 Межигорье отдали в управление бывшему помощнику нардепа Мураева

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Помимо "Скомпани", участие в конкурсе на управителя принимали общественная организация "Национальный парк Украины" Межигорье "- активисты, которые заправляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянский Геннадий Григорьевич" (в Facebook он называет себя журналистом).

Победитель конкурса, компания "Скомпани", была, согласно данным реестров, создана в 2015 году. Ее уставной капитал составляет 1 млн гривен.

Руководитель компании - Алексей Вороненко. В 2014 году он баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел. Впоследствии стал помощником нардепа Евгения Мураева.

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Сейчас имя Вороненко уже не значится среди помощников народного избранника, однако эта информация сохранилась в кэше страницы - до конца 2017 года года мужчина был среди тех, кто помогал Мураеву на платной основе.

В то же время, с декабря 2018 Вороненко периодически публикует в Facebook посты с негативной оценкой Мураева. Он называет депутата "балаболом", "предателем" и "агентом СБУ", пишет, что избранник "бросил свои сторонников".

Владельцы "Скомпани" - Сергей Коренев и Константин Заграничный.

"Скомпани" предложила создать на территории Межигорья пляжи, фуд-корты и детские площадки. По финансированию этого вопроса у компании не четкого ответа, сейчас ведутся переговоры с инвесторами. Их имена и предполагаемые суммы инвестиций в компании назвать отказались.

Кроме того, сегодня на странице резиденции была размещена информация, что в настоящее время парк не работает "с целью предотвращения рейдерского захвата, во избежание провокаций и для обеспечения безопасности на территории парка".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

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Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.