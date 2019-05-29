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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2051) незаконное обогащение (43) Стефанчук Руслан (16)

 Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук надеется, что депутаты успеют рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, который скоро будет внесен в Раду.

Об этом он заявил на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что этот вопрос буквально ближайших дней, и наша версия законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение пойдет в Верховную Раду", - сказал он.

Относительно перспектив принятия этого законопроекта парламентом VIII созыва Стефанчук отметил, что он оптимист и искренне надеется, что народные депутаты успеют это сделать, однако, учитывая то, как они работали во вторник, его оптимизм "разбивается о реализм".

"Мне кажется, что они все уже ушли на парламентские выборы", - отметил представитель Президента.

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Напоминаем, Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной статью 368-2 УК, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Данную статью в УК ввели в 2014 году, это было одним из требований ЕС согласно Плана действий по визовой либерализации.

Источник: https://censor.net.ua/n3129564
 
   
 Топ комментарии
 
Только после Кондитера, хорошо?
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сначала напугать,потом распустить,а теперь разбиться о реальность)) шулеры))
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Надо пологать, что собственник (соучредитель) ТОВ "Квартал 95" попадет под действие этого закона за 41 миллион долларов вкладчиков ПриватБанка стыриных его боссом коломойшей и поступивших на счета зазначеного товарищества в офшор на острове Кипр.
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И ты ,кабанье рыло ,по этому закону сядешь
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После кондитера и Ко!!!!
Лично я его "любых друзив" прощать не собираюсь!
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С какого он ВАМ должен?
Может очередь по времени совершения преступления?
И начнем с первого президента?
Лично у меня к Кучме и Ющенко тоже вопросы есть!
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сходи к ним поспрашивай
кто тебе недает
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Голосувати депутати будуть з Сейшелів по новому - смартфонами? Електронний парламент?
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Петиция к США,о помощи в уничтожении Бени. За двое суток 2000 голосов. Вы любите Беню? https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-appeal-us-government-do-not-live-ukraine-alone-oligarchs-pro-russian-revenge-seekers-and-aggressor
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Похрен. А вот свынарчукков - к ответу!
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Так как же он ответит, он представитель Зелепута в ВР
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это быстро, буквально в три клика.)
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"All the tremendous achievements of the country that we have achieved over the past 5 years" Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674 Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674 Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674 Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674
Петицию Свинарчук писал? Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1674
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И главное. Петя - самый главный олигарх в стране, который за 5 лет стал ещё и самым богатым олигархом в стране. Но автор петиции совершенно не хочет с ним бороться.
Люблю двойные стандарты.
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ога, американские империалисты они такие
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При чем тут США к автору петиции с его двойными стандартами, "досягненнями" и "перемогами"?
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Андрей Иосифович, вы? Извините, конечно, подлеца за ссылку. Но остановить голосование вряд ли получится..... ну, там, госдеп, фбр..... и все такое... уже никак.
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Да мне по барабану на твою ссылку. Как и расследование в отношении Коломойского, которое началось в США будет проведено вне зависимости от того наберет эта петиция голоса или нет.
А на вопрос можешь не отвечать. Я уже все с тобой понял.
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Админ, ну не давайте фотку . Народ начнет злиться 😀😀😀
А у мужика явно нарушение обменных процессов от сидячей работы . Инфаркт рядом ходит
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не-не, фотка нормальная. Надо к холодильнику сходить.
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Ну на импичмент соберутся и на этот закон и ползала не будет.))
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Ну да.....Это же шкурный вопрос!
Очко жим жим....
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сначала напугать,потом распустить,а теперь разбиться о реальность)) шулеры))
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Дай, Владимир, леща увесистого всей этой порохоботской свинарне!
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Надо пологать, что собственник (соучредитель) ТОВ "Квартал 95" попадет под действие этого закона за 41 миллион долларов вкладчиков ПриватБанка стыриных его боссом коломойшей и поступивших на счета зазначеного товарищества в офшор на острове Кипр.
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Астанавитесь!...порохоботы столько не едят сколько гадят
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Ждём, внимательно читаем и если этот закон соответствует реалиам, смотрим как голосуют. С этой Р. не пролезет - на это и расчёт, что бы весь зашквар парламентский вскрылся. Но и для следующей Рады этот вопрос будет актуальным.
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Зекокоманде месяца не хватило что бы законопроект подготовить . Еще месяц будут тужиться .
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Кабанчик хоть и похож немного на Свинарчука, но это кабанчик вроде хороший, добрый. Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - питання найближчих днів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 680
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Аркадий Бабченко
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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