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 С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается контролируемой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, с начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил возле Водяного (из артиллерийских систем калибра 122 мм), четыре раза - вблизи Песков (из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов), у Марьинки (из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), в районе Новотроицкого (из автоматических станковых гранатометов) и вблизи Гнутово (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 28 мая вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 3 террориста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129598
 
 
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Спочатку "потєрь нєт", а потім то пропав, то заїхали не туда, а саме більше роздразнює те що похорони бійців кожен день, а потєрь нєт, кому ви брешете ??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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