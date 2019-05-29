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Все про:УПЦ КП (467) Филарет (435) Епифаний (169) ПЦУ (377)

 "Вносят смуту", - Епифаний объявил недействительными издаваемые от имени УПЦ КП документы и распоряжения

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний назвал недействительными документы, издаваемые патриархом Филаретом от имени Киевского патриархата, так как они "вносят смуту среди клира г. Киева".

Об этом говорится в указе предстоятеля от 29 мая, информирует Цензор.НЕТ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - сказано в документе.

Этим же указом Епифаний принял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3129566
 
   
 Топ комментарии
 
Петрів лохотрон. Підсунув чувавкнам кабачкову ікру по ціні осетрової.
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А цей Єпіфаній не з ФСБ?,Бо з Київським Патріархатом,та Філаретом боролись тільки росіянці.
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Петрів лохотрон. Підсунув чувавкнам кабачкову ікру по ціні осетрової.
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Єпіфаній новий голова ПЦУ, а Філарет має йти на покой в монастир! Досить вже смути в українському православ'ї, яку Філарет впроваджував 28 років! За 28 років Філарет не зміг самостійно об'єднатись навіть з УАПЦ, цілі єпархії УАПЦ йшли до УГКЦ тільки щоб не мати нічого спільного з Філаретом! Філарет був причиною через що українські православні не могли об'єднатись всі ці роки! Досить вже мутити воду, у відставку та під замок в монастир!
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ппц, этого дурачка назначали бороться с московским паханатом, а он своих щимит!
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дай угадаю, если я счас спрошу "а в чем лохотрон?", мне какой-нибудь условный "baty lloyd" ответит что-то вроде "да не лохотрон, а *********" и так по кругу до бесконечности. хорошая тактика
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Лохотрон в том, что обещали независимую украинскую церковь, а получили Константинопольскую митрополию. Или ты хочешь сказать, что про независимость разговора не было?
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незалежність від РПЦ! а не від Вселенського патріархату. В православ'ї Вселенський патріархат - церков-мати, неможливо набути незалежності від нього, не втративши канонічності.
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Упц кп была зависима от рпц? Прекрати строить их себя идиота, ты все прекрасно понимаешь. Просто признай, что Порошенко променял независимость на бумажку.. О прям как с яо
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Упц кп була взагалі НЕКАНОНІЧНА! тобто не визнана православним світом. а канонічна УПЦ МП була повністю залежна від РПЦ. Тому не треба тут розповідати маячню.
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То есть людей которые в неё ходили Бог не видел? А как стала каноничной сразу разглядел? Это вера, люди верят в Бога и ходят в церковь не из за канонов
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я ж не знаю кого там бачить бог і чи він є взагалі. питання в тому, яких правил дотримуються люди, які вважають себе приналежними до тієї чи іншої церкви.
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Тобто всі хто туди ходив - "горять вічно", тому що Боб чує тільки конічних?

Ну так легше всіх купою відправити "горіти вічно", бо виявиться що вся ця секта - некако, тьху, неканонна.)
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Я и говорю - у нас вместо тризуба надо бы грабли. Может бы поменьше наступали на?)
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там тебе ниже Пират Рыжий ответил
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тому з ольгінськими не встряю у дискусію,а відразу викидую на..уй у спам.
і всім раджу "Вносять смуту", - Епіфаній оголосив недійсними документи і розпорядження, які видаються від імені УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9337
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Деякі ідіоти за все своє життя в Україні,так і не опанували Українську Мову.Пишуть по кацапів,на кацапському язику і не паляться))
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по простому- раньше был обком и подчинялся, а теперь райком и тоже подчиняется- не стало патриархата
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А цей Єпіфаній не з ФСБ?,Бо з Київським Патріархатом,та Філаретом боролись тільки росіянці.
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Начнем с того, что Филарет не имеет права выдавать указы от имени УПЦ
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Упц вже не існує

ВЛИЛАСЬ У ПЦУ.

АПРОПО.
ТІ "ЦИДУЛКИ",ЩО зараз підписує Філарет від імені Упц кп юридично нікчемні.
для туалету згодяться )
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Ты сам не в том вагоне-теплушке родился?
Читать не умеешь - от кого Филарет письма подеисывает.
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Петя при чем? нового президента выбрали. при Пете все было чинно, благородно.
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ну он же сильно парился этим вопросом!
тогда значит переживал, а сейчас ему пофиг?
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ну он не то чтобы "парился", просто профессионально выполнял свои должностные обязанности, а сейчас уже его уволили, так што звиняйте
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гы гы ...и путин уже не нападает , бо пете пофиг
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Петя удерживал Филарета, даже не знаю как ему вообще удалось его уговорить поступиться своими амбициями...Теперь у нас не Президент, а преЗедент, для которого "томос" - это "термос" и его потеря только добавит комичности его старым шуточкам
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а пети уже не надо, то была ступенька к трону
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***
Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни...
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нужно на Филарета снова наложить анафему...
Ему не привыкать.... "Вносят смуту", - Епифаний объявил недействительными издаваемые от имени УПЦ КП документы и распоряжения - Цензор.НЕТ 2177
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Уже выплятки от сталинского рпц и путинского фсб не стесняются всух на Цензоре - "снова", "ему не привыкать".
Твари...
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а что такое? судя по грозным воплям попов, то "анафема" должна мгновенно испепелять, а не веселить поциента и смешить публику)
мракобесы беснуются, стадо смотрит - все довольны(кроме тех кто не верит в чепуху))
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Ты мне тут не уводи в сторону - Москва анафему за попытку отсоединения положила. Я про политическое влияние, имперские амбиции РФ.
Или тот утырок не знал?!
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На мій погляд Філарет правий. Невизнання ще однією церквою -Стамбулом самостійності нашої церкви, це дрібниці в порівнянніз патріархатом . Все рівні інші нас також по старому не визнають.
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ви єврей? тов. все правильно написав. он, англіканська цирква є і кладе на попів римських, а тим більше на мулл, чи яка кликуха у Варфолома?
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ні. так у всіх свої канони. якщо хочеш бути частиною світового православ'я - мусиш дотримуватись його канонів. а як ні - то ні. тоді ти неканонічне упц кп, а купа правослабнутих йде до канонічної упц мп і слухає там московську пропаганду.
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Епифания назначил Вселенский патриарх, он же снял анафему с Филарета, тем самым они равны. А кто легальный и кто нет, права определять имеет только тот, чья Церковь если он конечно знает что у него есть церковь, но Он на небесах. Но судя по дракам вокруг приходов и мизерный переход, смуту как раз намутили петенька и епифаний.
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Епифания назначил Вселенский патриарх, он же снял анафему с Филарета, тем самым они равны.\\\\\\\\\\
но Он на небесах.\\\\\\\\\\\\

Если не сказать что речь о правослабии, то после такого спича, вас в норм. стране постарались бы продиагностировать на предмет "бо-бо"
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Украинцы кацапам назло сдали свой патриархат Стамбулу в подчинение.
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Нема щоб виборювати самостійність . У спину ж нас ніхто не гнав,не враховуючи вибори президента.
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хлопці, вибачайте, але ви трохи тупенькі. не існує ніякої самостійності в православній церкві. Є вселенський патріархат. В його лоні перебувають патріархати і метрополії. Окремим патріархатам можуть підпорядковуватись метрополії. Раніше УПЦ МП була метрополією в складі РПЦ, який в свою чергу підпорядковувався Вселенському патріархату. УПЦ КП взагалі неканонічна, ніким не визнана. Відтепер ПЦУ піднялась на щабель вище - напряму підпорядкована Вселенському патріархату, без прошарку у вигляді РПЦ. Ніякої більшої самостійності набути неможливо. В майбутньому можна змінити статус з метрополії на патріархат, але це не змінить відносин підпорядкованості Вселенському патріархату.
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Ничем. Обещали независимую церковь или нет?
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незалежну від РПЦ. Незалежність від ВП неможлива за православними канонами. лише ціною втрати канонічності.
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Ещё сколько раз тебе написать, что упц кп НИКАК не зависила от рпц!!!!!
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ще разів скільки писати, що упц кп неканонічна взагалі була.
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Объявление, все кто ходил в упц кп и крестился там, вас обманули, выкидывайте крестики и идите креститься заново. Тоже само с молодожёнам, ваш брак на небесах не зарегистрирован, просьба повторно пройти регистрацию
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не говоря об уже подохших..... "Вносять смуту", - Епіфаній оголосив недійсними документи і розпорядження, які видаються від імені УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9834 ("горят вечно"))
живые то хотя бы побегут и заново отстегнут бабла(а потом выяснится что и эта секта - "неканонична" тоже)))
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Ах ти ж свинсобака! Як це УПЦ КП неканонічна? А де мене хрестили? А міліони людей сповідались в цій Церкви?Це все як, недійсне? Що те мелеш, кацапська наволоч.
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ты, и миллионы давшие осквернить себя шарлатанам, попадут прямо в АдЪ!!!
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та йди ти під три чорти! я тобі за факти кажу, про православні канони, якими б дурними вони не були. я цю вашу релігію розглядаю виключно з наукової точки зору.
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Пішов ти в дупу, науковець пгтешний. У себе в родині будеш розповідати хто канонічно серед а хто ні і буде в погане відро дзюрити на кухні. А українську Церкву не чіпай, гряда ти промосковська.
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внимание! бомбеж! (прячется, читает заклинание)
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Антиохам и армянам это расскажи, знаток хренов.
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Мелко мыслишь, порошенко еще заплатил Стамбулу за сдачу своей церкви, беспилотники купленные за много миллионов создавались для борьбы с курдскими племенами у которых нет даже гранатометов, не говоря о РЭБ, применение их в Украине бесполезно.
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Адекватна реакція на дії властолюбного маразматика Філарета.
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другое, но вот что у ваших друзей происходит, странно но цензор молчит, Латвия тоже выбрала сегодня нового президента Эгилс Левитс

"Вносять смуту", - Епіфаній оголосив недійсними документи і розпорядження, які видаються від імені УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1771
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Они не догадываются как это выглядит со стороны?

Это как бы наркоман со стажем тыщу лет, или сколько там лет этой заразе? - везде визжал о вреде наркотиков, периодически "догоняясь по вене". Так и тут - визжат о "смирении" и угрожают "вечными муками", но толстые спины аж трещат под грузом золотых брязкалец и роскошно расшитых платьев)
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Ага. Ещё анафему на него наклади. Порошенко тупо разорвал наше Православие на четыре кусочка. Да
Были УПЦКП и УАПЦ а стало ещё ПЦУ и СЦУ. Эти двое отдельно под Стамбулом. Ну ещё туркам пару знатных церковных зданий навсегда отдали.
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Правильно Епифаний делает, все это негативно сказывается на церкви, в украинской церкви нужно навести порядок и склоки пресечь, а смутьянов нужно наказать.
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Представляю как в Мацковии нынче радуются!
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главное шоп со смеху сдохло побольше - вам их что, жалко?
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свыня влезла в дела духовные, думала, что томос дорога к трону, а вышло как всегда- свыня насрала и внесла розбрат
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Каким боком Епифаний к УПЦ КП ?
Объявляет недействительным указы соседнего Патриархата.
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Отлично подмечено! Ещё бы понтифика попытался так нагнуть.
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Вы дураки или идиоты?
Не понимаете, что история томосом затеяна для вытеснения московских попов за счёт перехода их приходов в украинские, митрополии или патриархата - какая разница?
ПОВТОРЯЮ: для вытеснения московских попов за счёт перехода их приходов в украинские,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Вносят смуту", - Епифаний объявил недействительными издаваемые от имени УПЦ КП документы и распоряжения
 
 
 
 
 
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