 Саакашвили прилетел в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Самолет сел в 17.36. Встречающие его люди кричат "Миша, Миша".
Его встречают украинской народной музыкой, хлебом и солью. Саакашвили вышел к людям в 17.56.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Самолет сел в 17.36. Встречающие его люди кричат "Миша, Миша".
Его встречают украинской народной музыкой, хлебом и солью. Саакашвили вышел к людям в 17.56.
Туча журналистов..И фсёёё...
Не псуй зебілам свято!
Нужна сильная опозиция.
Выборы аднака!!!
Результаты соцопросов изучи...
Ахметов жіл, Ахметов жів, Ахметов должен жіть
Хоть бы не палились.
Нужна сильная опозиция.