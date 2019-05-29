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 Ошиблись в названии: россияне подали в суд на ликвидированный в 2017 году концерн "Антонов"

Российское ОАО "Объединительная авиастроительная корпорация" подало иск к концерну "Антонов". Концерн был ликвидирован в 2017 году, на его месте создано госпредприятие с тем же названием.

Об этом ГП "Антонов" сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Постановлением КМУ от 19.07. 2017 г. №546 решено ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов" (код ЕГРПОУ 35082071) и создать комиссию по его ликвидации. Согласно сведениям, полученным из информационной системы "Мой арбитр"(Российская Федерация) 23.05.2019 г., ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало иск именно к ГАК "Антонов" (код ЕГРПОУ 35082071), а не к Государственному предприятию "Антонов", - сказано в сообщении.

Российская компания ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подала в суд на государственный авиастроительный концерн (ГАК) "Антонов". Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая. Материалы, разъясняющие суть претензий, пока не опубликованы, так что причина иска неизвестна.

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ГП "Антонов" - украинский авиастроительный концерн, объединяющий конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3129546
 
 
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"На дєрєвню Дєдушкє... Константіну Макарровічу..."(с) (нарасєї так прийнято з покон віку ) Ошиблись в названии: россияне подали в суд на ликвидированный в 2017 году концерн "Антонов" - Цензор.НЕТ 6001
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тссссс, пусть судятся с Концерном, а когда выиграют суд, а на мацкве они выиграют, то послать им болтик маааааленький, с левой резьбой😀
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОшиблись в названии: россияне подали в суд на ликвидированный в 2017 году концерн "Антонов"
 
 
 
 
 
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