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 Около 80 тысяч ветеранов АТО/ООС не стали на учет в местных соц и медслужбах, - Министерство по делам ветеранов

Около 80 тысяч ветеранов АТО/ООС по окончании контракта не стали на учет в местных социальных и медицинских службах. Следовательно, их состояние здоровья, наличие или отсутствие личных и социальных проблем неизвестны специалистам.

Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов. "киборг" Александр Терещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Терещенко, на сегодня в Украине насчитывается около полумиллиона ветеранов АТО/ООС.

"Когда боец ​​возвращается домой, война его" не отпускает ", он требует внимания со стороны родных и представителей медицинской и психологической службы. Не имея данных об таком большом количество бойцов, мы не можем выяснить, в каком они находятся психологическом состоянии, нуждаются ли они в психологической или (и) социальной реабилитации, помощи с трудоустройством и т.д.", - пояснил чиновник сложившуюся ситуацию .

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По его словам, на повестке дня для Министерства по делам ветеранов - создание, вместе со специалистами министерства здравоохранения, так называемых "ветеранских протоколов" для оказания необходимой медицинской помощи и психологической реабилитации ветеранов, получивших ранения, контузии во время участия в боевых действиях. Также МинВет начал работу над формированием единого государственного реестра ветеранов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129544
 
 
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так они того, взяли зброю и крутятся, как могут Около 80 тысяч ветеранов АТО/ООС не стали на учет в местных соц и медслужбах, - Министерство по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 5360
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Це не порядок - герої всі мають бути на обліку.
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Первый раз слышу, что атошники должны вставать на какой то учёт, да ещё в медицинских службах.
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Не стали?
Наверняка порошенковские попередники позаботились об этом - расставили разные бюрократические препоны в постановке на учёт... "Дайте справку, что Вам нужна справка что бы стать на учёт..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 80 тысяч ветеранов АТО/ООС не стали на учет в местных соц и медслужбах, - Министерство по делам ветеранов
 
 
 
 
 
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