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Все про:Зеленский (1535) еда (153)

 "Шаурма так шаурма": президент Зеленский сфотографировался с едой

Глава государства Владимир Зеленский сфотографировался с членами своей команды на заправке. В руках у президента - шаурма, остальные держат стаканчики с кофе.

Фото опубликовано в Facebook Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей". Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - написал Зеленский.

Примечательно, что за несколько часов до публикации фото стало известно, что президент направился на шахту во Львовской области, где погибли под завалами двое горняков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте (обновлено)

26 мая Зеленский упомянул шаурму в Facebook-посте ко Дню Киева. "Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал он. Часть пользователей соцсети возмутились таким ассоциативным рядом.

Источник: https://censor.net.ua/n3129558
 
   
 Топ комментарии
 
возьмите в компанию и Йулю с сосиськой...
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Він ************* для свого 95 кварталу--"як я над цілою країною шуткую"
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Що їв Петро - не було топовою новиною.
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А шо їв Петро?Рябчиков з ананасами?

Та да, по Маяковскому...
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А чакушку чому не сфотографували?
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Не знаю, як у нього в Кривому Розі, а у нас в Києві шаурму з точок біля метро переважно їдять гопніки і люмпени... Для нормальних людей є адекватніші точки фастфуду (той же МакДональдс чи KFC).
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а я ни разу шаурму не ела...чего-то брезгую - может напрасно!?
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Шаурма вона ж різна буває і її не тільки на вулиці роблять, але й в ресторанах східних (і навіть в МакДональдсі вона є). Мова не про саме блюдо, а про те, що на вулиці його роблять в антисанітарії і без будь-яких дозвільних документів на руках. І адекватна розумна людина, яка дбає про себе, з рук шаурму не купуватиме.
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Лучше с шаурмой, чем с игрушечным джевелином. На фото видно что у этой шайтан трубы сделаны вырезы по корпусу на четверть окружности, а торцы среза закрашены красной краской. Это даже не учебный экземпляр. Это макет для изучения мат части, что бы видно было внутреннее устройство изделия. Сывочелый что хотел сказать этим фото? Это такой потужной зброей путина будем чморить?
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у свиновальцмана тягать на плече грузы хорошо получается. Он легко так может несколько мониторов умыкнуть.
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В Наросії Вовка Членолікій.
В Україні Вовка Членорукий. "Шаурма так шаурма": президент Зеленський сфотографувався з їжею - Цензор.НЕТ 6324
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А что, уже нельзя массогабаритное учебное пособие "примерить"?
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Та то он сам его купил, сам разобрал, сам выпиливал отверстия, сам окрасил срезы и принёс бойцам для изучения. А сейчас уносит, как и серверы с секретной комнаты АП. Петя - он такой!
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Сывочелый что хотел сказать этим фото?

Это он готовил фундамент для будки...
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А чо? Вот Ленин с надувным бревном, а Педро - с муляжом. Пипл тупой - схавает.
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чтоб всрались от этой шаурмы, клоуны!
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ешь, Зе, ешь, может и импичмента не надо будет!
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...жители Украины "всрались" от шоколада, а 25% "всрались"от выбора большинством Зе..
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Красава!
Лучше хай кушает шаурму на заправках, чем в пиджаке, заправленном в трусы, будет с чванливым видом нам рассказывать о патриотизме, а само будет красты, красты, красты... Последние стулья покрадет из АП!
Почувствуйте разность этих двух людей... не, так будет не правильно сказать... В человеке и махровом жлобе - почувствуйте разницу. Так будет правильней...
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надеюсь для него поймали и разделали самую именитую дворовую собаку )
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полный позор для Украины!!!

Клоун!!!
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да ты типичная свинособака! у тех тоже, кто не за "*****", тот предатель
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в том что упрек ему был не за шаурму. А за то что он стырил поздравление с Днем города Москва с Днем Киева. И выло позорно, потому что Киев ну никак не ассоциируется с "запахом шаурмы возле метро".

это вообще о другом.
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В чем позор-то, соевый жополиз?

Да ни в чем . Барыга пообещал шоколад.
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Ну да, следующий выпуск у Скабеевой - на Украине голод, доедають последних собак)))
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И шо. Нормальная шаурма на Сокаре. Я сам видел Обаму и Хутина в макдональдсе - бутерброды с картошкой жрали. Бон аппети, как говориться.
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Че кипиж подняли! Енто кошерная шаурма!
😁
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Зелеботам такая херня зайдет на ура. Так что расчет зели на свой дебильный электорат оправдан.

Им по фигу, что упрек по поводу поздравления с Днем Киева был вообще не про шаурму. А о том, что Киев ну никак не "суровый город который перемалывает или т.д. и запах липы и шаурмы". Киев - веселый, беззаботный, цветущие каштаны и возможность отлично отдохнуть на любой карман - от студента до миллионера.

Не не "не залишае байдужим" - он радостно принимает ЛЮБОГО. Потому что Киев - не Москва.
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Пофиг война, пофиг на политзаключенных в росийских тюрьмах, пофиг на преставление украинских интересов на международной арене, пофиг економика, пофиг реформы. Не пофиг сефли с шаурмой.
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Господи... он с Богданом и спит?
Богдан контролит его с шаурмой?
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шаурма-точка: -скажите, а это мясо у вас раньше гавкало или мяукало? -- нэт, фыгню всякую спрашьивало!
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свинота, причём здесь "порохолизы"? все "порохолизы" удрали в Ростов!
это вопрос от простых украинских шахтёров, учителей и трактористов - когда это ваше чмо начнёт сторить дороги?
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Какое такое "наше", это ваше свиное рыло ничего не построило, разорив сограждан. Порохолизы же не удрали в Ростов, а исправно живут, (ты пример) и бабосы от мародера пересчитывают.
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ты зебил что ли?! к тебе прямой отчетливый вопрос: "КОГДА", "ВАШЕ", "ЧМО", "НАЧНЁТ", "СТРОИТЬ", "ДОРОГИ"? 😊
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ура вот Зе кушает, а не ворует! во Зе выступет в Лиге Смеха, а не ворует" вот Зе протаскивает рыгов на портфели, а не ворует" вот..упс...
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Зелеботам такая херня зайдет на ура. Так что расчет зели на свой дебильный электорат оправдан.

Им по фигу, что упрек по поводу поздравления с Днем Киева был вообще не про шаурму. А о том, что Киев ну никак не "суровый город который перемалывает или т.д. и запах липы и шаурмы". Киев - веселый, беззаботный, цветущие каштаны и возможность отлично отдохнуть на любой карман - от студента до миллионера.
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А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей".
Это не показатель, Зеленский знает, что в первую очередь интересует людей.
И вот на эти вопросы(тарифы, цены) Зеленский пока не дал никакого ответа.

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И вот на эти вопросы(тарифы, цены) Зеленский пока не дал никакого ответа.

Та да, я мог бы взять частями,но я хочу все и сразу!...
Президент обыкновенный человек на службе у олигархов и служит амортизатором т между ними и народом... Как мастер между работягами и начальством.
Так что надейтесь на себя ,а не на манну небесную...
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В руках у президента - шаурма...

Вот именно. Во-первых, никто не говорил, что он ее ел. Может для понта подержал в руке и выкинул. (кто там кусок откусил - это еще вопрос). Во-вторых, никто не говорил, что эта шаурма куплена на заправке. Может ее самолетом из французского ресторана доставили специально для фотосессии.
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Актор.Ги-ги-га-га,потім з серйозно-печальними пиками зроблять фоточки серед людської біди,і-адью !
А може пихнули по дорозі,на хавчик пробило.Всіх вже пре,а Воху підпирає,з останнього тримається.
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А ведь это он едет во Львовскую область где погибли шахтёры. Такой улыбчивый, задорный! Прям ми-ми-ми-шечка!


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Что ему надо было рыдая пиз...еть мониторы?
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Это у тебя такой кривой перевод с немецкого через "Гугл-транслейт" или ты просто ватный *******?
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внатуре! хафуя нам дороги, нафуя на зарплаты?!! даёшь шмарклю с шаурмой!
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Чого ти розкухкудахкався, дороги як почали будувати при Порошенкові так і будують, скрізь зараз доугорядгі латають, Київ-Харків нову будують, як ішло все так і йде.
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забудь про Порошенко...Зеленский, где дороги, где заррплаты?
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Кров людська - не водиця...люди все бачать.
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Вова її пускав ту кров, чи шахти занедбав і розікрав???
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где зараплаты учителям по 4000 долл. США? Люди голосовали, надеялись...и где?
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Аркадий Бабченко
16 hrs ·
Бандеровцы! Фашисты! Нацисты! Вы распяли русского мальчика в трусиках на Дамбасе!
Эммм.... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, распяли. Мы ж фашисты! Вы ж сами об этом орали!
Барыга! Вор! Роттердам плюс! Шоколад! Разворовал страну! Ты забрал оборудование из ситуационной комнаты!
Эммм... Плять. Вы чего, идиоты? Конечно, забрал. Я ж, барыга - вы ж сами об этом орали!
Ну, то, что с логикой в ближайшие годы будет полный ******, я уже понял.
Барыги в свое время нашли сервера. Оборудовали себе командный пункт по наиболее эффективному управлению страной. Теперь ваша очередь. Все, барыги ушли! Вот вам площадка! Работайте! Вы ж столько орали об этом! Вы ж самые офигенные управленцы! Закупайтесь теперь на свои, ищите по знакомым, берите в аренду, как это делали предыдущие воры, в чем беда-то? Вот вам ваш кабинет. Как был до меня. Работайте! Но, почему-то, нет.
В бюджете сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Да. Но нет. Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.
То, что извиняться за свои вопли никто не будет - тоже уже понятно. Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?
*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...
Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?
Ангельского терпения человек, однако.
Но я не об этом.
Наводнение в Закарпатье. Погибшие. Чрезвычайная ситуация.
Восемь попавших в плен на фронте. С документацией. Со всеми раскладами. Чрезвычайная ситуация.
Девять дней. Девять, ****, дней в комнате по управлению чрезвычайными ситуациями во время двух чрезвычайных ситуаций - ни одного человека.
И только на десятый случайно зашедший туда управитель чрезвычайными ситуациями узнал, что ему оказывается, придется, работать самостоятельно.
Ну, некогда было. Что ж я, не понимаю, что ли. На сцене плясали. Государственной важности дело.
Управление в стране будет теперь такое.
Собственно, это называется - потеря управления.
Ну, вас предупреждали.
Спокойной ночи
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Да шоб ты испорченной шаурмой отравился...
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хех шановнi, после избрания и кенгурации вазелина, вы заметили, что форум опустел.... нас называли ботами, а на самом деле.... Зелетутки улетели в отставку за ненадобностью, перестали платить гнидам.
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Прахоботы, вы на какой цвет светофора дорогу переходите?
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Та що Зеленський такого вам тут зробив , що ви його клянете тут, такк враження що тут сидить ВР під ніками і особи які були при кормушці при Порошенку і одні СЕРУТЬ І СЕРУТЬ, другі беруть це лайно і метають і метають.
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а это не твоя забота...твоя забота - разгребать! а наша - насыпать! Полюсы поменялись...
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Та що Зеленський такого вам тут зробив ,

Радуйтесь, что у человека хороший апетит и крепкое здоровье!
Явная заказуха от Барыги и К.
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Теперь вся ылита начнет светится с шаурмой и фотки выкладывать у фейсбуци
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Шаурма так шаурма": президент Зеленский сфотографировался с едой
 
 
 
 
 
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