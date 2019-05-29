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Все про:Борисполь (569) Саакашвили (2713)

 Возвращение Саакашвили в Украину. ПОЛНОЕ ВИДЕО

29 мая в Украину возвращается экс-президент и экс-глава Одесской ОГА Грузии Михеил Сааакашвили.

Прямая трасляция Громадського ТВ из аэропорта "Борисполь"

Источник: https://censor.net.ua/n3129573
 
   
 Топ комментарии
 
Коли він щось купував?Або вкрав,або в аренду взяв))
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Страшный сон свынопотама сбывается.
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А уважаемый Петро Алексеевич уже купил себе штанишки с пропеллером?
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Битва Титанов.
Я зауважаю Саакашвили, даже если его показательная лояльность к Зеленскому, всего лишь инструмент для возвращения в Украину. В любом случае, будет весело.
Повернення Саакашвілі в Україну - Цензор.НЕТ 4674
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"А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла." (с) Повернення Саакашвілі в Україну - Цензор.НЕТ 3579
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Всегда поражался дибилизму люмпенизированных масс. Ну хорошо, вернулся. И что? Профиты лично для вас от его возвращения? Он ничего ни сделал на должности губернатора, при своем прокуроре и начальнике милиции, ну кроме собственного обогащения, что вы ждете от него сейчас? Что вы ждете от его возвращения?
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А провести через VIP зал без этого шоу в общем зале прилета было нельзя?
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А де Аваков? Чому не одягає браслети як обицяв?))
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Верніте Януковіща--- всі його прийдуть встрічати Повернення Саакашвілі в Україну - Цензор.НЕТ 3864
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"Поверніть" і "зустрічати", дебільний ти дебіл Повернення Саакашвілі в Україну - Цензор.НЕТ 2361
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Кєша! Зеленський своє слово сказав! А Рада - обосралась
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Спробуй навчатись писати спочатку на парканах. І слова оберай попростіше. Щось писати в інтернеті тобі ще рано Повернення Саакашвілі в Україну - Цензор.НЕТ 2850
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обов'язково...буду вчитись у такого філолога як ти
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вот для этого бе-бе-бе и привезли, чтоб Аваков сильно о себе не мнил
схватка за премьерство будет жестокой
но осенний кровавый Майдан, конечно, всех расставит по местам
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Майдан у вас в Москві? Що для цього у вас є? Пляшки треба?
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Так, обращаясь к министру, журналистка напомнила, что два месяца назад он исключил возможность возвращения Саакашвили. На ее просьбу прокомментировать это, Аваков сказал: «Еще вопросы есть, кроме этого?»
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Президент України Володимир Зеленський не мав права вносити зміни в указ свого попередника Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, тому що це є актом індивідуальної дії, який втрачає свою силу одразу після реалізації.

Про це розповів юрист Андрій Гук, який пояснив, що акт індивідуальної дії відрізняється від нормативних актів, які продовжують свою дію після набрання чинності, та в які можна вносити зміни.

"Якщо є якісь нормативні акти, які постійно регулюють певні відносини, то в них вносяться зміни.
Якщо є указ, яким одноразово ухвалюється рішення про припинення громадянства, то далі має бути інший акт індивідуальної дії, який або надає його заново, або в якийсь спосіб виконує рішення суду, наприклад", - каже Гук.

Однак Зеленський просто вніс зміни до попереднього указу без обґрунтувань, що, на думку юриста, є серйозним порушенням техніки й практики ухвалення рішення про громадянство.

"Навіть якщо спробувати змоделювати певні юридичні питання, наприклад, а що було в період між указом Порошенка про позбавлення громадянства й нещодавнім указом Зеленського про внесення змін. То був Саакашвілі громадянином чи ні", - роз'яснює він.
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У парламенті Грузії заявили, що рішення президента України Володимира Зеленського про повернення українського громадянства Міхеілу Саакашвілі є прикрим, але грузинсько-українські відносини набагато важливіші.

Про це заявив віце-спікер парламенту Грузії Гія Вольський, повідомляє "Грузия Online".

Як зазначив Вольський, залучення Саакашвілі в українську політику принесе шкоду, оскільки, за його оцінкою, екс-президент Грузії - брехун.

"Я взагалі утримався б від оцінки рішень Зеленського, оскільки зробити нам разом, Україні та Грузії, потрібно багато. Нам слід зробити дуже важливі й серйозні кроки у всіх напрямках, в тому числі в цій напруженій обстановці. Виходячи з цього, тема союзництва для нас пріоритетна", - сказав він.

"Рішення Зеленського є прикрим, однак коли ці два питання ставиш на ваги в глобальному масштабі, грузинсько-українські стосунки набагато важливіші і масштабніші, ніж те, яке рішення буде прийнято ними щодо Саакашвілі", - заявив Гія Вольський.
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у кубла траур,сбылся их страшный кошмар...Миша вернулся))))
Ажиотаж правда не здоровый,чтоб история с выдворением не повторилась,Михо желаю не быть ретивым.
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вы правы авакову с юлькой и беньклй это пистон еще тон в задницу
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Возвращение Сакашвили в Украину. Сезон 2. Серия 3
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозвращение Саакашвили в Украину. ПОЛНОЕ ВИДЕО
 
 
 
 
 
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