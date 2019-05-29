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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1535) Львовщина (1661) шахта (820) шахтеры (515)

 Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область для посещения шахты, на которой погибли горняки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Администрации президента.

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков 01

"Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Сразу отправился на шахту "Лесная", где погибли горняки", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129591
 
   
 Топ комментарии
 
По дороге готовил соболезнование родственникам погибших. Перекусил. Сразу видно как человек ориентируется в реалиях мира и событиях.

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 1444
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На Сокарі поганих продуктів немає, там неможливо отруїтись.
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СОКАР - собственность сына Янека и Алиева
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Йому не погіршало, а ти, бачу все ще хворієш на діарею.
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А яке у нього було ібло квітуче з тією шаурмою, коли він їхав НА ПОДИВИТИСЬ СМЕРТЬ ШАХТАРІВ !!! Радість переповнювала усіх його корешей, таких же тупих бездушних гопників....
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обісцялося воно від щастя - шаурму з кофієм побачило.... тварини!
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хотілося б згадати перші дні діяльності порошенка....
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украл - выпил - сбрехал - украл- выпил - сбрехал .. ось і весь його шлях
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Хотилося... Но не можешь? Ай-я-яй!!! Наверное как раз школьные каникулы были?
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Твоё фото? Очень соответствует твоим текстам.
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Недели не прошло, а Порошенко собрал СНБО и установил контакты с Меркель и Байденом..
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я напомню: 7 июня 14 года принял присягу - 14 июня наши взяли Счастье.
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А там много событий было... но для зебилов тогда был гражданский конфликт...
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ти брехун- в спам відправте його хтось, бо мені не дозволяє честь і совість цих брехунів порошенківських в спам відправляти. дякую Друзі!
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Тут потрібно звільняти з роботи керівництво шахт і арештовувати, це корупція та безвідповідальність! Якщо копнути вугільну отрасль, там можна стільки вугільних генералів нарити, що вистачить на кілька бюджетів України! Згадайте вугільних генералів януковича, які потім при порошенку купляли собі посади і продовжували дерибанити Україну! Всіх в тюрму!
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ти вважаєш, що клоунів у Кварталі вистачить, щоб призначити директорами на всі шахти і копалини???
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Вашингтонский Обком‏ @_Fashington



Начальник Генштаба надел бронежилет задом наперед.
Не учите героя Иловайска!

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 4273
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а в это время как не странно там не кто не стрелял - совпадение?
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Кроме боевого топора североамериканских индейцев Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 193
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По дороге готовил соболезнование родственникам погибших. Перекусил. Сразу видно как человек ориентируется в реалиях мира и событиях.

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 1444
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он обозначит в декларации - а если нет - ..... - хотя ему похоже все равно
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Беня не одобрит рекламу конкурентов... Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 3139 Хотя, может ради этой рекламы поездку и организовали?... Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 2021
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Филипп Филиппович Преображенск
Ничего удивительного. Он ведь профессиональный актер. Может легко входить в образы ,как того требует ситуация Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 5335
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можно спросить чем? за то шо есть шаурму наверное? пока только за этот риск - а может я чего то не знаю?
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Амнезийщик, ЗЕ уже закон про импичмент внес, который пэтя пять лет рожал.😀
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До него там в ВР уже валялось пять таких же законов.
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еще одному - индеец я.вот такой простой ,ныне уже украинский индеец - это первое - второе - вы текст видели - нет ,вот и я не видел - а это таки имеет значение ,но сегодня такой же закон уже тоже внесли - теперь есть возможность выбрать лучший .а закон мог внести любой депутат - как то так))))))
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Шо как то так？ ты, стэцьок, не увиливай. ЗЕ обещал закон, получайте. Зрада сейчас вся пэтькина, принимайте, шо не так？
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Точно! Для гордости причин уже МАССА!!!
1. Зарплаты учителей уже как обещал.
2. Тарифы за коммуналку урезал.
3. Свинарчуки сидят.
4. "Хто замовыв Катю Гандзюк" понес наказание.
5. Войну на востоке закончил.
6. Крым вернул.
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Зеленский только неделю президент. А что из твоего списка сделал Порошенко за 5 лет?
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Работаешь учителем в сельской школе и уже получаешь 4000$ в месяц ?
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а фотка зели у тебя в каком углу стоит? не стеснайся напиши)))))
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есть чем гордиться - снова съездил попиариться на крови. С такой веселухой на роже не ездят сочувствовать смерти.
хихихи, очень смешно

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 8329
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запость ще фото як Саакашвілі жує краватку, ну щоб в мене була чиста совість як я тебе відправлю в широкі долини....
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це фото в повній мірі є відображенням своїх позицій на сайті між зе фанами та по фанами.

хто що бачить....

Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 4842
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Извращенцы могут увидеть что угодно. А на самом деле бандюга-кот решил стырить рождественскую индейку, но был пойман с поличным.
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да, да. На крови. На крови. Ойой какой пиар, како же пиар.
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Задам вопрос от имени порохоботов чтоб облегчить им жизнь....А почему Зеленский не в бронежилете?
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Вова ті с консультантом пообщался ?

"Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась в Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут для кого-то полезными, то я это буду делать", - заявил Саакашвили.
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То есть зарплаты в нилерландах препода ему явно мало .ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО
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Молодец, реакция мнгновенная, а у Порошенка так реагировали, когда он был последний раз на шахте.
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Он сейчас лично полезет в забой вытягивать тела?
По-моему, такие визиты только отвлекают ГЧС-ников от ликвидации последствий.
И да, это чистой воды пиар. Как и фотосессия в бронике за десятки километров от линии фронта.
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дешевый пиар - толпа охраны, хорошие фотки, Зелю снимать снизу - чтобы выше казался.

ну и на шаурме полыбиться

пипл хавает.
Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 6118
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хроніки кінця епохи зубажіння:
Верховний суд України відмовився відкривати провадження у справі щодо законності призначення
У Верховному суді оскаржили призначення Богдана главою АП
Андрія Богдана очільником Адміністрації президента. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/verhovniy-sud-vidmovivsya-rozglyadati-pozov-pro-nezakonnist-priznachennya-bogdana-glavoyu-ap-1353804.html
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ваш попутчик и партнер порошенко!

29.05.19 18:27 Конституционный Суд закрыл дело о приватизации предприятий Ахметова
Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков - Цензор.НЕТ 4524Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании во вторник, 28 мая, приняла решение закрыть производство по приватизации объектов ГАК "Укррудпром".

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает БизнесЦензор.
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а там случайно никакой "лиги смеха" нет на гастролях?а то как-то странно...
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Почалося..............!!!!! Передвиборча компанія. Тобі що більш важливіших справ в державі не має, як кататися на передову і по шахтах!? Там є люди які мають за це відповідати і робити відповідну роботу! Так скоро будеш пафосно стрічки перерізати на відкритті туалету в якійсь школі! Займися державними справами! Боротьбою з злодіями та корупціонерами, з продажними судами та прокурорами, зовнішньою політикою!!!!
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Соболезнование родственникам погибших шахтеров
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Виновных найдут... накажут... Или обратно виноваты Карл Маркс и Фридрих Энгельс...
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