 Искренне надеемся, что Рада проголосует за отставку Гройсмана, - Стефанчук

"Если не будет проголосована отставка правительства, мы знаем, что есть процедура – правительство поработает дальше", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес предложение правительству уйти в отставку, и Кабмин это предложение принял.

"Понятно, что в настоящий период у президента нет таких полномочий, чтобы что-то сделать для того, чтобы снять это правительство… поэтому мы искренне надеемся, что оно (заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. – Ред.) будет проголосовано. А если не будет проголосовано, тогда будем ждать 21 июля, чтобы получить возможность законным способом завести фракцию "Слуга народа" в Верховную Раду и сформировать реальное правительство, которое будет действовать для реализации программы, поддержанной народом Украины", - отметил Стефанчук.

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Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.

29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Гройсмана.