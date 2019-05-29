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 Общество
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Все про:Межигорье (775) Мураев (81) АРМА (10)

 Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева

Тендерный комитет Агентства по розыску и менеджменту активов отдал бывшее загородное поместье Януковича в управление ТОВ "Скомпани".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Помимо "Скомпани", участие в конкурсе на управителя принимали общественная организация "Национальный парк Украины" Межигорье "- активисты, которые заправляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянский Геннадий Григорьевич" (в Facebook он называет себя журналистом).

Победитель конкурса, компания "Скомпани", была, согласно данным реестров, создана в 2015 году. Ее уставной капитал составляет 1 млн гривен.

Руководитель компании - Алексей Вороненко. В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел. Впоследствии стал помощником нардепа Евгения Мураева.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР открыло из-за Межигорья уголовное производство по статье "халатность"

Сейчас имя Вороненко уже не значится среди помощников народного избранника, однако эта информация сохранилась в кэше страницы - до конца 2017 года года мужчина был среди тех, кто помогал Мураеву на платной основе.

В то же время, с декабря 2018 Вороненко периодически публикует в Facebook посты с негативной оценкой Мураева. Он называет депутата "балаболом", "предателем" и "агентом СБУ", пишет, что избранник "бросил свои сторонников".

Владельцы "Скомпани" - Сергей Коренев и Константин Заграничный.

"Скомпани" предложила создать на территории Межигорья пляжи, фуд-корты и детские площадки. По финансированию этого вопроса у компании не четкого ответа, сейчас ведутся переговоры с инвесторами. Их имена и предполагаемые суммы инвестиций в компании назвать отказались.

Кроме того, сегодня на странице резиденции была размещена информация, что в настоящее время парк не работает "с целью предотвращения рейдерского захвата, во избежание провокаций и для обеспечения безопасности на территории парка".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

Также на Цензор.НЕТ: "Хлебное Межигорье": Общественная организация саботирует конкурс на законного управителя, накапливает долги и скрывает финансовую отчетность, - АРМА. ВИДЕО

Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/n3129540
 
 
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Народ,пишет,что это "фронтовик" Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 912 ... как и у вовы фуфлового - набор "специалистов-актеров" - рыбаков, рабочих, менеджеров.. Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 912
Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 9676
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коли дурні повиздихають
так шо, ти того не побачиш
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новые литса прокатились на зе-лифте
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новые литса прокатились на зе-лифте
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нтересно. а для петиных хором когда управлялку подберут?
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коли дурні повиздихають
так шо, ти того не побачиш
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вже з колишньої адміністрації навіть туалетний папір винесли в новий офіс Солідарності.. Кажуть, шо його там арендували
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Тогда уж и для всей Каломой-, Ахмето-, Пинчуко-, Мертвечуко-вской недвижимости.
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Народ,пишет,что это "фронтовик" Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 912 ... как и у вовы фуфлового - набор "специалистов-актеров" - рыбаков, рабочих, менеджеров.. Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 912
Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 9676
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А твой боевой диван на скольких участках фронта (не печатного) был замечен?
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интересуешься работой - вас, зебилов, разогнали и не заплатили?))
Теперь твоя очередь - на фронтАх сидеть, вазелина защищать.. а мы - "устали, отдохнем.." Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 1580
Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 1349
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Так ты было на фронте, зебил, или твой удел - паскудить в нэте?
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Та не нервуйте. Ви ж теж не з окопу пишете. А факт, є фактом. Та й сусідський "хлопчик" ВоваХ, теж так робить
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Скоро он будет шахтером...вован на шахту собрался ехать....
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Тендерный комитет Агентства по розыску и менеджменту активов..., не так - тендерный комитет по отжиму и переделу активов....
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Соево-бобовые, а кто в этом виноват, что по сути человек того самого Янука теперь "управляющий Межигорьем"?
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А кто у нас презЕдентом..?? Вы пять лет благим матом орали что во всем виноват Президент Порошенко....следовательно теперь во всем виноват презЕдент зеленеский.... Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 9341
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Для тех у кого броня во лбу сообщаю: на всех ключевых постах во всех вертикалях власти на сегодня пока что стоят исключительно люди Порошенко.
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Повторяю еще раз...для особо одаренных....вы пять лет орали что во всем виноват Порошенко..... следовательно теперь виновать чувак с ксивой презедента....
Почему он за неделю не сменил никого на ключевых постах..?? Что помешало?? Лига смеха..??
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Зелень уже пора срезать.... Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 2048...я салат и шпинат уже по второму кругу посеял.....
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Шпінат?Папая морячок))Тут кабана різати потрібно.
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Да уж....шпинат только с мультфильмом ассоциируется..?? Дитё малое что ли..?...
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и "все олигархи поддерживали Зеленского" - против Порошенко"(с) коломойский..
Совпадение?)

Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 6752
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В Україні був один олігарх,і це Порошенко.Ви навіть не розумієте хто є олігарх,а хто просто накравший грощі богатій))
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Жду когда чувак с ксивой презЕдента лишит гражданства мертветчука.....
Об этом так громко и звонко волали зрадоботы когда Порошенко был Президентом...
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Ну перший крок зроблено,Медведчук вже не уповноважений президента на перемовинах,пішов разом з компаньоном Петром))
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Петя виноват, но может пора по-другому вопросы задавать? Когда будет арестован этот человек того самого овоща?
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Так шо, справедливість відновлено? Власність повернулась назад до баті?
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Портнов трудится, не покладая рук.
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Після Петра,довго розгрібати його конющні Україна буде.
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Судячи по останніх подіях повним ходом іде підготовка до повернення проФФесора в своє "гніздечко".
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Навіть Мародер до такого не додумався.
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Соя негодує та робить вигляд, що Межигірря ригам віддали не чоколядні свині... Угумс... Там ще ЖОДНОГО чиновника від Зе немає. Тому, гавкайте там, де вам і личить - на параші, стецьківські холопи. Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева - Цензор.НЕТ 655
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О) Иліта намалювалась) Вам там тісно, всі не вміщуєтеся?
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Петро виконав обіцянку дану папіредніку ...Буду йти з преза поверу ...
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ВСё как всегда......
Проблема в том, что не решается вопрос ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ - что государство хочет от Межигорья?
Сделать прибыльный курорт?
Сделать госрезиденцию?
Получить деньги и отдать сиротам?
Законсервировать на будущее?
Нет ответа на этот вопрос - вот и тянется всякая хрень бесконечно.....
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Яныку возвращаться скоро, а в Межигорье не убрано, надо исправить
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМежигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева
 
 
 
 
 
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