EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Экономика, Общество
  536  23
Все про:долг (1087) зарплата (1866)

 За месяц долги по выплате зарплат выросли на 100 млн грн, - Госстат

Задолженность по выплате зарплат экономически активными предприятиями своим работникам в течение апреля 2019 выросла на 91 млн гривен - до 1,41 миллиарда гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что за месяц задолженность по выплате зарплат выросла на 10,6%. Таким образом тренд к уменьшению задолженности по выплате зарплат, который начался в ноябре 2018 года, прекратился.

Больше всего долги по зарплате выросли в сфере предоставления художественных услуг, развлечений и спорта - на 95%. Также существенно выросла задолженность в сфере ИТ - на 36,2%.

В региональном разрезе, больше своим работникам задолжали работодатели Сумской области - 265 млн гривен. Наибольший прирост задолженности наблюдается во Львовской области - ее размер увеличился на 143,5%.

Отметим, что по состоянию на начало марта задолженность работодателей по выплате зарплат уменьшилась на 12%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата в Украине в марте выросла на 8,6%, - Госстат

Источник: https://censor.net.ua/n3129561
 
   
 Топ комментарии
 
Так понятно же - пришел конец эпохе бедности .
 показать весь комментарий
 
Будут воровать. Деньги откатят в кипрские офшоры, а потом объявят дефолт, чтобы следы замести... Ну, и ясное дело, что будут во всем обвинять папередников.
 показать весь комментарий
 
Хорошо пошло, дальше будет без остановок!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Безперечно - то "тяжолоє наслєдіє барижного ржжима Порошєнкі", а не незрозумілі і шкідливі ігри "повзрослєвших мальчіков" з державною машиною, як то розпуск парламенту, відставка прем'єр-міністра і параліч державних інституцій, пов'язаних з початком передвиборчої кампанії, яка обіцяє стати найбільш популістською в історії України. Маю підозру, що напружитись потрібно пенсіонерам.
 показать весь комментарий
 
Так понятно же - пришел конец эпохе бедности .
 показать весь комментарий
 
 
ото все, що вдалося врятувати, Беня і розетки познімає.
 показать весь комментарий
 
 
У кацапів намітилась чергова криза жанру
 показать весь комментарий
 
Я такие кресла в магазине видел. Наверно это директор магазина их украл из центра АП.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо пошло, дальше будет без остановок!
 показать весь комментарий
 
 
Будут воровать. Деньги откатят в кипрские офшоры, а потом объявят дефолт, чтобы следы замести... Ну, и ясное дело, что будут во всем обвинять папередников.
 показать весь комментарий
 
 
Дефолт очень опасен.
С каждым разом майдан все злее и кровавее, все больше жертв.
В этот раз вертолета на Ростов не будет.
 показать весь комментарий
 
 
премію Дарвіна заслуговує не акомпаніатор **** на роялі, а 73%довбойобів які за нього голосували а тепер радісно очікують дефолту та хаосу.
 показать весь комментарий
 
 
Конец эпохи бедности- как и бещал Зебеня
 показать весь комментарий
 
 
Вместо 4 тысяч долларов зарплаты учителя получили задержку За месяц долги по выплате зарплат выросли на 100 млн грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 393
#зебилреформы #*******************
 показать весь комментарий
 
 
Тепер заробітну плату та пенсії по смартфонам видавати будуть.Живи та радій,поки Україну грабують.
 показать весь комментарий
 
 
Когда ЗЕленый барыга труженикам деньги вернет?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа месяц долги по выплате зарплат выросли на 100 млн грн, - Госстат
 
 
 
 
 
 вверх