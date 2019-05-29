 "Вносят смуту", - Епифаний объявил недействительными издаваемые от имени УПЦ КП документы и распоряжения

Об этом говорится в указе предстоятеля от 29 мая, информирует Цензор.НЕТ.
"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - сказано в документе.
Этим же указом Епифаний принял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
Ну так легше всіх купою відправити "горіти вічно", бо виявиться що вся ця секта - некако, тьху, неканонна.)
і всім раджу
ВЛИЛАСЬ У ПЦУ.
АПРОПО.
ТІ "ЦИДУЛКИ",ЩО зараз підписує Філарет від імені Упц кп юридично нікчемні.
для туалету згодяться )
Читать не умеешь - от кого Филарет письма подеисывает.
тогда значит переживал, а сейчас ему пофиг?
Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни...
Ему не привыкать....
Твари...
мракобесы беснуются, стадо смотрит - все довольны(кроме тех кто не верит в чепуху))
Или тот утырок не знал?!
но Он на небесах.\\\\\\\\\\\\
Если не сказать что речь о правослабии, то после такого спича, вас в норм. стране постарались бы продиагностировать на предмет "бо-бо"
живые то хотя бы побегут и заново отстегнут бабла(а потом выяснится что и эта секта - "неканонична" тоже)))
внимание! бомбеж! (прячется, читает заклинание)
Это как бы наркоман со стажем тыщу лет, или сколько там лет этой заразе? - везде визжал о вреде наркотиков, периодически "догоняясь по вене". Так и тут - визжат о "смирении" и угрожают "вечными муками", но толстые спины аж трещат под грузом золотых брязкалец и роскошно расшитых платьев)
Были УПЦКП и УАПЦ а стало ещё ПЦУ и СЦУ. Эти двое отдельно под Стамбулом. Ну ещё туркам пару знатных церковных зданий навсегда отдали.
Объявляет недействительным указы соседнего Патриархата.
Не понимаете, что история томосом затеяна для вытеснения московских попов за счёт перехода их приходов в украинские, митрополии или патриархата - какая разница?
ПОВТОРЯЮ: для вытеснения московских попов за счёт перехода их приходов в украинские,