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Все про:вокзал (171) Киев (17540) военнослужащие (4185) волонтеры (1889)

 Волонтерский пункт на вокзале в Киеве закрывается, организаторы готовят новый проект

Волонтеры сообщили о закрытии пункта отдыха для военных на киевском вокзале. Он проработал 4 года, но сейчас количество посетителей уменьшилось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу волонтерского пункта в Facebook.

"31 мая мы закроем двери пункта. Но не закроем наши сердца! Целью всей нашей волонтерской деятельности, остаются поддержка и помощь армии, как бойцам, так и ветеранам... И мы говорим всем "До встречи!" - сказано в сообщении.

В волонтерском пункте на вокзале в Киеве бойцы могли отдохнуть в ожидании поезда, поесть, а также получить юридическую консультацию (дважды в неделю в пункт приходили юристы).

За время существования тут побывали десятки тысяч военнослужащих, а волонтеры раздали тонны еды.

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Кроме Киева, подобные волонтерские пункты были открыты в других городах Украины - в Днепре, Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове.

Источник: https://censor.net.ua/n3129597
 
 
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"231 мая мы закроем двери пункта. Источник: https://censor.net.ua/n3129597
Какого мая???

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Какого надо. Мая. Что тут непонятно? Посмотри на календарь. Какое сегодня? Есть варианты, кроме 31-го?
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Дівчата дякуємо за вашу працю.
👏👏👏👏👏👏👏
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Там відкриють пункт зустрічі ригоаналів!
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Шкода. Будуть тепер військові в очікуванні потягу по вокзалу тинятися...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВолонтерский пункт на вокзале в Киеве закрывается, организаторы готовят новый проект
 
 
 
 
 
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