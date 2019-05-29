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 30 мая в Украинском Доме состоится VIII Национальный молитвенный завтрак

Потомки Оскара Шиндлера посетят Киев.

Розмари Шиндлер Гарлоу, член семьи Оскара Шиндлера, героя кинофильма "Список Шиндлера", известного во всем мире спасением более тысячи евреев во время Второй мировой войны, приедет в Украину со своим мужем, чтобы 30 мая принять участие в VIII Национальном молитвенном завтраке, сообщает Цензор. НЕТ.

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Являясь соорганизатором неприбыльной организации "Шиндлерc Арк Интернешнл", Розмари Шиндлер Гарлоу активно выступает против антисемитизма, расизма и несправедливости в отношении национальных меньшинств. Помимо участия в Молитвенном завтраке, она планирует провести встречи с украинскими евреями, выжившими после геноцида, и с теми, чьи родственники, стали жертвами нацизма, а также с представителями неправительственных организаций, занимающихся реабилитацией пострадавших.

"Вместе с пережившими Холокост евреями и их потомками мы придерживаемся принципа "не молчать", чтобы будущие поколения никогда больше не переживали антисемитизм и террор. С этой же миссией мы будем и в Украине, где от геноцида во время Холокоста пострадали сотни тысяч евреев и миллионы украинцев погибли во времена Голодомора", - отметила Розмари Шиндлер Гарлоу.

Предположительно, 30 мая на молитвенном завтраке будет присутствовать и новоизбранный президент Владимир Зеленский. Помимо первых лиц государства в мероприятии примут участие народные депутаты Украины, члены Правительства, депутаты парламентов стран Евросоюза и США, представители дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций. "Традиционно Национальные молитвенные завтраки собирают много интересных гостей. При чем гостей не только высоких должностей, но и тех, кто заслужил всеобщее уважение благодаря общественной деятельности или духовной работе. К таким людям как раз относится и Розмари Шиндлер Гарлоу, которую мы рады будем встретить на Молитвенном завтраке 30 мая", - рассказал координатор Национального молитвенного завтрака Павел Унгурян.

Парламентские молитвенные завтраки являются традицией многих демократических стран мира и служат местом объединения и понимания политиков и чиновников. Более 60 лет такие молитвенные завтраки проходят в Конгрессе США и Европарламенте, а также в Германии, Норвегии и других странах. Уже восемь лет подряд молитвенные завтраки проходят и в Украине.

В Украину для участия в VIII Национальном молитвенном завтраке прибудет и политический и финансовый эксперт администрации президента Рейгана Марк Нуттл. Об этом сообщили организаторы молитвенного завтрака. Марк Нуттл посетит Укрину не впервые. В 1991 году он был одним из немногих представителей Запада, принимавших активное участие в формировании независимости Украины, а потом помогавших провести первые в истории Украины национальные выборы Президента.

"Имея только теплые воспоминания об Украине, я беспокоюсь о ее дальнейшей судьбе и с большим интересом наблюдаю за последними политическими изменениями в стране. Мой опыт сотрудничества с администрацией Рейгана подсказывает, что нового президента Украины Владимира Зеленского ожидают непростые времена, и от его окружения будет зависеть очень многое", - отметил политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3129589
 
 
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Когда в народе будет молитв больше чем прокленов, тогда Украина "прорвется" и станет жить лучше.
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Національний американський?
А як щодо молитовного обіду?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество30 мая в Украинском Доме состоится VIII Национальный молитвенный завтрак
 
 
 
 
 
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