оправдательного приговора. Кроме того, судья отметила, что по словам лица, предложившего неправомерную выгоду, аналогичные договоренности об оправдании Сивака В.В. ранее уже были достигнуты с председательствующим судьей Яцунь А.С.", - говорится в сообщении.
Информация озвученная судьей Марченко является предметом досудебного расследования, которое осуществляется детективами НАБУ.
"Категорически не соглашаясь с таким приговором, прокурорами САП ближайшее время будет подготовлена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции", - отметили в САП.
Напоминаем, САП ранее обвинила директора ЗТМК Владимира Сивака в том, что в 2014 году, имея прямой умысел и злоупотребляя служебным положением, он растратил 880 млн грн ($110 млн), полученных от подконтрольной Дмитрию Фирташу компании Tolexis Trading Limited, целевым назначением которых было выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Уголовное производство было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано НАБУ 8 июня 2016 года.
По данным САП, следствие установило, что директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц, в частности, ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".
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получается, если бы он потратил бы ВСЕ деньги на развитие, то кредиторы (в лице Фирташа) подали бы в суд и обанкротили бы данное предприятие и забрали себе уже развитое предприятие ))