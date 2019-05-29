EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3111  95
Все про:Борисполь (569) Саакашвили (2713)

 Возвращение Саакашвили в Украину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

29 мая в Украину возвращается экс-президент и экс-глава Одесской ОГА Грузии Михеил Сааакашвили.

Прямая трасляция Громадського ТВ из аэропорта "Борисполь"

Источник: https://censor.net.ua/n3129573
 
   
 Топ комментарии
 
Коли він щось купував?Або вкрав,або в аренду взяв))
 показать весь комментарий
 
Страшный сон свынопотама сбывается.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А уважаемый Петро Алексеевич уже купил себе штанишки с пропеллером?
 показать весь комментарий
 
 
Коли він щось купував?Або вкрав,або в аренду взяв))
 показать весь комментарий
 
 
На ростов на чому летіти буде - на луценківській ступі?
 показать весь комментарий
 
 
дураки кто постят такие фото. когда любого из них бандиты загонят на мокрую крышу высотки, я бы с удовольствием спросил, - так ты карлсон? негоже несчастье представлять клоунадой. и наоборот. человек не в чем не виновный мог погибнуть. негоже...
 показать весь комментарий
 
 
Нічого поганого Дніпру Міхо не зробив. Скоріше гадив Дніпру Мародер, коли похерив наше ЮМЗ на користь третьоразрядних кишенькових шараг. Дніпро так і не отримав ЖОДНОГО військово-ракетного замовлення.
 показать весь комментарий
 
 
Мародер Порошенко протягом всього життя гадив Дніпру. Особливо останні п'ять років.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Заробітчани які повернулися в Україну
- Боголюбов (олігарх)
- Коломойський (олігарх)
- Портнов (екс-янек)
- Хорошковський (екс-янек)
- Кузьмін (екс-янек)
- Саакашвілі (шизік)
А ви кажете нічого не міняється?
 показать весь комментарий
 
 
Любишь менять свынопотама на коломойшупотама?Типа в правую ноздрю тебе не зашло то давай в левую попробуем?
 показать весь комментарий
 
Не много ли чести для этого неудачника? Прям прямую трансу организовали. Как будь-то папка рымский приехал.
 показать весь комментарий
 
 
ну вибачте пане Трамп. чи ти не трамп? то мать ти лузер голозадий а не СААКАШВІЛІ
 показать весь комментарий
 
 
Месія Міхо, рятівник України та покровитель зубожілих.
 показать весь комментарий
 
я задоволений. Саакашвілі це людина з великої літери.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько свиножопый за этот высер заплатил тебе, ублюдочное
 показать весь комментарий
 
 
Кеша, считай сребреники, не отвлекайся по мелочам: ждут тебя, великий лизун, большие дела. Потом - пекло!!!
 показать весь комментарий
 
з літери б починаються і самі погані слова як я тебе вважаю хто ти.
 показать весь комментарий
 
Зедебил, твое вонючее мнение по поводу алфавита кто -то спрашивал? сопи в две дырки, одноклеточный.
 показать весь комментарий
 
у підвалі? та ні, він черговий самольот бабла в іспанію вивозить. не встиг після 1го та 2го туру довивезти. машинами грузять,вивезти все ніяк Возвращение Саакашвили в Украину - Цензор.НЕТ 372
 показать весь комментарий
 
 
А ещё необходимо в Великобританию и в Ростов переправить...
 показать весь комментарий
 
Ты сам себе веришь хоть?Для прикола хотелось бы от тебя услышать комент лет через 5 когда порох будет в раде а не на нарах и даже не под следствием и ты будешь выглядеть как классический лох.
 показать весь комментарий
 
Да он сейчас уже выглядит лохом. Просто не хочет себе в этом признаться.
 показать весь комментарий
 
 
заробітчани так і пруть Возвращение Саакашвили в Украину - Цензор.НЕТ 2798 от шо кінець зубажіння животворящий дєлає Возвращение Саакашвили в Украину - Цензор.НЕТ 425
 показать весь комментарий
 
 
Да хоть премьер-министром.
Наплевать.
Вот такок, слюной: тьфу, и все.
"Коземанде"(С) кредиторы поставили вилку: или "*********"(С) выполняет все условия заимодавцев, то есть Украина переходит под внешнее управление, а это конец олигархата, или "коземанде"(С) придется объявить дефолт, и тогда "коземанду"( С) - теперь вместе с Мишико - просто повесят.
Никакого иного пути нет; никто, кроме МВФ, "коземанде" денег не даст (запоребтриком бы дали под Новороссию, как и было обговорено, но запоребрику ходу в Украину нет, спасибо США), так что это твариант получения денег отсох, не дозрев.
Так что одним Саакашвили больше, одним Саакашвили меньше - никаой разницы не играет.
 показать весь комментарий
 
 
Карлисончик вернулся. Радость-то какая. Только этого леворуционера, борцуна с карупцией-барыгами в Украине и не хватало. Штаны хоть переодел?
 показать весь комментарий
 
 
Ну все, теперь Карлсон должен посадить барыгу Коломойского, как и обещал в 2016-м
 показать весь комментарий
 
 
Аркадий Бабченко
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
 показать весь комментарий
 
 
"Собственно, это называется - потеря управления"

С Закарпатьем - это еще цветочки.
Владимир Александрович не нашел времени встретиться с представителями крымских татар, так занят был (подготовкой к елкам, наверное). Поддержка от Эрдогана теперь Владимиру Александровичу будет нулевая, но "коземанде" это как-то "пiх*й", друзей то у них много, запоребриком вон сколько.
Так что "коземанде" не стоит удивляться, если в трудную минуту крымские татары поддадут им под зад ногой, чтобы отлетели подальше.
 показать весь комментарий
 
этот аркаша тот, которого сначала убили, а потом не совсем убили？
Яснопонятно шавка ПЕСа
 показать весь комментарий
 
так этот день теперь официально выходной будет ? рад что он вернулся , но такой ажиотаж - это уже перебор
 показать весь комментарий
 
 
что же теперь авакян будет говорить?
 показать весь комментарий
 
Бутусов. Ауууууууууууууу! Чего молчишь про удаление петиции об отставке Зе! А про крлсона прямую трансляцию показываешь!?
 показать весь комментарий
 
 
А скільки вона набрала?14 мільонів?Ні,то підітрись тою петіцією))
 показать весь комментарий
 
Когда Господь хочет наказать человека, он отбирает разум.
 показать весь комментарий
 
Так что можешь им подтереться! Он всё равно тебе без надобности!
 показать весь комментарий
 
Сразу видно кацапского дятла Александр Иванович 866f20ca. У него проблемы с туалетной бумагой и любая мысль сводится к жеппе. плюс идиосинкразия к слову петиция.
 показать весь комментарий
 
Ты подтираешься петицией а беня подтирается 14 милионами,наверное это пэрэмога
 показать весь комментарий
 
Никто не встречает вааще))- да , порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
его коломойский должен встречать, с цветами 😊
 показать весь комментарий
 
Ваван Александрович, скажите, вы ВСЕМ осужденным на 3 года ИТК, даете гражданство Украины или только грузинам сотрудничиющим с Курченко и ФСБ?
 показать весь комментарий
 
 
Какое "счастье", цирк в прямом эфире.
 показать весь комментарий
 
 
Возвращение Святого Михеила.
Такую картину напишут через века.
 показать весь комментарий
 
Был изгнан со всоей Родины за кровавый разгон демонстраций, разворовывание госбюджета и сокрытие убийств граждан своей страны, нет это не Янукович, это тот перед кем сейчас много украинцев готовится землю вылизывать, мало им Януковича было.
 показать весь комментарий
 
 
***
Эх вы! Жизни не нюхали?! А я цельное лето, цельное лето: утром покос, вечером надои, то корова опоросится, то куры понеслись... А тут вишня взошла! Свекла заколосилась!.. Пашешь, как трактор... А ежели дождь во время усушки? А скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?...
(м/ф." Возвращение блудного..попугая" ) ))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
)))))))))))))) причём блудный попугай реинкарнировался в светку курицыну.
 показать весь комментарий
 
Количество идиотов зашкаливает поэтому одним больше, одним меньше...Праздничный пролет Карлисона над Крещатиком будет?
 показать весь комментарий
 
 
а откуда еще это расосеейская шлюха может брать свои картинки? 😊
 показать весь комментарий
 
кто шлюха то О?? российская ? Порошенок что ли ???? О_о
 показать весь комментарий
 
 
хз, кто такой "порошенок", тот кто в Ростов сбежал? да и как-то пох
когда ваше чмо начнёт строить дороги?
 показать весь комментарий
 
Видать все помойки расейские облазил, чтоб эту хрень вытащить.
 показать весь комментарий
 
Битва Титанов.
Я зауважаю Саакашвили, даже если его показательная лояльность к Зеленскому, всего лишь инструмент для возвращения в Украину. В любом случае, будет весело.
Повернення Саакашвілі в Україну - Цензор.НЕТ 4674
 показать весь комментарий
 
 
"А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла." (с) Повернення Саакашвілі в Україну - Цензор.НЕТ 3579
 показать весь комментарий
 
Всегда поражался дибилизму люмпенизированных масс. Ну хорошо, вернулся. И что? Профиты лично для вас от его возвращения? Он ничего ни сделал на должности губернатора, при своем прокуроре и начальнике милиции, ну кроме собственного обогащения, что вы ждете от него сейчас? Что вы ждете от его возвращения?
 показать весь комментарий
 
 
ты ж видишь - постят дебильные картинки! будто саака враг пороха 😂😂🤣
зебильнутые - Саака - враг Авакова и Коломоя!!
 показать весь комментарий
 
А провести через VIP зал без этого шоу в общем зале прилета было нельзя?
 показать весь комментарий
 
А де Аваков? Чому не одягає браслети як обицяв?))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение Саакашвили в Украину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
 вверх