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Все про:дисквалификация (38) договорняк (21) спорт (1713) теннис (105)

 Украинскую теннисистку Плоскину навсегда дисквалифицировали за договорные матчи

22-летняя украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за организацию договорных матчей. Кроме этого, ей придется заплатить штраф в $20 тысяч.

Об этом сообщает антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Расследование установило, что 22-летняя Плоскина познакомила другую спортсменку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным исходом. Это произошло в октябре 2016 года", - говорится в заявлении на сайте организации.

Кроме того, Плоскина дважды не сообщила о договорных матчах, а также отказалась сотрудничать со следствием.

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Елена Плоскина занимает 832 место в рейтинге WTA. В последний раз она выходила на корт в прошлом году на домашнем 15-тысячнике в Черноморске, где с квалификации дошла до четвертьфинала. Лучшей позицией украинки в рейтинге WTA было 698-е место в октябре 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3129570
 
 
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Та да, в отселекцированную лапту играть это тебе не фунт изюму...
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Жадность и ни чего более. Правильно сделали что дисквалифицировали.
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Через недельку-другую уже будет в партии Вальцмана. Хорошая смена для них. Украинскую теннисистку Плоскину навсегда дисквалифицировали за договорные матчи - Цензор.НЕТ 8422
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По фамилии - казапка, а значит мошенница. К тому же, раз в 22 году занимала такой низкий рейтинг значит безталанная. Только с договорняков и могла подзаработать копеечку.
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Плоскина это украинская фамилия. Хотя при чем тут фамилия?
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"Фамилия Шульга образована из прозвища, в основе которого лежит диалектное слово «шульга», т.е. левая рука. Скорее всего, Шульгой называли левшу. В народных представления "левое" всегда ассоциировалось со злом, нечистой силой, неправдой, со всем плохим и враждебным. Поэтому и Шульгой могли прозвать не только левшу, но и вообще обманщика, плута, мошенника. , со временем получил фамилию Шульга. " (с) Українську тенісистку Плоскіну назавжди дискваліфікували за договірні матчі - Цензор.НЕТ 4601
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинскую теннисистку Плоскину навсегда дисквалифицировали за договорные матчи
 
 
 
 
 
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