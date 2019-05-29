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 Политика Украины, Экономика
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 Суд признал невиновным директора ЗТМК, которого САП обвиняла в растрате 492 млн грн

29 мая Заводской районный суд Запорожья признал невиновным руководителя ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", который обвинялся в совершении растраты средств предприятия в сумме 492 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"При рассмотрении на предыдущих заседаниях заявлений прокуроров САП об отводе указанной коллегии судей, в удовлетворении которых было дважды отказано, среди других материалов в подтверждение существования объективных сомнений в их беспристрастности был объявлен протокол допроса в качестве свидетеля судьи Заводского районного суда г. Запорожье Марченко Н.В.

Судья подтвердил получение предложения неправомерной выгоды от руководителя одного из отделов ООО "ЗТМК" за вынесение в отношении обвиняемого оправдательного приговора. Кроме того, судья отметила, что по словам лица, предложившего неправомерную выгоду, аналогичные договоренности об оправдании Сивака В.В. ранее уже были достигнуты с председательствующим судьей Яцунь А.С.", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд отменил возвращение Запорожского титано-магниевого комбината государству

Информация озвученная судьей Марченко является предметом досудебного расследования, которое осуществляется детективами НАБУ. 

"Категорически не соглашаясь с таким приговором, прокурорами САП ближайшее время будет подготовлена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции", - отметили в САП.

Напоминаем, САП ранее обвинила директора ЗТМК Владимира Сивака в том, что в 2014 году, имея прямой умысел и злоупотребляя служебным положением, он растратил 880 млн грн ($110 млн), полученных от подконтрольной Дмитрию Фирташу компании Tolexis Trading Limited, целевым назначением которых было выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Уголовное производство было зарегистрировано 15 сентября 2015 года и передано НАБУ 8 июня 2016 года.

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По данным САП, следствие установило, что директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц, в частности, ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

Источник: https://censor.net.ua/n3129601
 
 
 Топ комментарии
 
Реформу від Петра,ще довго буде Україна відхарькувати кров"ю.
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Пошла борьба с олигархами и расхитителями!!! Давай Зе!!! Всех на свободу, пусть обожрутся и сдохнут!!!
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А що хтось здивувався? Чи когось це обурює?! Все норма...... Так вини і живуть, ті хто зверху найо*ує тих хто знизу, а той хто знизу мріє стати на місце того хто зверху і найо*увати тих хто знизу....
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Реформу від Петра,ще довго буде Україна відхарькувати кров"ю.
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Петя уже не Президент! Да, первую инстанцию не реформировали!!!
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А що хтось здивувався? Чи когось це обурює?! Все норма...... Так вини і живуть, ті хто зверху найо*ує тих хто знизу, а той хто знизу мріє стати на місце того хто зверху і найо*увати тих хто знизу....
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Пошла борьба с олигархами и расхитителями!!! Давай Зе!!! Всех на свободу, пусть обожрутся и сдохнут!!!
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проблема в тому що обжираються ,нвяк нажертися не можуть і не здихають чомусь падли.
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Ну то нехай жруть, шоб їх падлюк розірвало. Суд признал невиновным директора ЗТМК, которого САП обвиняла в растрате 492 млн грн - Цензор.НЕТ 8301
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А я на інше і не сподівався. Після відмови ВС навіть у розгляді антизаконного призначення людини-маршрутки на посаду головки АП теперь мнавіть і читати немає сенсу результати судівства.
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реформа судов заключена в двух словах, - откуда дровишки?
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Соивый создалАКС.Он должен работать в связке с НАБУ и САП.Тут надо менять подчинённость.
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не вміють..не вміють навіть обвинувальний акт написати. Це біда...
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инетесное дело, Фирташ дает деньги предприятию на целевую программу развития, директор часть денег тратит не на развитие, а на погашение долгов перед другими фирмами Фирташа
получается, если бы он потратил бы ВСЕ деньги на развитие, то кредиторы (в лице Фирташа) подали бы в суд и обанкротили бы данное предприятие и забрали себе уже развитое предприятие ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд признал невиновным директора ЗТМК, которого САП обвиняла в растрате 492 млн грн
 
 
 
 
 
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