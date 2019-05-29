 Возвращение Саакашвили в Украину. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Прямая трасляция Громадського ТВ из аэропорта "Борисполь"
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Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ
"Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства
Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства
Саакашвили увидел первые результаты голосования на выборах Президента и решил повременить с возвращением в Украину
Саакашвили прилетел в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
+25
Коли він щось купував?Або вкрав,або в аренду взяв))
+21
Страшный сон свынопотама сбывается.
+14
А уважаемый Петро Алексеевич уже купил себе штанишки с пропеллером?
Я зауважаю Саакашвили, даже если его показательная лояльность к Зеленскому, всего лишь инструмент для возвращения в Украину. В любом случае, будет весело.
схватка за премьерство будет жестокой
но осенний кровавый Майдан, конечно, всех расставит по местам
Про це розповів юрист Андрій Гук, який пояснив, що акт індивідуальної дії відрізняється від нормативних актів, які продовжують свою дію після набрання чинності, та в які можна вносити зміни.
"Якщо є якісь нормативні акти, які постійно регулюють певні відносини, то в них вносяться зміни.
Якщо є указ, яким одноразово ухвалюється рішення про припинення громадянства, то далі має бути інший акт індивідуальної дії, який або надає його заново, або в якийсь спосіб виконує рішення суду, наприклад", - каже Гук.
Однак Зеленський просто вніс зміни до попереднього указу без обґрунтувань, що, на думку юриста, є серйозним порушенням техніки й практики ухвалення рішення про громадянство.
"Навіть якщо спробувати змоделювати певні юридичні питання, наприклад, а що було в період між указом Порошенка про позбавлення громадянства й нещодавнім указом Зеленського про внесення змін. То був Саакашвілі громадянином чи ні", - роз'яснює він.
Про це заявив віце-спікер парламенту Грузії Гія Вольський, повідомляє "Грузия Online".
Як зазначив Вольський, залучення Саакашвілі в українську політику принесе шкоду, оскільки, за його оцінкою, екс-президент Грузії - брехун.
"Я взагалі утримався б від оцінки рішень Зеленського, оскільки зробити нам разом, Україні та Грузії, потрібно багато. Нам слід зробити дуже важливі й серйозні кроки у всіх напрямках, в тому числі в цій напруженій обстановці. Виходячи з цього, тема союзництва для нас пріоритетна", - сказав він.
"Рішення Зеленського є прикрим, однак коли ці два питання ставиш на ваги в глобальному масштабі, грузинсько-українські стосунки набагато важливіші і масштабніші, ніж те, яке рішення буде прийнято ними щодо Саакашвілі", - заявив Гія Вольський.
Ажиотаж правда не здоровый,чтоб история с выдворением не повторилась,Михо желаю не быть ретивым.