 За 5 лет на востоке Украины погибли 83 военнослужащих батальона "Донбасс", - Аваков. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Карловка, Артемовск, Попасная, Лисичанск, Золотое, Первомайск, Иловайск, Дебальцево, Мариуполь Славянск - мы помним каждое из этих слов. Это не просто города и села, это вехи бесчестной и жестокой войны. Нам с вами выпала честь защищать Украину. С мая 2014 года и по сей день батальон НГУ "Донбасс" выполняет боевые задачи в горячих точках. Украина позвала добровольцев в самое сложное время и именно они стали той силой, которая дала отпор врагу", - напомнил глава МВД.

Министр отметил, что тогда не хватало опыта и оружия, но было неудержимое желание защитить родную землю.

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"На востоке Украины погибли 83, ранения получили 141 военнослужащих "Донбасса", наших товарищей. 294 ваших побратима получили государственные награды, 74 - посмертно. Я уверен, что вы и впредь будете с честью защищать Украину! Слава Вам, слава Украине! ", - сказал Аваков.

Временно исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Николай Балан отметил, что 30 мая 2014 года приказом Главнокомандующего был создан батальон "Донбасс", но еще 25 мая большинство военнослужащих приняли первое боевое крещение в Карловке.

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Сейчас батальон "Донбасс" является отдельным структурным подразделением специального назначения входящом в ВП 3035 и постоянно дислоцируется в Славянске.