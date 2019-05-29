 Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №10340 внес глава государства Владимир Зеленский.

В то же время текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

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