 Возвращение Саакашвили в Украину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямая трасляция Громадського ТВ из аэропорта "Борисполь"
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Порошенко проводит совещание по усилению обороноспособности Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ
Порошенко проводит митинг на Майдане Незалежности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Дело Труханова: прямую трансляцию заседаний прекратили по инициативе судей
Дарницкий суд продолжает рассмотрение дела Крысина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
+16
Коли він щось купував?Або вкрав,або в аренду взяв))
+15
Страшный сон свынопотама сбывается.
- Боголюбов (олігарх)
- Коломойський (олігарх)
- Портнов (екс-янек)
- Хорошковський (екс-янек)
- Кузьмін (екс-янек)
- Саакашвілі (шизік)
А ви кажете нічого не міняється?
Наплевать.
Вот такок, слюной: тьфу, и все.
"Коземанде"(С) кредиторы поставили вилку: или "*********"(С) выполняет все условия заимодавцев, то есть Украина переходит под внешнее управление, а это конец олигархата, или "коземанде"(С) придется объявить дефолт, и тогда "коземанду"( С) - теперь вместе с Мишико - просто повесят.
Никакого иного пути нет; никто, кроме МВФ, "коземанде" денег не даст (запоребтриком бы дали под Новороссию, как и было обговорено, но запоребрику ходу в Украину нет, спасибо США), так что это твариант получения денег отсох, не дозрев.
Так что одним Саакашвили больше, одним Саакашвили меньше - никаой разницы не играет.
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-appeal-us-government-do-not-live-ukraine-alone-oligarchs-pro-russian-revenge-seekers-and-aggressor
https://www.youtube.com/watch?v=gM79fHL5WsU
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
С Закарпатьем - это еще цветочки.
Владимир Александрович не нашел времени встретиться с представителями крымских татар, так занят был (подготовкой к елкам, наверное). Поддержка от Эрдогана теперь Владимиру Александровичу будет нулевая, но "коземанде" это как-то "пiх*й", друзей то у них много, запоребриком вон сколько.
Так что "коземанде" не стоит удивляться, если в трудную минуту крымские татары поддадут им под зад ногой, чтобы отлетели подальше.
Яснопонятно шавка ПЕСа
https://twitter.com/ErichXartmann/status/1133474749068320769
мілий... мілий!..
Такую картину напишут через века.
https://www.facebook.com/GutmanDmytro/videos/2396600810617742/?notif_id=1559138452002451¬if_t=live_video
Эх вы! Жизни не нюхали?! А я цельное лето, цельное лето: утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись... А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. Пашешь, как трактор... А ежели дождь во время усушки? А скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?...
(м/ф." Возвращение блудного..попугая" ) ))))))))))))))))
когда ваше чмо начнёт строить дороги?
Я зауважаю Саакашвили, даже если его показательная лояльность к Зеленскому, всего лишь инструмент для возвращения в Украину. В любом случае, будет весело.
зебильнутые - Саака - враг Авакова и Коломоя!!