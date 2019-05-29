 Достоверность черной бухгалтерии Партии регионов подтверждена и в Украине, и в США, - Лещенко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Джулиани утверждает, что черная бухгалтерия - это фейк или fraud, то есть - ненастоящий документ. Тоже неправда, потому что в Украине были экспертизы по черной бухгалтерии, подтвердившие достоверность этого документа. Были проведены экспертизы в отношении депутатов Калюжного или Геллера, которые подписывали, в том числе, за Манафорта эти транзакции. Достоверность черной бухгалтерии подтверждена на допросах многих работников офиса Партии регионов на Липской, где хранилась эта книга. В Америке черная бухгалтерия подтверждена документально путем сопоставления транзакций, приходивших Манафорту на его секретные счета. С транзакциями, которые отображались в черной бухгалтерии. По сути, черная бухгалтерия дала толчок американцам разоблачить своего преступника Манафорта. И позволила компенсировать в свой бюджет сумму в районе 20 млн долл", - отметил нардеп.

"Публично я обращаюсь к Джулиани при помощи этого интервью. Он знает, что я хочу с ним пообщаться. Что касается Foxnews, то я публично обратился к журналисту, которая брала это интервью. Мой помощник направил письмо редактору в Foxnews. Я знаю, что в этой кампании принимает участие сайт The Hill. Я готов дать интервью The Hill, рассказать свою версию. Не нужно верить мне, но вы обязаны - с точки зрения баланса - предоставлять слово всем – и пусть читатель решит, что правда", - заявил Лещенко.

"Помимо этого, я хочу пообщаться с ФБР. В своей жизни я делал это неоднократно: посещал штаб-квартиру ФБР; у меня есть знакомые агенты, которые расследовали дело Лазаренко, которые помогали выявлять активы Януковича. И по Манафорту я тоже общался с агентом, которому передал определенные документы. И получил от него ваучер о том, что документы по Манафорту у меня приняты. Они касались 2009 года - перевода Манафорту 750 тысяч долларов на счет в Америке со счета в Кыргызстане, который принадлежал офшорной компании, зарегистрированной на Белизе. Недавно эти документры было возвращены мне ФБР, и я в ходе допроса передал их Генпрокуратуре. У ФБР есть все мои контакты. В Киеве одномоментно находится, я думаю, несколько агентов ФБР – при посольстве, при НАБУ (поскольку у них договор о сотрудничестве). Они могут в любой момент со мной встретиться, я дам им всю информацию. Потому что был уже, например, вброс, что я якобы шантажировал Манафорта через сообщения, посланные по электронной почте или по СМС", - напомнил нардеп.

Поную версию интервью с Сергеем Лещенко: "Превращение Украины в банановую республику достигло новых высот - никем не уполномоченный гражданин США Джулиани указывает украинскому президенту, с кем иметь дело, а с кем - нет" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Пол Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине.

По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.

В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.

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Жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Федеральный Суд США в марте 2018 года дал Полу Манафорту 3 года и 11 месяцев тюрьмы за мошенничество.

В марте 2019 года Манафорта приговорили к 73 месяцам заключения по обвинениям, связанным с его лоббизмом в интересах клиентов из Украины. Но 30 месяцев из этого срока будет отбывать одновременно со сроком в соответствии с предыдущим приговором в Вирджинии, а остальные 43 месяца - после.