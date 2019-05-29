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Все про:Борисполь (569) Саакашвили (2713)

 Саакашвили прилетел в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-президент Грузии и экс-глава одесской ОГА Михеил Саакашвили прибыл в Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Самолет сел в 17.36. Встречающие его люди кричат "Миша, Миша".

Его встречают украинской народной музыкой, хлебом и солью. Саакашвили вышел к людям в 17.56.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сторонники Саакашвили собираются в аэропорту "Борисполь" - люди держат баннеры и поют гимн. ФОТО

Саакашвили прилетел в Украину 01

Саакашвили прилетел в Украину 02
Саакашвили прилетел в Украину 03

Источник: https://censor.net.ua/n3129586
 
   
 Топ комментарии
 
Добро пожаловать Михаил! Ты нужен Украине!
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4 справи від кацапської підстилки Портнова?
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Аргентина - Ямайка Українці - порохоботи 5:0
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А Каха Бенукидзе следующим рейсом летит или тебе ещё один клjун нужен, будут Бим и Бом?
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а нужно было рассказать о мыролюбстве и мыролюбных 3003 реформах? и о пользе свиноперемирий?
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Федир Сироус
Туча журналистов..И фсёёё...

Не псуй зебілам свято! Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 5495

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Ну, прилетів, а що він тут забув? Летів би краще зразу в Тбілісі...
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Ну всё! Завтра точно все барыги сядут!!! Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 7176
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Група "25%" поддержит Порошенка при любых раскладах.
Нужна сильная опозиция.



Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 1206

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Так они у власти были 5 лет, какая оппозиция, где логика? Что они не сделали?
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Вот логотип нормальный, бесплатно.

Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 6275
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Каких 25 процентов, очнитесь! В лучшем случае 7 процентов соевых имбециллов, не больше.
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Группа 25 відсмокче хором як на виборах...видать во вкус вошли...
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Не юродствуй. После этого эпохального события (возвращения Саакашвили), вас, упоротых барыголюбов, будет в лучшем случае 0,25%. Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 5708
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Ох и мразь сидит на 112-ом в гостях, гнидотина.
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Любитель ахметовского ануса-шлюшко, вновь стал запевать сладкие песни.
Выборы аднака!!! Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 5714
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Порох ложил на вас сектантов "Шаурмена"-за ним 25% элиты и патриотов Украины.
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Результаты соцопросов изучи, элитарий с каламыи
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******* печінка не витримає стільки "новин"!
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Свыня наверняка уже нажралась, как свыня, в своем Козине.
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Грузинский клоун приехал в труппу Зеленского.
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А ось у петрофілов свято не кінчається.
Ахметов жіл, Ахметов жів, Ахметов должен жіть Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 5330
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Ну наконец-то! Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 7669 С возвращением, Михо! Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 6346 Ждем твоих пламенных речей и рассказов про Лолу Монитор! Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 4161
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И никто не обратил внимания на то, кто его встретил и о ком он спросил в первую очередь как вышел из самолёта. Но конечно просить зе-ботов включить логическую цепочку бесполезно.
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О ком же? Не уж-то о Пете Монире? Мол, ещё на свободе?
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Мерзость которую вы тут рисуете за сто миль воняет вашими портянками и и подъездами.
Хоть бы не палились.
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Група "25%" поддержит Порошенка при любых раскладах.
Нужна сильная опозиция.

Саакашвілі прилетів в Україну - Цензор.НЕТ 7834

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Миша! Грузия ***** заждалась!У нас своих таких *спецов* мутить не меряно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили прилетел в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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