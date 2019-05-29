 Законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней, - Стефанчук

Об этом он заявил на брифинге в среду, сообщает Цензор.НЕТ соссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что этот вопрос буквально ближайших дней, и наша версия законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение пойдет в Верховную Раду", - сказал он.

Относительно перспектив принятия этого законопроекта парламентом VIII созыва Стефанчук отметил, что он оптимист и искренне надеется, что народные депутаты успеют это сделать, однако, учитывая то, как они работали во вторник, его оптимизм "разбивается о реализм".

"Мне кажется, что они все уже ушли на парламентские выборы", - отметил представитель Президента.

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Напоминаем, Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной статью 368-2 УК, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Данную статью в УК ввели в 2014 году, это было одним из требований ЕС согласно Плана действий по визовой либерализации.