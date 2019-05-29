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Все про:НБУ (4444) Смолий (48) Рожкова Екатерина (34) Савчук Юрий (2)

 Рожкову хотят лишить права исполнять обязанности замглавы НБУ

Депутат ВР от "Народного фронта" Юрий Савчук подал в Окружной административный суд Киева иск с требованием обязать главу НБУ Якова Смолия уволить его заместительницу Екатерину Рожкову.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда г. Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой в незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и совета НБУ относительно не совершения действий по увольнению Рожковой и обязать их это сделать", - сказано в сообщении суда.

В качестве обеспечения иска депутат подал в суд заявление, в котором просит отстранить Рожкову от заседаний в Национальном банке и работы в учреждении.

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Сейчас суд решает, есть ли основания для удовлетворения этого заявления истца и открытия производства по этому делу.

При этом в суде подчеркнули, что обеспечение иска допускается на любой стадии рассмотрения дела.

Ранее олигарх Игорь Коломойский призывал главу НБУ Смолия "выгнать" Рожкову, напоминает "Громадське".

"Ее надо было посадить еще в ПриватБанк. Чтобы вы понимали, мы с ней в прекрасных отношениях", - заявил Коломойский.

Также на Цензор.НЕТ: Коломойскому не смогут вернуть "Приватбанк" в связи с отменой национализации, - Рожкова

Во время национализации ПриватБанка Екатерина Рожкова часто заявляла, что бывшие владельцы вывели из ПриватБанка более 5 млрд долларов. После этого в НБУ инициировали расследование международной аудиторской компании, которая доказала этот факт.

Источник: https://censor.net.ua/n3129582
 
   
 Топ комментарии
 
Так вскрыла что уже 1 судебная инстанция признала национализацию Привата незаконной, ага.
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Она должна сидеть в тюрьме еще за Платинум
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Ой, же ж, джерело так джерело! Давай вже краще "кп.уа" - або одразу "раша растудой": в нас кацапське та прокацаплене зараз найдостовірніше, еге ж? До того ж, Бєня ... чи то пропонує, чи то вимагає...
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"Прошу Вас уволиться по собственному желанию" Нардеп Савчук хочет лишить Рожкову полномочий замглавы НБУ - Цензор.НЕТ 7627
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Та эту рожкову убить. И это будет гуманно
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за что ? зато что вскрыла нарушения в Привате при Коломойском ?
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Так вскрыла что уже 1 судебная инстанция признала национализацию Привата незаконной, ага.
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Судья признал наличие доказательств тщательно спланированных мошеннических действий и отмывание средств в особо крупных размерах https://korrespondent.net/business/companies/4039796-sud-londona-vynes-reshenye-po-delu-pryvatbanka-y-kolomoiskoho
Предложите альтернативное видение, но такое же аторитетное, а не самые судастые Украинские суды
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Як за що???!!! Вона ж проти Бєні пішла! Хазаїн псам сказав:"Фас!" і собаки загавкали. Чим і паляться 😁
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Ну так и Гонтарева лучший банкир вселенной на зарплату в Лондоне накупила недвижимости...
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Может Смолий не может без неё? В смысле не справится...
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Ой, же ж, джерело так джерело! Давай вже краще "кп.уа" - або одразу "раша растудой": в нас кацапське та прокацаплене зараз найдостовірніше, еге ж? До того ж, Бєня ... чи то пропонує, чи то вимагає...
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Гы..... свынорылые верят только Прямому и 5-ому каналам. Про пленки прослушки Рожковой еще у Шустера говорили. Рожкову хочуть позбавити права виконувати обов'язки заступника голови НБУ - Цензор.НЕТ 8521
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бєня чужими ручками робить свої брудні справи. і типово - гідрант Зе загадково мовчить...на фоні шаурми
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Она должна сидеть в тюрьме еще за Платинум
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Пороховня выводит своих ближайших исполнителей, владеющих конпроментирующей информацией, из под удара. Как они это думают...
А на самом деле, этих ребят везде найдут и заставят ответить. Ну, разве шо они сдрыстнут в кацапию или в С. Корею... Там их цивилизация не достанет, хай там и доживают свои никчемные дни.
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Может и вывел Коломойский деньги из своего банка, зная что его будут грабить.
Но куда вывел?
Себе в карман?
Нет.
Деньги пошли в производственные предприятия, которые работают, создают продукт, и люди там получают зарплату. Отвратительная схема для киевского ворья, когда люди назло реформам работают и выживают, не правда ли?
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не рассказывайте сказок - Коломойский взял рефинансирование у НБУ и вывел в офшоры, а когда НБУ спохватился то оказалось что стоимость активов Привата не покрывает даже части взятого рефинансирования
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРожкову хотят лишить права исполнять обязанности замглавы НБУ
 
 
 
 
 
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