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Все про:ВР (22966) законопроект (2051) импичмент (327)

 Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде

Президентский законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)" зарегистрирован в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №10340 внес глава государства Владимир Зеленский.

В то же время текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте (обновлено)

Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129571
 
   
 Топ комментарии
 
«МВД Украины убрало из розыска бывшего главу «Укртранснафты» и сотрудника группы «Приват» Александра Лазорка, разыскивавшегося за расхищение госимущества». А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?

Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 5508
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Отлично.
Нужно поскорее объявить зебилу импичмент
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годное дело , а мародёра с подельниками за решётку когда?
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За свои бабки пусть покупают новые барыги, а то размечтались
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«МВД Украины убрало из розыска бывшего главу «Укртранснафты» и сотрудника группы «Приват» Александра Лазорка, разыскивавшегося за расхищение госимущества». А вот Лазарок, его сын и еще какой-то украинский телеведущий. Совпадение?

Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 5508
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https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/11/643481/ А так запостить не? Дело закрыли ещё до результатов 2 тура. Но виноват конечно Зеленский, а не импотент Петя.
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Очень бы хотелось прочесть, чего там наваяли богданы с розумковими.
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хотілося почути виправдання від порошенка та його прихильників за те що він імпотент політичний, він не зміг....
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Что он тебе памперсы не успел поменять?
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Цей законопроект призначений не для читання, чи аналізу, а як конфетка для зеленої пастви. Тобто зараз будуть із захопленням лайкати : "Який душечка, пацанчик сказав - пацанчик зробив!"
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годное дело , а мародёра с подельниками за решётку когда?
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Отлично.
Нужно поскорее объявить зебилу импичмент
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Гыыыыы, та ты зачетный пэтеботяра. Где калолиция в зраде？😀
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деПутани намалюють 100500 "поправок"...
😁
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что держать?
то чем он на рояле играл?
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Не забываем: он обещал принять всеми силами закон про импичмент, а не просто внести законопроект!
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Вот честно, прочёл заголовок как «законопроект об импичменте Зеленского зарегистрирован в раде»
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Може приклад Чаушеску більш яркий та святковий,та ще і надійний?
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Порохоботы пердаки уже напрягли? Саакашвили шлет вам пламенный привет
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Не ну так не цікаво тоді бути президентом, теряется весь смысл...
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Аркадий Бабченко
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
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зря вы так . не малые средства под эту технику списаны или если аренда то какая то бумажка об аренде должна существовать -любая прокуратура за два дня размотает . подождем . я предлагал поджечь- проверенная практика ))))
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Съел шаурму и проект про импичмент готов 😀😀😳
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А помните как Потрох свиной хрюкал "мий закон про импичмент буде одним с перших!"
Правда за 5 лет так и не сподобился...
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