 Саакашвили прилетел в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Самолет сел в 17.36. Встречающие его люди кричат "Миша, Миша".

Его встречают украинской народной музыкой, хлебом и солью. Саакашвили вышел к людям в 17.56.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сторонники Саакашвили собираются в аэропорту "Борисполь" - люди держат баннеры и поют гимн. ФОТО



