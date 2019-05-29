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 МО забраковало сталь из стран ЕС и НАТО для производства БТР-4. "Укроборонпром" обвинил министерство в срыве производства бронетранспортеров

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4 из-за отказа военной приемки Минобороны допускать к эксплуатации бронемашины из стали производства стран Евросоюза и НАТО.

Об этом говорится в сообщении государственного концерна "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ.

"На ГП "Житомирский бронетанковый завод" приостановлена ​​работа цеха по производству корпусов БТР-4. Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО", - говорится в нем.

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Согласно сообщению, ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК, а ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады и ряда государственных органов.

"Ситуация выглядит абсурдной, так как бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также - в частных компаниях.

На предприятиях "Укроборонпрома", в частности на ГП "Завод им. Малышева", ГП "ХКБМ им. Морозова" и ГП "Киевский бронетанковый завод", также созданы линии по производству бронетранспортеров.

Это связано с запланированным расширением серийного производства для украинской армии.

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БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

"Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов из украинской бронестали - частное ООО "Лозовский Кузнечно-механический завод" - не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для изучения действий руководства предприятия по приостановке линии будет осуществлено внеочередную проверку специалистами концерна.

Источник: https://censor.net.ua/n3129548
 
 
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Почему-то не удивлен. Если секретарь СНБО 2-й день не может найти рабочее место. Что будет, ой что будет,когда он его найдет.
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Шото помню, была информация о покупке бронестали в европе у парашефирм. Мож кто помнит?
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Классический саботаж прокацапский, такой же как и например распоряжение выдать в начале войны снайперские целевые партоны 7,62*54 со складов для пулеметов пкт на бронетехнику и пулеметчикам в части шо привело к их полному дефициту для снайперов в частях. Никто за такое не отодран , не отстранён и не посажен
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Проблема реальная. Вы представляете что будет с тем, кто подпишет допуск на использование стали, не соответствующей утверждённым требованиям, если потом БТР пробьёт пулей?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМО забраковало сталь из стран ЕС и НАТО для производства БТР-4. "Укроборонпром" обвинил министерство в срыве производства бронетранспортеров
 
 
 
 
 
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