 Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ на этой неделе посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - сказал он.

По словам Климкина, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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