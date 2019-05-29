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 ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировал первого кандидата в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 на внеочередных выборах , который баллотировался как самовыдвиженец.

Решение о его регистрации ЦИК принял на сегодняшнем заседании.

Как сообщалось, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129542
 
 
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ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя
Источник:https://censor.net.ua/n3129542

...
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Колишній чоловік Наталії Валевської.
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чучка писатель.. ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты - Цензор.НЕТ 3137 но внимательно ж вчитывался. пора на выход
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Ёпта! Что случилось? Я впервые вижу от тебя комментарий со смыслом Кто умер? Признавайся!
P.S. Урожай картошки в этом году хороший будет?
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можт оно и к лучшему. По лайкам поймем скоко людей не читают новость, а сразу переходят к коментариям ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты - Цензор.НЕТ 3145
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Володимира пригладити, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129542

українська версія)))
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Порохнявые получают от выработки. Им тексты читать некогда, только заголовки.
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У него фамилия на столько знакомая, что можно не указывать, порошенко, боится не успеет, а то посадят ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты - Цензор.НЕТ 2675
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ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя,Источник: https://censor.net.ua/n3129542
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ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя
Комментаторы цензора настолько суровые, что читают только заголовки...
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ЦИК зарегистрировал кандидатом в народные депутаты Владимира Пригладя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3129542

Шо, тільки заголовок читаєш? В заголовку дійсно, ХВамилії немає... ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати - Цензор.НЕТ 4282
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зато диви як гілка розрослася. Знач все зроблено правильно. Культурна людина могла би просто промовчати. Але ні коже має тикнуть пальцем ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати - Цензор.НЕТ 191
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гы-гы на "112" УЖЕ идет полит.реклама ********* шлюшка - значит выборам быть???
ахметов ему видимо все таки позолотил ручку)))
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С этим понятно, а вот на счет Ляшка не понятно, как же он выкрутится с этой ситуации?
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Щикаладные, вам все равно рада не светит, так что канайте отсюда, причем команда "Бегом!" уже была. Выборы им... Смотри, щикаладная сволочь, как бы проиграв выборы, а вы их проиграете с таким же разгромным счетом, как и ваш дурноватый пецякрыс президентские, сразу бы и не сесть надолго на нары.
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Это просто щиколадные крысы побежали с щиколадного же титанега. Парадоксально - но факт!
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Винник, Павлик и Полякова идет в политику. Кто-то наносит ответный удар. Я кажется даже знаю кто.
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Все менше рук що вміють сіять хліб. Все більше рук, що тягнуть все у пельку.



следующий созыв будут одни певцы ротом, которые х его знает что такое ВВП и как его увеличить с помошю песен.
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