 Зеленский прибыл на Львовщину для посещения шахты, на которой сегодня погибли двое горняков. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Администрации президента.
"Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Сразу отправился на шахту "Лесная", где погибли горняки", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.
Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Начальник Генштаба надел бронежилет задом наперед.
Не учите героя Иловайска!
Ничего удивительного. Он ведь профессиональный актер. Может легко входить в образы ,как того требует ситуация
1. Зарплаты учителей уже как обещал.
2. Тарифы за коммуналку урезал.
3. Свинарчуки сидят.
4. "Хто замовыв Катю Гандзюк" понес наказание.
5. Войну на востоке закончил.
6. Крым вернул.
хихихи, очень смешно
хто що бачить....
А ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ ......
"Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась в Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут для кого-то полезными, то я это буду делать", - заявил Саакашвили.
По-моему, такие визиты только отвлекают ГЧС-ников от ликвидации последствий.
И да, это чистой воды пиар. Как и фотосессия в бронике за десятки километров от линии фронта.
ну и на шаурме полыбиться
пипл хавает.
Верховний суд України відмовився відкривати провадження у справі щодо законності призначення
У Верховному суді оскаржили призначення Богдана главою АП
Андрія Богдана очільником Адміністрації президента. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/verhovniy-sud-vidmovivsya-rozglyadati-pozov-pro-nezakonnist-priznachennya-bogdana-glavoyu-ap-1353804.html
29.05.19 18:27 Конституционный Суд закрыл дело о приватизации предприятий Ахметова
Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании во вторник, 28 мая, приняла решение закрыть производство по приватизации объектов ГАК "Укррудпром".
Об этом сообщается на сайте КСУ, передает БизнесЦензор.