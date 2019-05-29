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 На блокпосту на Луганщине полицейскими задержан наемник "ЛНР"

Полицейские, которые несут службу на блокпосту Лисичанск - Бахмут, во время проверки документов граждан выявили 32-летнего жителя Алчевска (оккупированная территория Луганской области), который согласно баз Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Как пояснил оперативникам задержанный, в мае 2015 года года он заключил "контракт" на год и поступил в мотострелковый взвод 4 ОМБР "НЗФ ЛНР", где должен был получать заработную плату в размере 15 тыс. рублей в месяц.

Пройдя специальную подготовку по тактике действий в боевых условиях, мужчина выполнял функции по охране военной техники подразделения, казарм, укреплений и других зданий. В июне 2015 года по словам мужчины, он покинул НЗФ "ЛНР" и отправился на заработки в РФ", - говорится в сообщении.

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На данный момент экс-боевик передан сотрудникам СБУ для проведения дополнительной проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/n3129555
 
   
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а что отменили - застрелен при попытке бегства
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там наши 8 дятлов по синьке заблудились. Их же нужно менять на кого-то. Вот єтот повстанец лнр и пригодится На блокпосту на Луганщине полицейскими задержан наемник "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8682
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Так он уже не повстанец с 2015года, зачем он им? - В июне 2015 года по словам мужчины, он покинул НЗФ "ЛНР" и отправился на заработки в РФ", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3129555
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повстанец это в смысле лугандонский дамбасянен - отсосянен?
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